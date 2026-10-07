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seszták miklós

Elismerte az ügyészség: megfigyelték Seszták Miklóst a mentelmi joga felfüggesztése előtt

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A Központi Nyomozó Főügyészség elismerte, hogy rejtett figyelést alkalmazott Seszták Miklóssall szemben még mentelmi jogának felfüggesztése előtt. A megfigyelést az ügyészség ugyanakkor törvényesnek tartja, álláspontja szerint ugyanis a büntetőeljárási törvény lehetőséget adott a leplezett eszköz alkalmazására. A KNYF azt is közölte, hogy Seszták Miklós ügyvédjére nem irányult rejtett figyelés.
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A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) az MTI megkeresésére elismerte, hogy a Seszták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselővel szemben folyó büntetőeljárás során úgynevezett rejtett figyelést alkalmazott. Kovács Katalin, a KNYF szóvivője ugyanakkor hangsúlyozta: álláspontjuk szerint ehhez nem volt szükség bírói vagy ügyészi engedélyre.

Seszták Miklós
A KNYF megerősítette, hogy rejtett figyelést alkalmazott Seszták Miklóssal szemben (Fotó: Facebook/Seszták Miklós)

A mentelmi jog felfüggesztése előtt is figyelték Seszták Miklóst

Az ügyészséget azután kereste meg az MTI, hogy Unger Anna, a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal (NVVH) elnöke egy televíziós interjúban arról beszélt: tudomása szerint a KNYF leplezett eszközökkel figyelte Seszták Miklóst. Seszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését szeptember 22-én kezdeményezték, az Országgyűlés pedig szeptember 28-án döntött erről.

A politikus ügyvédje, Papp Gábor törvénytelennek nevezte a megfigyelést, mivel arra még Seszták mentelmi jogának felfüggesztése előtt került sor. A KNYF ezt vitatja: szerintük a büntetőeljárási törvény lehetővé teszi a rejtett figyelést, és azt a mentelmi joggal rendelkező személyekre vonatkozó szabályok sem zárják ki.

Az ügyészség szerint a mentelmi jog felfüggesztése előtt a törvény:

  • a gyanúsítást,
  • a kényszerintézkedés alkalmazását,
  • valamint a vádemelést tiltja.

A KNYF egyúttal közölte, hogy Papp Gábor ügyvéddel szemben nem alkalmaztak leplezett eszközt.

 

Seszták Miklós megfigyelése miatt azonnali vizsgálatot követel a KDNP

Milliárdos vesztegetési ügyben nyomoznak

A KNYF a Volánbusz Zrt.-t érintő személyszállítási és autóbusz-beszerzési ügyben vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények gyanúja miatt nyomoz. A nyomozás adatai szerint feltételezhető, hogy a volt miniszter és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő vezérigazgatója 2015 és 2018 között, közvetítőn keresztül összesen több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vett át.

Ahogyan azt lapunk is megírta, a KDNP az ügy miatt az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának azonnali vizsgálatát követeli. Latorcai Csaba, a párt ügyvezető alelnöke szerint a mentelmi jog sérthetetlensége miatt országgyűlési képviselőt nem lehet „csak úgy” megfigyelni.

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