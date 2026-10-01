„Nem vagyok hajlandó félelemben élni és dolgozni” – Seszták Miklós ügyvédje szerint őt is megfigyelték

A volt fejlesztési miniszter, Seszták Miklós ügyében nemcsak a politikus őrizetbe vétele és letartóztatása váltott ki érdeklődést, hanem az is, amit a védője, Papp Gábor állított a nyomozati iratokról. A védő állásfoglalását Panyi Miklós tette közzé közösségi oldalán. Az ügyvéd szerint a dokumentumok alapján Seszták Miklóst már hétfő reggel, a mentelmi jogának felfüggesztése előtt is megfigyelhették, amikor még gyanúsított sem volt.

Megfigyelhették Seszták Miklóst és védőjét (Fotó: AFP/NurPhoto/Robert Szaniszlo)

Megfigyelhették Seszták Miklóst és védőjét

A védő állítása szerint a nyomozati anyagban az is szerepel, hogy a Központi Nyomozó Főügyészségről távozva kivel beszélt, milyen ruhát viselt, illetve milyen rendszámú autóba szállt be.

Papp Gábor szerint ez kifejezetten aggályos, és úgy fogalmazott:

Eddig nem volt jellemző, hogy az ügyvédeket is megfigyelik, és nem is szabályszerű, kifejezetten aggályosnak tartom ezt az eljárást. Nem vagyok hajlandó félelemben élni és dolgozni.

A történtek után a Budapesti Ügyvédi Kamara állásfoglalást adott ki. A testület hangsúlyozta, hogy a védői tevékenység a jogállami büntető igazságszolgáltatás egyik legalapvetőbb alkotmányos garanciája. A kamara elítél minden olyan magatartást, amikor ügyvédeket, különösen védőket, a hivatásuk gyakorlásával összefüggésben törvénytelenül alkalmazott eszközökkel vagy eljárásrendben megfigyelnek. Kiemelték azt is, hogy

az ügyvédi titok törvényben védett intézmény, amelynek megsértése nem tolerálható.

Panyi Miklós a történtekre reagálva azt írta:

Figyelem, tiszások, ébresztő! Jogállamiságra hivatkozva a szemetek láttára vernek szét alapvető jogállami kereteket!

Seszták Miklós mentelmi jogát szeptember 28-án függesztette fel az Országgyűlés, majd a politikus megjelent a Központi Nyomozó Főügyészségen, ahol őrizetbe vették. A bíróság később 30 napra elrendelte a letartóztatását. A politikus tagadja az ellene felhozott vádakat. Az ügyben a védője, Papp Gábor most azt állítja, hogy Sesztákot már a mentelmi jog felfüggesztése előtt megfigyelhették, és a nyomozati iratok alapján őt magát is figyelték.