Schmidt Mária: Márki-Zay Péter „talán az ország legostobább kormánypárti kommentelője”

Márki-Zay Péter közösségi oldalán gúnyolódott Schmidt Márián, miután a történész bejelentette, hogy „Napi Mari” címmel osztja meg gondolatait a közéleti kérdésekről. Hódmezővásárhely polgármestere több korábbi kijelentését is kifigurázta, köztük a németországi internethelyzettel, a nyugati szólásszabadsággal és a szexuális szokásokkal kapcsolatos megállapításait. Schmidt Mária ezt követően éles hangvételű Facebook-bejegyzésben válaszolt a politikusnak, és felszólította, hogy kérjen tőle bocsánatot.

Schmidt Mária keményen visszaszólt az őt gúnyoló Márki-Zay Péternek (Fotó: Csudai Sándor - Origo)

Márki-Zay Péter a „Napi Mari” miatt gúnyolódott Schmidt Márián

A vita előzménye, hogy Schmidt Mária bejelentette: „Napi Mari” címmel rendszeresen osztja meg gondolatait a világ eseményeiről. A kezdeményezésre Márki-Zay Péter gúnyos Facebook-bejegyzésben reagált, amelyben a történész korábbi nyilatkozatait vette célba.

A polgármester többek között azt állította, hogy Schmidt Mária korábban középkori állapotokról beszélt Németország kapcsán, valamint arról, hogy az országban nincs megfelelő internet és fűtés. Márki-Zay a történész Oroszországgal és a nyugati országok szólásszabadságával kapcsolatos kijelentéseit is felidézte, majd a nyugati nők szexuális szokásairól tett megállapításait is kifigurázta.

A politikus ironikusan fogalmazott a bejegyzés végén: