Seszták Miklós ügyvédje cáfolja a 9 milliárdos készpénzrejtegetést: megszólalt a rejtélyes széfről

Seszták Miklós korábbi nemzeti fejlesztési miniszter ügyvédje, Papp Gábor a Telexnek nyilatkozva vitatta, hogy védence 9 milliárd forint készpénzt rejtegetett volna kisvárdai otthonában. A volt tárcavezető letartóztatását szerdán három hónappal meghosszabbították, miután a bíróság szerint fennáll a bizonyítási eljárás befolyásolásának veszélye. A védelem ugyanakkor több ponton is kifogásolja a hatósági eljárást.

Seszták Miklós védője szerint a volt miniszter soha nem tárolt 9 milliárd forint készpénzt az otthonában (Fotó: AFP)

Kilencmilliárd forint és egy üres széf: mit találtak a nyomozók?

A Telex információi szerint a Volánbusz-ügy egyik gyanúsítottja azt vallotta, hogy Seszták Miklós még 2018-ban segítséget kért tőle jelentős mennyiségű készpénz áthelyezéséhez. A férfi állítása szerint a későbbi kommunikációból derült ki, hogy 9 milliárd forintról lehetett szó.

A nyomozók szeptember 28-án házkutatást tartottak Seszták kisvárdai otthonában, majd október 15-én pénzkeresésre kiképzett kutyával tértek vissza. Az állat az egyik páncélszekrény zárszerkezeténél jelzett, készpénzt azonban nem találtak.

Az ügy legfontosabb körülményei:

2018: Egy gyanúsítotti vallomás szerint ekkor merült fel a 9 milliárd forint áthelyezése.

2026. szeptember 28.: Házkutatást tartottak Seszták otthonában, a politikust őrizetbe vették.

Október 15.: A pénzkereső kutya jelzett az egyik széf zárszerkezeténél.

Október 28.: A bíróság három hónappal meghosszabbította Seszták letartóztatását.

A szakértői vélemény: Még nem készült el, így a kutya jelzésének bizonyító ereje egyelőre nem tisztázott.