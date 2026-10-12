Szabálytalan és abszurd lehetett Seszták Miklós őrizetbe vétele

Ellentmondásos információk láttak napvilágot Seszták Miklós korábbi nemzeti fejlesztési miniszter, KDNP-s országgyűlési képviselő őrizetbe vételének körülményeiről. A Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal (NVVH) elnöke, Unger Anna egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat tett arról, pontosan mikor és mi alapján csaptak le a politikusra.

Az NVVH vezetője először azt állította, hogy Tasnády Katalin nyomozati elnökhelyettes megvárta, amíg a képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről szóló határozat megjelenik a Magyar Közlönyben. Később viszont már módosított a narratíván, és azt mondta: Tasnády csak azt várta meg, hogy az Országgyűlés elnöke kihirdesse a döntést.

Elkapkodhatták Seszták Miklós őrizetbe vételét (Fotó: Facebook)

A mentelmi jog felfüggesztése előtt megtörténhetett Seszták Miklós őrizetbe vétele

A 24.hu írása szerint az NVVH nem várta meg a jogilag elvárt hivatalos közzétételt: szeptember 28-án 10:54-kor végrehajtotta az őrizetbe vételt, a mentelmi jog felfüggesztéséről szóló határozat azonban csak 11:46-kor jelent meg a Magyar Közlönyben.

Papp Gábor, a politikus ügyvédje kezdettől fogva törvénytelennek nevezte a volt miniszter megfigyelését és követését is, mivel az még a mentelmi jog hivatalos felfüggesztése előtt történt. Bár a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) a büntetőeljárási törvényre hivatkozva vitatta ezt, a mentelmi jog körüli aggályok továbbra is fennállnak.

Egy hetet késett a hivatalos értesítés

Hack Péter jogtudós, az ELTE professor emeritusa rávilágított: a mentelmi jog nem a képviselő egyéni privilégiuma, hanem alapvetően a törvényhozás, az Országgyűlés intézményének a védelmét jelenti, így arról a képviselő le sem mondhat, csak a parlament jogosult róla minősített többséggel dönteni.

Közvádas ügyekben az Országgyűlés döntése után kizárólag két hivatalos csatornán értesülhet a hatóság:

a határozat megjelenik a Magyar Közlönyben,

az Országgyűlés elnöke hivatalosan tájékoztatja a Legfőbb Ügyészséget.

Ha a plenáris ülésen hozott döntést a televízióban vagy egy újságban látta az eljáró ügyész, az nem számít hivatalos értesülésnek. Ez jogi szempontból abszurditás”

– hangsúlyozta a jogász.

A Legfőbb Ügyészség tájékoztatása szerint az Országgyűlés elnökének hivatalos értesítése csak október 5-én – egy héttel az őrizetbe vétel után – érkezett meg hozzájuk, amikor Seszták Miklóst már rég letartóztatták.

Parlamenti vizsgálatra lenne szükség

A jogtudós úgy véli, a történtek alapján alapos a gyanú, hogy megsértették a képviselő mentelmi jogát.

Hack Péter szerint kifejezetten rossz üzenete van annak, hogy egy újonnan felálló hivatal már az első munkanapján ilyen eljárási aggályokba keveredik.

Emlékeztetett: nem ez lenne az első eset, hogy a parlament vizsgálatot indít hasonló ügyben. 1992-ben az Országgyűlés már megállapította, hogy a rendőrök megsértették Glattfelder Béla fideszes képviselő mentelmi jogát, így most is indokolt lenne, hogy az Országgyűlés kivizsgálja a Seszták-ügy körülményeit.