Schmidt Mária: Márki-Zay Péter „talán az ország legostobább kormánypárti kommentelője”

Márki-Zay Péter közösségi oldalán gúnyolódott Schmidt Márián, miután a történész bejelentette, hogy „Napi Mari” címmel osztja meg gondolatait a közéleti kérdésekről. Hódmezővásárhely polgármestere több korábbi kijelentését is kifigurázta, köztük a németországi internethelyzettel, a nyugati szólásszabadsággal és a szexuális szokásokkal kapcsolatos megállapításait. Schmidt Mária ezt követően éles hangvételű Facebook-bejegyzésben válaszolt a politikusnak, és felszólította, hogy kérjen tőle bocsánatot.
Márki-Zay Péter a „Napi Mari” miatt gúnyolódott Schmidt Márián
A vita előzménye, hogy Schmidt Mária bejelentette: „Napi Mari” címmel rendszeresen osztja meg gondolatait a világ eseményeiről. A kezdeményezésre Márki-Zay Péter gúnyos Facebook-bejegyzésben reagált, amelyben a történész korábbi nyilatkozatait vette célba.
A polgármester többek között azt állította, hogy Schmidt Mária korábban középkori állapotokról beszélt Németország kapcsán, valamint arról, hogy az országban nincs megfelelő internet és fűtés. Márki-Zay a történész Oroszországgal és a nyugati országok szólásszabadságával kapcsolatos kijelentéseit is felidézte, majd a nyugati nők szexuális szokásairól tett megállapításait is kifigurázta.
A politikus ironikusan fogalmazott a bejegyzés végén:
Szóval jön a Napi Mari, hogy újabb világmagyarázatokkal gazdagítson bennünket, amelyek mellett – ahogy Pócs János bohózatai mellett sem – unatkozni nem fogunk.”
Schmidt Mária visszavágott: csak bocsánatkérés után hajlandó vitázni
Schmidt Mária nem hagyta válasz nélkül a polgármester gúnyolódását. A történész határozott hangvételű bejegyzésben utasította vissza Márki-Zay Péter állításait, és már az üzenet elején élesen fogalmazott:
Az az érdekes Önben, hogy úgy egy megyei jogú város polgármestere, hogy közben Ön talán az ország legostobább kormánypárti kommentelője.”
Schmidt Mária elsősorban a németországi internethelyzettel kapcsolatos, 2019-ben tett kijelentését védte meg. Állítása szerint akkoriban Németországban közismert probléma volt az internetinfrastruktúra elmaradottsága, ezért korábbi megállapítása tényszerű volt.
Ennek alátámasztására két sajtóforrást is megjelölt:
- A 444 Németország lassú internetkapcsolatáról szóló cikkét.
- A német Bayerischer Rundfunk internethelyzettel foglalkozó elemzését.
A történész szerint ezek az írások is igazolják, hogy a polgármester alaptalanul gúnyolta ki korábbi kijelentését.
Schmidt Mária a bejegyzés végén Márki-Zay Péter követőitől is elnézést kért, amiért szerinte a polgármester félrevezette őket, majd nyilvános bocsánatkérésre szólította fel a politikust:
Ebben a kommentfolyamban tud elnézést kérni tőlem.”
A történész egyértelművé tette, hogy csak akkor hajlandó bármilyen további vitát folytatni Márki-Zay Péterrel, ha a polgármester előbb nyilvánosan bocsánatot kér tőle.