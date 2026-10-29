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Seszták Miklós ügyvédje cáfolja a 9 milliárdos készpénzrejtegetést: megszólalt a rejtélyes széfről

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Seszták Miklós védője szerint a volt miniszter soha nem tárolt 9 milliárd forint készpénzt az otthonában. A Volánbusz-ügyben eljáró hatóságok ugyanakkor egy gyanúsítotti vallomásra és egy pénzkereső kutya jelzésére is hivatkoznak, miközben a szakértői vélemény még nem készült el. Seszták Miklós tagadja, hogy bűncselekményt követett volna el, az eljárás továbbra is folyamatban van.
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Seszták Miklós korábbi nemzeti fejlesztési miniszter ügyvédje, Papp Gábor a Telexnek nyilatkozva vitatta, hogy védence 9 milliárd forint készpénzt rejtegetett volna kisvárdai otthonában. A volt tárcavezető letartóztatását szerdán három hónappal meghosszabbították, miután a bíróság szerint fennáll a bizonyítási eljárás befolyásolásának veszélye. A védelem ugyanakkor több ponton is kifogásolja a hatósági eljárást.

Seszták
Seszták Miklós védője szerint a volt miniszter soha nem tárolt 9 milliárd forint készpénzt az otthonában (Fotó: AFP)

Kilencmilliárd forint és egy üres széf: mit találtak a nyomozók?

A Telex információi szerint a Volánbusz-ügy egyik gyanúsítottja azt vallotta, hogy Seszták Miklós még 2018-ban segítséget kért tőle jelentős mennyiségű készpénz áthelyezéséhez. A férfi állítása szerint a későbbi kommunikációból derült ki, hogy 9 milliárd forintról lehetett szó.

A nyomozók szeptember 28-án házkutatást tartottak Seszták kisvárdai otthonában, majd október 15-én pénzkeresésre kiképzett kutyával tértek vissza. Az állat az egyik páncélszekrény zárszerkezeténél jelzett, készpénzt azonban nem találtak.

Az ügy legfontosabb körülményei:

  • 2018: Egy gyanúsítotti vallomás szerint ekkor merült fel a 9 milliárd forint áthelyezése.
  • 2026. szeptember 28.: Házkutatást tartottak Seszták otthonában, a politikust őrizetbe vették.
  • Október 15.: A pénzkereső kutya jelzett az egyik széf zárszerkezeténél.
  • Október 28.: A bíróság három hónappal meghosszabbította Seszták letartóztatását.
  • A szakértői vélemény: Még nem készült el, így a kutya jelzésének bizonyító ereje egyelőre nem tisztázott.

A Fővárosi Törvényszék közleménye szerint a rendelkezésre álló adatok arra utalnak, hogy a volt miniszter 9 milliárd forint készpénzt tartott, amelynek elrejtéséről a kihallgatása előtt gondoskodhatott.

Seszták ügyvédje vitatja a bizonyítékokat és a hatósági intézkedéseket

Papp Gábor szerint védence következetesen tagadja a készpénz tárolására vonatkozó állításokat.

Védencem a letartóztatásáról döntő és a szerdai ülésen is részletes vallomást tett. Azt állítja, hogy a széfben 2014 és 2018 között pénzt nem, csak iratokat tartott, de 9 milliárd forintot az ezt követő időszakban sem tárolt”

 – nyilatkozta az ügyvéd a Telexnek. A védő hangsúlyozta, hogy a nyomkövető kutya jelzésével kapcsolatos szakvélemény elkészültéig megalapozatlannak tart minden feltételezést. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a hatóságok nem foglaltak le készpénzt Sesztáktól, ugyanakkor bankszámlákat zároltak és ingatlanokat vettek zár alá.

Ahogyan arról lapunk is beszámolt, Papp Gábor szerint az intézkedések a politikus mentelmi jogába ütköztek, mivel azokat annak felfüggesztése előtt hajtották végre.

 Állítása szerint ezt a szerdai tárgyaláson is jelezte, de a bíróság nem reagált az észrevételére.

Az ügyészség álláspontja szerint Seszták Miklós 2014 és 2018 közötti minisztersége alatt építési vállalkozóktól fogadott el több százmilliós, illetve többmilliárdos kenőpénzeket. A vádhatóság szerint a politikus és Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő akkori vezérigazgatója összesen 11 milliárd forint jogtalan előnyhöz jutott.

Seszták Miklós tagadja, hogy bűncselekményt követett volna el. Az eljárás továbbra is folyamatban van, a széf körüli kérdések tisztázásában pedig a még készülő szakértői véleménynek lehet jelentősége.

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