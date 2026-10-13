Schmidt Mária nekiment a miniszternek: „Ön az első pillanattól kezdve össze-vissza beszél!”

Schmidt Mária újabb Facebook-bejegyzésben vágott vissza Tarr Zoltánnak a Terror Háza Múzeum körül kialakult konfliktus miatt. Amint arról lapunk is beszámolt, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter visszahívja a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány által kiadott könyveket a boltokból. A történész ezúttal azt kifogásolta, hogy az intézményhez kapcsolódó alapítvány könyveinek forgalmazását leállították, a minisztérium pedig ezt a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, vagyis a KEKVA-k megszűnésével indokolta. Schmidt Mária szerint azonban a magyarázat nem állja meg a helyét, különösen annak fényében, hogy más, hasonló helyzetű intézmények könyvei továbbra is elérhetők.
Schmidt Mária szerint ellentmondásos a minisztérium magyarázata
A történész bejegyzésében felidézte, hogy a minisztérium közleménye szerint a KEKVA-k megszűnése miatt rendezni kell a könyvek terjesztési jogait, és meg kell újítani az érintett jogi személyekkel kötött szerződéseket.
Schmidt Mária azonban megkérdőjelezte az indoklás következetességét, és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kiadványait hozta fel ellenpéldaként.
Ha mindez tényleg a KEKVA-k beszántása miatt van, akkor mégis, hogy lehet az, hogy például az MCC (melynek megszüntetése a miniszterelnök személyes kívánalma volt) könyvei továbbra is kaphatóak?”
– tette fel a kérdést. Szerinte a könyvek forgalmazásának leállítása csupán a legújabb fejlemény a Terror Háza Múzeum körül kialakult vitában. Azt állította, hogy a miniszter korábban egymásnak ellentmondó döntéseket hozott az intézmény működéséről, és máig nem adott egyértelmű magyarázatot a múzeummal kapcsolatos kifogásaira.
Miniszter úr! Ön az első pillanattól kezdve össze-vissza beszél a Terror Háza Múzeumot illetően!”
– üzente Tarr Zoltánnak Schmidt Mária, aki különösen sérelmezte a múzeum ideiglenes bezárásával, majd újranyitásával kapcsolatos intézkedéseket, valamint a szakértői testület létrehozása körüli bizonytalanságot.
A Terror Háza körüli korábbi intézkedéseket is számon kérte
A történész nemcsak a könyvek forgalmazásának leállítását kifogásolta, hanem a múzeummal kapcsolatos korábbi döntéseket is élesen bírálta. Bejegyzésében felrótta a tárcavezetőnek a Terror Háza bezárását és későbbi újranyitását, a múzeum prospektusának visszahívását, valamint a jegypénztárnál elhelyezett tájékoztató táblát, amelyet az intézmény dolgozóira és az egész nemzetre nézve megalázónak nevezett.
Schmidt Mária szerint a miniszter közel egy hónapja nem adott érdemi választ arra, milyen szakmai kifogásai vannak a nemzetközileg is elismert múzeummal és emlékhellyel szemben.
A történész a kulturális és jogvédő szervezetek reakcióját is hiányolta:
Amúgy persze pontosan tudjuk, hogy ha balliberális könyveket hívott volna vissza a miniszter, akkor a Helsinki Bizottság közleményét csak a Telex keményhangú publicisztikája tudta volna leszorítani Mérő Vera oldaláról.”
A kormánypárti közvéleményt szintén bírálta, amiért szerinte nem állt ki kellő határozottsággal a gondolatok szabad versenye mellett – noha a minisztérium hivatalos közleményében hangsúlyozta, hogy a könyvek értékesítése csak átmenetileg szünetel, és a szükséges jogi, illetve szerződéses feltételek rendezése után újraindul.
Schmidt Mária bejegyzését egy újabb figyelmeztetéssel zárta:
A miniszter persze hallgat. A számadás ideje pedig hamarosan eljön.”