Letartóztatta a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája Seszták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselő, volt nemzeti fejlesztési miniszter bizalmasát, aki pénzfutárként működött közre korrupciós pénzek átvételében és szállításában - közölte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) az MTI-vel közleményben pénteken.

Letartóztatták Seszták Miklós bizalmasát. Fotó: Facebook/Seszták Miklós

Letartóztatták Seszták Miklós bizalmasát

A letartóztatott személy a gyanú szerint vezető beosztású hivatalos személy által bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása bűntettének, valamint önálló intézkedésre jogosult személy által bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadása bűntettének bűnsegédjeként követte el a bűncselekményeket - írták.

A bíróság az NVVH indítványát megalapozottnak találta és azzal egyezően a szökés, elrejtőzés, valamint a bizonyítási eljárás veszélyeztetésének különös indokaira figyelemmel elrendelte a gyanúsított letartóztatást harminc napra - közölte a hivatal.

Mint arról beszámoltunk, szeptember 30-án elrendelte Seszták Miklós letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH).

Később a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája január 30-áig meghosszabbította Seszták Miklós letartóztatását, ugyanis a bíróság szerint fennáll a bizonyítási eljárás befolyásolásának veszélye A politikus ügyvédje Papp Gábor a Telexnek nyilatkozva vitatta, hogy védence 9 milliárd forint készpénzt rejtegetett volna kisvárdai otthonában.