Súlyos vonatszerencsétlenség Spanyolországban – megszólalt a Külügyminisztérium a magyar érintettségről

Mint, ahogy arról az Origo is beszámolt a spanyolországi vonatbaleset reggel 8.54-kor történt Los Yébenes térségében. A helyszínen az Alcázar de San Juan-i és az orgazi tűzoltók, több környező település polgári védelmi egységei, három mentőhelikopter és két mobil intenzív osztály dolgozik.

A spanyolországi vonatbaleset helyszínén három mentőhelikopter és két mobil intenzív osztály dolgozik.. Fotó: JAVIER SORIANO / AFP

Nincs tudomás magyar áldozatról a spanyolországi vonatbalesetben

A Külügyminisztérium közleménye szerint a jelentések jelenleg 46 halálos áldozatról szólnak, ám ez a szám még növekedhet.

A madridi konzuli hivatalhoz egyelőre nem érkezett bejelentés a szerencsétlenséggel kapcsolatban, és magyar sérültről vagy elhunytról sincs tudomásuk.

A minisztérium folyamatosan figyelemmel kíséri a fejleményeket, és magyar érintettség esetén újabb tájékoztatást ad.