Elismerte az ügyészség: megfigyelték Seszták Miklóst a mentelmi joga felfüggesztése előtt

A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) az MTI megkeresésére elismerte, hogy a Seszták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselővel szemben folyó büntetőeljárás során úgynevezett rejtett figyelést alkalmazott. Kovács Katalin, a KNYF szóvivője ugyanakkor hangsúlyozta: álláspontjuk szerint ehhez nem volt szükség bírói vagy ügyészi engedélyre.
A mentelmi jog felfüggesztése előtt is figyelték Seszták Miklóst
Az ügyészséget azután kereste meg az MTI, hogy Unger Anna, a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal (NVVH) elnöke egy televíziós interjúban arról beszélt: tudomása szerint a KNYF leplezett eszközökkel figyelte Seszták Miklóst. Seszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését szeptember 22-én kezdeményezték, az Országgyűlés pedig szeptember 28-án döntött erről.
A politikus ügyvédje, Papp Gábor törvénytelennek nevezte a megfigyelést, mivel arra még Seszták mentelmi jogának felfüggesztése előtt került sor. A KNYF ezt vitatja: szerintük a büntetőeljárási törvény lehetővé teszi a rejtett figyelést, és azt a mentelmi joggal rendelkező személyekre vonatkozó szabályok sem zárják ki.
Az ügyészség szerint a mentelmi jog felfüggesztése előtt a törvény:
- a gyanúsítást,
- a kényszerintézkedés alkalmazását,
- valamint a vádemelést tiltja.
A KNYF egyúttal közölte, hogy Papp Gábor ügyvéddel szemben nem alkalmaztak leplezett eszközt.
Milliárdos vesztegetési ügyben nyomoznak
A KNYF a Volánbusz Zrt.-t érintő személyszállítási és autóbusz-beszerzési ügyben vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények gyanúja miatt nyomoz. A nyomozás adatai szerint feltételezhető, hogy a volt miniszter és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő vezérigazgatója 2015 és 2018 között, közvetítőn keresztül összesen több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vett át.
Ahogyan azt lapunk is megírta, a KDNP az ügy miatt az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának azonnali vizsgálatát követeli. Latorcai Csaba, a párt ügyvezető alelnöke szerint a mentelmi jog sérthetetlensége miatt országgyűlési képviselőt nem lehet „csak úgy” megfigyelni.