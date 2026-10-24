Nagy István: Ha most nem segítünk a sertéstartóknak, holnap már nem biztos, hogy lesz kit megmenteni

A magyar sertéstartók helyzete mára kritikussá vált, a gazdák tartalékai kimerülőben vannak, miközben veszteségeik folyamatosan növekednek. Nagy István az Origónak hangsúlyozta, hogy a probléma már messze túlmutat azon, hogy a termelők mennyi nyereséget tudnak elérni. A sertéstartók érdekképviseleteinek jelzései szerint közel egy éve olyan piaci környezetben kénytelenek gazdálkodni, amelyben még a termelési költségeik sem térülnek meg.

Súlyos válság fenyegeti a magyar sertéstartókat, egyre több családi gazdaság fennmaradása kerül veszélybe – figyelmeztet Nagy István (Fotó: Facebook/Nagy István)

A magyar sertéstartók segélykiáltását nem lehet tovább figyelmen kívül hagyni”

– fogalmazott a volt agrárminiszter, hozzátéve, hogy minden egyes értékesített sertés újabb veszteséget okozhat a gazdáknak. Mint rámutatott, a takarmányt, az energiát és a munkabéreket akkor is ki kell fizetni, ha az állatokért kapott összeg nem fedezi a ráfordításokat. A hitelek törlesztése és az állomány fenntartása további terheket jelent, miközben a gazdaságok pénzügyi mozgástere folyamatosan szűkül.

Nem a sertéstartók hibája a válság, mégis egész vidéki közösségek kerülhetnek veszélybe

A sertéságazat nehézségei mögött Nagy István szerint több, egymást erősítő nemzetközi folyamat húzódik meg.

Az európai kínálati nyomás, a nemzetközi kereskedelmi korlátozások, az ázsiai piacokon bekövetkezett változások és az afrikai sertéspestis következményei egyaránt hozzájárultak a jelenlegi piaci bizonytalansághoz.

A volt agrárminiszter kiemelte, hogy a magyar termelők különösen kiszolgáltatottak ezeknek a folyamatoknak, hiszen a hazai felvásárlási árakat jelentős mértékben meghatározzák az európai piaci mozgások. Eközben a gazdáknak a saját finanszírozási terheikkel és a szigorú állategészségügyi követelményekkel is meg kell küzdeniük.

Nagy István arra is felhívta a figyelmet, hogy a sertéstartást nem lehet egyik napról a másikra következmények nélkül felfüggeszteni.

Az állatokat folyamatosan etetni és gondozni kell, a tenyészállomány fenntartása pedig akkor is jelentős kiadásokkal jár, ha a termelés veszteséges.

Aki ma felhagy a sertéstartással, nem biztos, hogy valaha újrakezdi”

– figyelmeztetett.