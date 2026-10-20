Ezért ment be Szabó Bálint a Parlamentbe – az Origónak elárulta, mi történt Magyar Péterrel

Újabb feszült jelenetek zajlottak hétfőn az Országgyűlésben. Magyar Péter miniszterelnök felszólalása közben a vendégpáholyban ülő Szabó Bálint bekiabált a kormányfőnek, miután annak egyik korábbi megjegyzését egyértelműen magára vonatkoztatta. Forsthoffer Ágnes házelnök ezt követően felszólította a korábbi politikust, hogy hagyja el a páholyt, Szabó azonban csak többszöri figyelmeztetés után tett eleget a kérésnek. Magyar Péter a közjáték során több negatív megjegyzést is tett rá, sürgette a kivezetését, sőt a Fidesz-frakciót is felszólította, hogy küldjék el. Szabó Bálint végül nemcsak az üléstermet, hanem az Országház épületét is elhagyta, távozását követően azonban az Origo munkatársának nyilatkozott.
Pócs János vendégeként érkezett a parlamentbe Szabó Bálint
Szabó Bálint az Origónak elmondta, hogy Pócs János országgyűlési képviselő vendégeként érkezett a hétfői ülésre. Mint fogalmazott, többen is megkérdezték tőle, hogy Pócs embere-e, ám szerinte éppen fordítva kell feltenni a kérdést: a képviselőnek kell a választópolgárokat szolgálnia.
Pócs János országgyűlési képviselő a mi emberünk, mármint a választópolgároké. Azért fizetjük, azért tartjuk, hogy képviseljen minket”
– fogalmazott, hozzátéve, hogy elégedett a fideszes politikus elmúlt fél éves teljesítményével, ezért személyesen is kíváncsi volt arra, hogyan dolgozik a parlamentben.
A Magyar Péterrel kialakult konfliktusról szólva Szabó azt mondta, az előzmények ismeretében számított hasonló bánásmódra, a miniszterelnök viselkedése mégis meglepte. Állítása szerint eredetileg csupán egy kérdést szeretett volna feltenni a kormányfőnek a parlament folyosóján.
Szabó arra lett volna kíváncsi, hogy Magyar Péter milyen alapon emlegeti „Mészáros Lőrinc-frakcióként” a fideszes képviselőket, miközben állítása szerint szeptember 30-án maga is együtt reggelizett Mészáros Lőrinccel egy belvárosi luxusszállodában.
A korábbi politikus szerint Magyar Péter ezen annyira felháborodott, hogy a parlamenti páholyba is kiszólt neki. Szabó úgy idézte fel a történteket, hogy a miniszterelnök egy ponton azt mondta:
Itt a bolond!”
Szabó Bálint hangsúlyozta, hogy az ilyen megjegyzéseket nem hagyja szó nélkül.
„Magyar Péter nem bírja türtőztetni magát” – így látta a miniszterelnök viselkedését
Szabó Bálint elmondása szerint a miniszterelnök viselkedése azért érte váratlanul, mert a költségvetési felszólalás alatt korábban visszafogottnak látta.
A mai napon úgy tűnt, mintha leszedálták volna, mert legalább 120 percen keresztül azzal foglalkozott, amit odaírtak neki”
– jelentette ki. Szabó szerint Magyar Péter addig képes uralkodni az indulatain, amíg a beszédére koncentrál, ám amint valaki kizökkenti, elveszíti a türelmét.
Most már látom a receptet is: amíg lefelé néz a papírjára, addig ez működik”
– fogalmazott.
Az interjúban a hétfői költségvetési beszéd is szóba került. Szabó Bálint szerint a Tisza-kormány intézkedései nem tükrözik a választási kampányban elhangzott ígéreteket.
A korábbi politikus elmondta, hogy a parlamentben szolgálatot teljesítő készenléti rendőrökkel is beszélgetett, akik állítása szerint elégedetlenek az elmaradt béremeléssel.
Úgy fogalmazott, hogy a rendőröknek a korábban ígért juttatások helyett mindössze egy szabadnap jutott.
Szabó a kormány adópolitikáját is kifogásolta. Mint mondta, hiába keresi a választási és a kormányprogramban a kata terheinek megduplázását, nem találja. Rámutatott:
Az adóemelésekről egy szót sem ejtettek. Azt csinálják, amiről nem beszéltek, amit pedig megígértek, az valamiért nem sikerül.”
Szabó Bálint országgyűlési képviselőként térne vissza a parlamentbe
A parlamentből történt kivezetése ellenére Szabó Bálint nem tervezi, hogy végleg távol maradjon a politikától. Az Origónak adott interjú végén arról beszélt, hogy a történtek nem vették el a kedvét az Országgyűléstől, sőt hosszabb távon maga is képviselőként szeretne visszatérni. Leszögezte:
Mondanám azt, hogy egy életre elment a kedvem tőle, de nem ilyen vagyok. Ha kidobnak az ajtón, akkor bemászom az ablakon.”
Szabó Bálint végül egyértelművé tette politikai ambícióit: szeretné megtalálni a módját annak, hogy egyszer országgyűlési képviselőként ülhessen szemben Magyar Péterrel.
Meg fogom találni a módját annak, hogy országgyűlési képviselőként ott üljek Magyar Péterrel szemben. Remélem, hogy ő akkor már ellenzékben lesz”
– zárta az Origónak adott interjút.