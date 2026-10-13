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schmidt mária

Schmidt Mária nekiment a miniszternek: „Ön az első pillanattól kezdve össze-vissza beszél!”

49 perce
Olvasási idő: 8 perc
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Schmidt Mária szerint Tarr Zoltán továbbra sem adott érdemi magyarázatot a Terror Háza Múzeumot érintő intézkedésekre, miközben újabb konfliktust váltott ki az alapítványi könyvek forgalmazásának leállítása. A történész élesen bírálta a minisztert, és megkérdőjelezte a tárca hivatalos indoklását. Schmidt Mária úgy vélekedik, hogy a miniszter az első pillanattól kezdve ellentmondásosan kommunikál az intézmény ügyében, és hamarosan eljöhet a számonkérés ideje.
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Schmidt Mária újabb Facebook-bejegyzésben vágott vissza Tarr Zoltánnak a Terror Háza Múzeum körül kialakult konfliktus miatt. Amint arról lapunk is beszámolt, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter visszahívja a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány által kiadott könyveket a boltokból. A történész ezúttal azt kifogásolta, hogy az intézményhez kapcsolódó alapítvány könyveinek forgalmazását leállították, a minisztérium pedig ezt a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, vagyis a KEKVA-k megszűnésével indokolta. Schmidt Mária szerint azonban a magyarázat nem állja meg a helyét, különösen annak fényében, hogy más, hasonló helyzetű intézmények könyvei továbbra is elérhetők.

Schmidt Mária
Schmidt Mária szerint Tarr Zoltán közel egy hónapja nem adott érdemi választ arra, milyen szakmai kifogásai vannak a Terror Házával szemben (Fotó: Facebook/Schmidt Mária)

Schmidt Mária szerint ellentmondásos a minisztérium magyarázata

A történész bejegyzésében felidézte, hogy a minisztérium közleménye szerint a KEKVA-k megszűnése miatt rendezni kell a könyvek terjesztési jogait, és meg kell újítani az érintett jogi személyekkel kötött szerződéseket.

Schmidt Mária azonban megkérdőjelezte az indoklás következetességét, és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kiadványait hozta fel ellenpéldaként.

Ha mindez tényleg a KEKVA-k beszántása miatt van, akkor mégis, hogy lehet az, hogy például az MCC (melynek megszüntetése a miniszterelnök személyes kívánalma volt) könyvei továbbra is kaphatóak?”

 – tette fel a kérdést. Szerinte a könyvek forgalmazásának leállítása csupán a legújabb fejlemény a Terror Háza Múzeum körül kialakult vitában. Azt állította, hogy a miniszter korábban egymásnak ellentmondó döntéseket hozott az intézmény működéséről, és máig nem adott egyértelmű magyarázatot a múzeummal kapcsolatos kifogásaira.

Miniszter úr! Ön az első pillanattól kezdve össze-vissza beszél a Terror Háza Múzeumot illetően!”

– üzente Tarr Zoltánnak Schmidt Mária, aki különösen sérelmezte a múzeum ideiglenes bezárásával, majd újranyitásával kapcsolatos intézkedéseket, valamint a szakértői testület létrehozása körüli bizonytalanságot. 

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A Terror Háza körüli korábbi intézkedéseket is számon kérte

A történész nemcsak a könyvek forgalmazásának leállítását kifogásolta, hanem a múzeummal kapcsolatos korábbi döntéseket is élesen bírálta. Bejegyzésében felrótta a tárcavezetőnek a Terror Háza bezárását és későbbi újranyitását, a múzeum prospektusának visszahívását, valamint a jegypénztárnál elhelyezett tájékoztató táblát, amelyet az intézmény dolgozóira és az egész nemzetre nézve megalázónak nevezett.

Schmidt Mária szerint a miniszter közel egy hónapja nem adott érdemi választ arra, milyen szakmai kifogásai vannak a nemzetközileg is elismert múzeummal és emlékhellyel szemben.

A történész a kulturális és jogvédő szervezetek reakcióját is hiányolta:

Amúgy persze pontosan tudjuk, hogy ha balliberális könyveket hívott volna vissza a miniszter, akkor a Helsinki Bizottság közleményét csak a Telex keményhangú publicisztikája tudta volna leszorítani Mérő Vera oldaláról.”

A kormánypárti közvéleményt szintén bírálta, amiért szerinte nem állt ki kellő határozottsággal a gondolatok szabad versenye mellett – noha a minisztérium hivatalos közleményében hangsúlyozta, hogy a könyvek értékesítése csak átmenetileg szünetel, és a szükséges jogi, illetve szerződéses feltételek rendezése után újraindul.

Schmidt Mária bejegyzését egy újabb figyelmeztetéssel zárta: 

A miniszter persze hallgat. A számadás ideje pedig hamarosan eljön.”

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