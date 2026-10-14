Október 14-én, szerdán lemondott Dr. Nagy László, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) elnöki tisztségéről. Alább változtatás nélkül közöljük sajtóközleményét.

Lemondott a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának elnöke. Fotó: SZTFH

Lemondott a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának elnöke, dr. Nagy László

Alulírott dr. Nagy László a mai napon benyújtottam lemondásomat a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) elnöki tisztségéről.

Az SZTFH-t az Országgyűlés azért hozta létre 2021-ben, hogy a nemzetgazdaság szempontjából kiemelt jelentőségű, szabályozott ágazatok számára stabil, kiszámítható és hatékony felügyeleti, valamint szabályozási környezetet biztosítson. A Hatóság létrehozatalától kezdődően, annak elnökhelyetteseként részt vehettem a szervezet alapjainak letételében, valamint alapvető működési kereteinek – az államigazgatás rendszerébe illeszkedő – kialakításában, illetőleg megszilárdításában.

Kivételes megtiszteltetésként ért, hogy 2024. május 4-i hatállyal az akkorra már a hazai intézményrendszer, a nemzetközi társszervek, valamint a felügyelt piaci szereplők körében ismert és elismert Hatóság elnökévé nevezett ki Magyarország köztársasági elnöke. Ezzel a megbízatással a több mint 13 éves közszolgálati pályafutásom legmegtisztelőbb és egyben legfelelősségteljesebb állomásához értem, amelyet igyekeztem mindig a legjobb tudásom szerint ellátni, és amely időszak a köz szolgálatáról vallott felfogásomat alapjaiban formálta.

Az elmúlt 5 évben (elnökhelyettesként, majd a későbbiekben elnökként) azzal a konzekvens célkitűzéssel végeztem munkámat, hogy az SZTFH egy, a felügyelt ágazatok tradícióit tiszteletben tartó, ugyanakkor modern szemléletű hatóságként funkcionáljon – a közigazgatási rendszer gyors reagálású egységeként.

Az SZTFH az Országgyűlés által, törvényben létrehozott önálló szabályozó szerv, amely tevékenységét illetően csak jogszabálynak van alárendelve, működéséről beszámolási kötelezettséggel pedig kizárólag az Országgyűlésnek tartozik – ezen beszámolási kötelezettségének fennállása óta minden évben maradéktalanul eleget is tett.

Az SZTFH nemzetgazdasági jelentősége túlmutat az egyes felügyeleti feladatokon. Munkatársaimmal együtt az elmúlt öt évben több mint 80 ezer ellenőrzést és vizsgálatot végeztünk, 4000 engedélyt adtunk ki, több mint 4200 esetben szabtunk ki bírságot, és 122 rendeletet alkottunk. A Hatóság által felügyelt piacok évente több mint 1000 milliárd forintnyi adó- és járulékbevételt generálnak, amelyek a közfeladatok ellátásához és finanszírozásához nyújtanak jelentős hozzájárulást.