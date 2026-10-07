Tarthatatlan helyzetben a hatalom: Schmidt Mária leleplezte a Magyar Péterék mögötti ürességet

A 2010–2026-os korszak pozitívan fog bevonulni a magyar politikatörténetbe – emelte ki közösségi oldalán Schmidt Mária. A Terror Háza Múzeum volt főigazgatója úgy véli, bár ez a vélemény jelenleg kisebbségben lehet, a történelem távlata idővel igazolni fogja ezt az értékelést. A történész hangsúlyozta, a legfőbb probléma a jelenlegi hatalomgyakorlással a cselekvési program és az elképzelések teljes hiánya:

Az anti-orbánizmus ugyanis nem mond semmit az állam szerepéről, nem mond semmit Magyarország helyéről a világban.

Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum korábbi főigazgatója (Fotó: Csudai Sándor/Origo)

Mély belső ellentéteket lát a kormánykoalícióban Schmidt Mária

A Facebook-poszt rávilágít arra a fenntarthatatlan belső feszültségre, amely a mostani széles koalíciót feszíti. Míg a csendes többség elismeri a nemzeti kereteket és a magyar nemzet iránti különleges felelősséget, addig a hatalmat erőteljesebben gyakorló kisebbség „világ- és európai polgárnak” képzeli magát. Utóbbiak számára a magyar származás csupán véletlen, és felelősségüket kizárólag univerzális elvekhez, valamint nemzetközi szervezetekhez kötik.

Schmidt Mária rámutatott: azok a hangadó csoportok, akik elutasítják a hazafias nevelést a közoktatásban, akik az EU-csatlakozást nem a nemzeti érdek, hanem az „általános világjobbítás” eszközének tekintik, és akik a magyar történelmet kollektív bűnösségként mutatnák be, még az anti-orbánista táboron belül is kisebbséget alkotnak.

Tarthatatlan a miniszteri hallgatás: választási kényszerben Tarr Zoltán

A Terror Háza korábbi főigazgatója konkrét példaként hozta fel a múzeum állandó tárlatát átvilágító bizottság ügyét, felszólítva Tarr Zoltánt, hogy nevezze meg az átláthatóságot hirdető kormány „szakmai” testületének tagjait.

Schmidt Mária szerint a miniszter csapdába került, amelyből nincs jó kiút: ha a szakmai bizottság megtartja a nemzeti keretet, és csupán apróbb változtatásokat javasol, a leghangosabb és legradikálisabb támogatóik („az ordítók”) fogják elutasítani őket.

Ha viszont megtámadják a nemzeti keretezést, azzal kizárólag a saját táboruk legkisebb, de leghangosabb szeletének elvárásait teljesítik, szembemenve a többséggel.

Nincs jó döntése a néma, titkolózó miniszternek, ezért is néma és ezért titkolózik. De ezt nem tudja sokáig megtenni, mert előbb-utóbb valamit mondania kell…

– zárta gondolatait Schmidt Mária.