Október 14-én, szerdán lemondott Dr. Nagy László, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) elnöki tisztségéről. Alább változtatás nélkül közöljük sajtóközleményét.
Lemondott a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának elnöke, dr. Nagy László
Alulírott dr. Nagy László a mai napon benyújtottam lemondásomat a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) elnöki tisztségéről.
Az SZTFH-t az Országgyűlés azért hozta létre 2021-ben, hogy a nemzetgazdaság szempontjából kiemelt jelentőségű, szabályozott ágazatok számára stabil, kiszámítható és hatékony felügyeleti, valamint szabályozási környezetet biztosítson. A Hatóság létrehozatalától kezdődően, annak elnökhelyetteseként részt vehettem a szervezet alapjainak letételében, valamint alapvető működési kereteinek – az államigazgatás rendszerébe illeszkedő – kialakításában, illetőleg megszilárdításában.
Kivételes megtiszteltetésként ért, hogy 2024. május 4-i hatállyal az akkorra már a hazai intézményrendszer, a nemzetközi társszervek, valamint a felügyelt piaci szereplők körében ismert és elismert Hatóság elnökévé nevezett ki Magyarország köztársasági elnöke. Ezzel a megbízatással a több mint 13 éves közszolgálati pályafutásom legmegtisztelőbb és egyben legfelelősségteljesebb állomásához értem, amelyet igyekeztem mindig a legjobb tudásom szerint ellátni, és amely időszak a köz szolgálatáról vallott felfogásomat alapjaiban formálta.
Az elmúlt 5 évben (elnökhelyettesként, majd a későbbiekben elnökként) azzal a konzekvens célkitűzéssel végeztem munkámat, hogy az SZTFH egy, a felügyelt ágazatok tradícióit tiszteletben tartó, ugyanakkor modern szemléletű hatóságként funkcionáljon – a közigazgatási rendszer gyors reagálású egységeként.
Az SZTFH az Országgyűlés által, törvényben létrehozott önálló szabályozó szerv, amely tevékenységét illetően csak jogszabálynak van alárendelve, működéséről beszámolási kötelezettséggel pedig kizárólag az Országgyűlésnek tartozik – ezen beszámolási kötelezettségének fennállása óta minden évben maradéktalanul eleget is tett.
Az SZTFH nemzetgazdasági jelentősége túlmutat az egyes felügyeleti feladatokon. Munkatársaimmal együtt az elmúlt öt évben több mint 80 ezer ellenőrzést és vizsgálatot végeztünk, 4000 engedélyt adtunk ki, több mint 4200 esetben szabtunk ki bírságot, és 122 rendeletet alkottunk. A Hatóság által felügyelt piacok évente több mint 1000 milliárd forintnyi adó- és járulékbevételt generálnak, amelyek a közfeladatok ellátásához és finanszírozásához nyújtanak jelentős hozzájárulást.
Munkánk kézzelfogható eredményeket hozott a fiatalok védelmében: több mint 10 ezer dohánybolti ellenőrzést végeztünk, melynek nyomán a fiatalkorúak jogellenes kiszolgálásával kapcsolatosan feltárt jogsértések aránya a felére csökkent, és a 9%-os érték – amelyet sikerült kikényszerítenünk – európai összevetésben is példátlanul alacsony aránynak számít.
A geotermikus energia területén új szabályozási kereteket, kutatási programot és tudásbázist építettünk; 2023 óta 95 kutatási engedélyt adtunk ki. Elindítottuk a Nemzeti Feltárási Programot, és új szolnoki terepi geofizikai bázissal, valamint fúrómagarchívummal erősítettük a hazai ásványvagyon-kutatást.
A végrehajtói és felszámolói rendszer felügyeletében átláthatóbb ellenőrzési rendszert vezettünk be, zéró toleranciát alkalmazunk a szabályszegőkkel szemben, racionalizáltuk a végrehajtói álláshelyek számát, és három évre rövidítettük az átfogó vizsgálatok közötti időtartamot.
