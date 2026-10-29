Egyetlen délelőtt alatt 156 millió forinttal nőhetett Kapitány István Shell-részvényvagyona

A Shell csütörtökön közzétett harmadik negyedéves gyorsjelentése minden várakozást felülmúlt: a vállalat 10,81 milliárd dolláros nettó nyereséget ért el, csaknem kétszer annyit, mint egy évvel korábban. A kedvező eredményekre a részvényárfolyam 3,53 százalékkal emelkedett. Mindez különösen jó hírt jelenthet Kapitány Istvánnak, aki évtizedeken át dolgozott az olajvállalat élvonalában, júniusi vagyonnyilatkozata alapján pedig milliárdos részvényvagyonnal rendelkezik.

Kapitány István Shell-részvényvagyona akár 156 millió forinttal is nőhetett egyetlen délelőtt alatt az olajóriás szárnyalása után (Forrás: Facebook)

Akár másfél milliárddal is nőhetett a volt alelnök Shell-részvényvagyonának értéke

A Világgazdaság számításai szerint a miniszter részvényvagyonának értéke jelentősen emelkedhetett az elmúlt hónapokban. Kapitány István júniusban közzétett vagyonnyilatkozatában 8,74 millió euró értékű részvényt tüntetett fel, további 8,4 millió euró és 58,7 millió forint értékű értékpapír-megtakarítás mellett. A dokumentumból azonban nem derül ki, hogy részvényei közül pontosan mennyi kötődik korábbi munkaadójához.

A lap ezért azzal a feltételezéssel számolt, hogy a 8,74 millió eurós részvényvagyon teljes egészében Shell-papírokból áll. Ebben az esetben a miniszter hozzávetőleg 255 ezer részvénnyel rendelkezhetne, amelyek június végén mintegy 3,09 milliárd forintot értek.

Az október 29-i délelőtti árfolyam alapján ugyanez a részvénycsomag már megközelítőleg 4,6 milliárd forintot érhetett. Ez azt jelenti, hogy négy hónap alatt akár 1,51 milliárd forinttal is emelkedhetett az értéke, amelyből csak a csütörtöki tőzsdei erősödés 156 millió forintot tehetett ki.

A Fidesz már korábban sem hagyta szó nélkül az ügyet

Nem először kerülnek a figyelem középpontjába a gazdasági miniszter Shell-részvényei. Az Origo már márciusban beszámolt arról, hogy a Barátság kőolajvezeték körüli ellátási problémák és az iráni háború nyomán megugró energiaárak miatt Kapitány István feltételezett részvénycsomagjának értéke több százmillió forinttal emelkedhetett. A miniszter korábbi vállalati kötődése és befektetései politikai vitát is kiváltottak.

A Fidesz-frakció júliusban arra szólította fel Kapitányt, hogy váljon meg Shell-részvényeitől.

A kérdés különösen azért érzékeny, mert Kapitány gazdasági és energetikai miniszterként olyan ágazatért felel, amelyben korábbi munkaadója is meghatározó szereplő. Bár az olajipari részvények birtoklása önmagában nem jelent szabálytalanságot, továbbra is kérdés, hogy a miniszter esetleges vállalati érdekeltségei miként egyeztethetők össze kormányzati feladataival.