A kormány eltünteti a Terror Háza kiadványait a könyvesboltokból, Schmidt Mária csípős történelmi párhuzammal reagált

„Több mint három évtizeddel a rendszerváltoztatás után, hogy történhet meg az, hogy az egykor a Terror Háza Múzeumot is működtető Alapítvány köteteit visszahívják a könyvesboltokból?” – hívta fel a figyelmet kérdésével Schmidt Mára történész.

Schmidt Mária arról számolt be, hogy a kormány visszahívja az egykor a Terror Háza Múzeumot is működtető Alapítvány köteteit a könyvesboltokból (Fotó: Csudai Sándor)

A Terror Háza Múzeum egykori főigazgatója közösségi oldalán felidézte, az 1980-as években szamizdat kiadványokban olvasta George Orwell és Alekszandr Szolzsenyicin műveit. Mint írta, ez egyszerre jelentett számára szellemi élményt és kockázatot, hiszen a kommunista diktatúra idején a tiltott irodalom birtoklása is bajba sodorhatta az embert.

Schmidt Mária szerint visszatérhet egy korszak

„A kommunizmus bukása azonban magával rántotta a szamizdatirodalmat is, hiszen már nem volt többet szükség rongyosra olvasott, titokban előállított és terjesztett illegális kiadványokra” – fogalmazott Schmidt, hozzátéve, hogy azt hitte, ezt a korszakot végleg magunk mögött hagytuk. „Vagy mégsem?” – tette fel a kérdést.

Ideglenesen bezárták a Terror Háza Múzeumot Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter még szeptember 15-én jelentette be, megszünteti Schmidt Mária főigazgatói megbízatását, és ezzel egy időben ideiglenesen bezáratja a Terror Háza Múzeumot. A döntést azzal indokolta, hogy át kell világítani a kiállítás tartalmát, valamint tisztázni kell az intézmény működésének jogi, szakmai és gazdasági feltételeit. A kiállítás szakmai felülvizsgálata jelenleg is folyik.

Schmidt Mária ugyanis most arról számolt be, hogy visszahívják a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány által kiadott könyveket a boltokból. „Mi indokolta ezt a döntést? Miért döntött úgy a kormány és a kultúráért felelős miniszter, hogy visszahívjak ezeket a könyveket? Milyen veszélyt hordoznak ezek a kötetek?” – szegezte a kérdést Tarr Zoltánhoz, emlékeztetve: a történelemben volt már arra példa, hogy mi történik azután, ha először csak „begyűjtik” a könyveket.

Remélem, csupán adminisztrációs okai vannak mindennek és az abszolút filmszínház jegyében nem fognak könyveket égetni a Parlament lépcsője előtt – mondjuk október 23-án

– fogalmazott.