A kiberbiztonság területén Magyarországon egyedülálló auditrendszert hoztunk létre, amelynek első auditciklusa 2026-ban eredményesen lezárult: több mint 2000 vállalkozás vett részt az auditon, és a feldolgozott eredmények alapján közel 90 százalékuk sikeresen teljesített.
Magyarország új Kormányának megalakulását követően – a 2025. évre vonatkozó éves beszámolónk megküldésével egyidejűleg – kapcsolatfelvételt kezdeményeztem azokkal a tárcavezetőkkel, akiknek feladatköre szervesen kapcsolódik az SZTFH tevékenységéhez, megkereséseim azonban sajnálatos módon nem vezettek érdemi eredményre. Ugyanakkor a Magyar Közlönyből értesültem a Kormány 1277/2026. (VIII. 31.) számú határozatáról (Kormányhatározat), amelyben a Kormány – kifejezésre juttatva azt, hogy szükséges az SZTFH működésének átvilágítása, illetve a kapcsolódó törvényi szabályozás felülvizsgálata – felhívta az igazságügyi minisztert, hogy 2026. szeptember 30-ig készítsen jelentést (Jelentés) arról, hogy az SZTFH megszüntetése és az általa ellátott feladatoknak a Kormány által irányított szervek általi ellátása milyen szabályozási megoldásokkal hajtható végre.
Fenti körülményeket is figyelembe véve arra a következtetésre jutottam, hogy esetlegesen személyem lehet(ett) akadálya az érdemi párbeszéd kialakulásának, és amennyiben ez így van, kész vagyok levonni a megfelelő következtetést, és megteremteni az esélyt arra, hogy az SZTFH megkapja a működéséhez szükséges bizalmat, valamint a változatlan szervezeti keretek közötti működés lehetőségét.
Függetlenül a felsővezetői szintű kapcsolatfelvétel eredménytelenségétől, az SZTFH szervezeti egységei készséggel álltak és állnak rendelkezésre az új központi kormányzati igazgatás szakmai szereplőitől irányunkba érkező megkeresések és segítségkérések folyamatos támogató teljesítésében. A Kormányhatározatban hivatkozott átvilágítás keretében hozzánk érkező adatkérésben foglaltaknak maradéktalanul eleget tettünk. Ennek ellenére a Jelentés SZTFH-val történő egyeztetésére és közlésére nem került sor, annak tartalmáról Munkatársaimmal együtt a sajtóból értesültem.
A Jelentésben foglaltak értelmében 2027. január elsejétől megszűnne az SZTFH önálló szabályozó szervi jogállása, a rendeletalkotási jogától megfosztanák, és a Kormány irányítása és felügyelete alá rendelt központi hivatalként működne a továbbiakban, számos strukturális átalakítást eredményezve a szervezeti felépítés tekintetében, áttételesen a felügyelt ágazatokra is kiható módon.
A Jelentésben foglaltak jogrendbe történő átültetése esetén az SZTFH vonatkozásában egy merőben más szervezeti keretrendszer és felügyeleti környezet állna elő, mint amelyre a megbízatásom szólt. A tisztségemről történő lemondásra irányuló döntésemet azért hoztam meg, mert meggyőződésem, hogy az SZTFH vezetésével járó feladatok felelősségteljes ellátásának lehetősége a jövőbeni, Jelentésben felvázolt szervezeti keretek között részemről nem biztosíthatók megfelelően és hatékonyan.
A törvény által előírt 60 napos lemondási idő alatt feladataimat maradéktalanul ellátom, együttműködöm és rendelkezésre állok az irányomba érkező esetleges hivatali megkeresések tekintetében.
Szeretnék köszönetet mondani mindenekelőtt Kollégáimnak, az SZTFH Munkatársainak az elmúlt öt év elkötelezett munkájáért, valamint a hazai és nemzetközi szakmai Partnereknek az irányunkba tanúsított kollegiális hozzáállásért.
Büszke vagyok arra, amit Kollégáimmal és Partnereinkkel közösen felépítettünk. Töretlenül hiszek abban, hogy az SZTFH-ban felhalmozott tudás, tapasztalat és szakmai értékek hosszú távon is Magyarország javát fogják szolgálni.