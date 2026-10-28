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külügyminisztérium

Súlyos vonatszerencsétlenség Spanyolországban – megszólalt a Külügyminisztérium a magyar érintettségről

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Két nagysebességű vonat ütközött össze szerda reggel a Madrid–Sevilla vasútvonalon, Toledo tartományban. A spanyolországi vonatbaleset halálos áldozatainak számát jelenleg 46-ra teszik, de ez tovább emelkedhet – közölte a Külügyminisztérium. Magyar érintettről egyelőre nincs tudomásuk.
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külügyminisztériumvonatbalesethalálos áldozat

Mint, ahogy arról az Origo is beszámolt a spanyolországi vonatbaleset reggel 8.54-kor történt Los Yébenes térségében. A helyszínen az Alcázar de San Juan-i és az orgazi tűzoltók, több környező település polgári védelmi egységei, három mentőhelikopter és két mobil intenzív osztály dolgozik.

spanyolországi vonatbaleset
A spanyolországi vonatbaleset helyszínén három mentőhelikopter és két mobil intenzív osztály dolgozik.. Fotó: JAVIER SORIANO / AFP

Nincs tudomás magyar áldozatról a spanyolországi vonatbalesetben

A Külügyminisztérium közleménye szerint a jelentések jelenleg 46 halálos áldozatról szólnak, ám ez a szám még növekedhet.

A madridi konzuli hivatalhoz egyelőre nem érkezett bejelentés a szerencsétlenséggel kapcsolatban, és magyar sérültről vagy elhunytról sincs tudomásuk.

A minisztérium folyamatosan figyelemmel kíséri a fejleményeket, és magyar érintettség esetén újabb tájékoztatást ad.

 

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