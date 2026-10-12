Döntött a bíróság Seszták Miklós őrizetbe vételének jogosságáról

A bíróság első- és másodfokon egyaránt törvényesnek ítélte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) Seszták Miklóssal szembeni őrizetbe vételi eljárását – közölte az NVVH hétfőn az MTI-vel.

Seszták Miklós (Fotó: AFP/NurPhoto/Robert Szaniszlo)

A közlemény szerint a mentelmi joggal rendelkező országgyűlési képviselő elleni büntetőeljárás korlátját a büntetőeljárási törvény 719. paragrafusában szabályozták. Eszerint mentelmi joggal rendelkező embert csak a mentelmi joga felfüggesztését követően lehet gyanúsítottként kihallgatni, vele szemben büntetőeljárási kényszerintézkedést alkalmazni.

A mentelmi jog felfüggesztése egy egyedi, konkrét személyre és ügyre vonatkozó parlamenti határozat, amely döntés az ülést vezető elnök általi kihirdetésével azonnal véglegessé válik

– írták, hozzátéve, hogy a mentelmi jog felfüggesztéséről szóló országgyűlési határozat Magyar Közlönyben való közzététele csak utólagos tájékoztatás.

Az első- és a másodfokú bíróság is törvényesnek ítélte az NVVH eljárását

Az NVVH e jogi álláspont alapján vette őrizetbe Seszták Miklós országgyűlési képviselőt szeptember 28-án; a Budai Központi Kerületi Bíróság szeptember 30-án az NVVH indítványa alapján elrendelte Seszták Miklós letartóztatását, és megállapította, hogy a képviselő őrizetbe vétele törvényes volt.

Az elsőfokú bírói döntés szerint a mentelmi jog felfüggesztéséről szóló döntés Magyar Közlönyben való megjelenése csak utólagos tájékoztatás, mely döntés hatályosulása nem a közlönyben való közzététellel történik meg. A mentelmi jogra és az őrizetbe vételre vonatkozó elsőfokú bírói érvelést a Fővárosi Törvényszék mint másodfokon eljáró bíró bíróság mindenben osztotta, és a letartóztatás elrendelését helybenhagyta – közölték.

A jogtudós szerint több pontos is sérült a mentelmi jog.

Hack Péter jogtudós, az ELTE professor emeritusa az ügy kapcsán rávilágított: a mentelmi jog nem a képviselő egyéni privilégiuma, hanem alapvetően a törvényhozás, az Országgyűlés intézményének a védelmét jelenti, így arról a képviselő le sem mondhat, csak a parlament jogosult róla minősített többséggel dönteni.