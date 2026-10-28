Seszták Miklós január végéig biztosan börtönben marad

A Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája január 30-áig meghosszabbította Seszták Miklós letartóztatását. A kereszténydemokrata politikus ellen a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) indítványozta szökés, elrejtőzés, valamint a bizonyítási eljárás veszélyeztetésének különös indokai miatt.

Meghosszabbította a bíróság Seszták Miklós kereszténydemokrata országgyűlési képviselő, volt nemzeti fejlesztési miniszter letartóztatását (Fotó: AFP/NurPhoto/Robert Szaniszlo)

A bíróság az indítványt megalapozottnak találta, míg a letartóztatás megszüntetésére, illetve ennek hiányában enyhébb kényszerintézkedésre irányuló védői, valamint a gyanúsított által óvadék fejében történő szabadlábra helyezésre irányuló indítványokat elutasította.

Seszták Miklós a Volánbusz körül kialakult botrány egyik fő gyanúsítottja

A Központi Nyomozó Főügyészség a Volánbusz Zrt.-t körül kialakult a milliárdos vesztegetési ügyben nyomoz, ráadásul mindezeken túl az is kiderült, a volt fejlesztési miniszter a Nemzeti Sportközpontok által kiírt számos uszoda- és tornaterem-beruházás kapcsán a fejlesztésben érdekelt cég képviselőjétől is összesen mintegy 270 millió forint jogtalan előnyt kapott.

A politikus cselekménye hétrendbeli vezető beosztású hivatalos személy által, hivatali helyzetével visszaélve, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása bűntettének és hatrendbeli, önálló intézkedésre jogosult személy által, bűnszövetségben és üzletszerűen, bűnsegédként elkövetett vesztegetés elfogadása bűntettének megállapítására látszik alkalmasnak – tudatta a főügyészség.

Emlékezetes, az NVVH szeptember 28-án vette át az ügyet. Ezen a napon az Országgyűlés felfüggesztette Seszták Miklós mentelmi jogát, majd a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája szeptember 30-án elrendelte Seszták Miklós letartóztatását. Október 6-án a KDNP bejelentette, hogy az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának azonnali vizsgálatát követeli az ügyben, mivel parlamenti képviselőt nem lehet megfigyelni mentelmi joga miatt. Október 7-én a Központi Nyomozó Főügyészség elismerte, hogy Seszták Miklóssal szemben bírói és ügyészi engedélyhez nem kötött leplezett eszközt – úgynevezett rejtett figyelést – alkalmazott, de arra megvolt a jogi alapja.