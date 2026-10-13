Schmidt Mária nekiment a miniszternek: „Ön az első pillanattól kezdve össze-vissza beszél!”

Schmidt Mária újabb Facebook-bejegyzésben vágott vissza Tarr Zoltánnak a Terror Háza Múzeum körül kialakult konfliktus miatt. Amint arról lapunk is beszámolt, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter visszahívja a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány által kiadott könyveket a boltokból. A történész ezúttal azt kifogásolta, hogy az intézményhez kapcsolódó alapítvány könyveinek forgalmazását leállították, a minisztérium pedig ezt a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, vagyis a KEKVA-k megszűnésével indokolta. Schmidt Mária szerint azonban a magyarázat nem állja meg a helyét, különösen annak fényében, hogy más, hasonló helyzetű intézmények könyvei továbbra is elérhetők.

Schmidt Mária szerint Tarr Zoltán közel egy hónapja nem adott érdemi választ arra, milyen szakmai kifogásai vannak a Terror Házával szemben (Fotó: Facebook/Schmidt Mária)

Schmidt Mária szerint ellentmondásos a minisztérium magyarázata

A történész bejegyzésében felidézte, hogy a minisztérium közleménye szerint a KEKVA-k megszűnése miatt rendezni kell a könyvek terjesztési jogait, és meg kell újítani az érintett jogi személyekkel kötött szerződéseket.

Schmidt Mária azonban megkérdőjelezte az indoklás következetességét, és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kiadványait hozta fel ellenpéldaként.

Ha mindez tényleg a KEKVA-k beszántása miatt van, akkor mégis, hogy lehet az, hogy például az MCC (melynek megszüntetése a miniszterelnök személyes kívánalma volt) könyvei továbbra is kaphatóak?”

– tette fel a kérdést. Szerinte a könyvek forgalmazásának leállítása csupán a legújabb fejlemény a Terror Háza Múzeum körül kialakult vitában. Azt állította, hogy a miniszter korábban egymásnak ellentmondó döntéseket hozott az intézmény működéséről, és máig nem adott egyértelmű magyarázatot a múzeummal kapcsolatos kifogásaira.

Miniszter úr! Ön az első pillanattól kezdve össze-vissza beszél a Terror Háza Múzeumot illetően!”

– üzente Tarr Zoltánnak Schmidt Mária, aki különösen sérelmezte a múzeum ideiglenes bezárásával, majd újranyitásával kapcsolatos intézkedéseket, valamint a szakértői testület létrehozása körüli bizonytalanságot.