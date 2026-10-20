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Szabó Bálint

Ezért ment be Szabó Bálint a Parlamentbe – az Origónak elárulta, mi történt Magyar Péterrel

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A hétfői parlamenti ülésnap sem múlt el incidens nélkül: Magyar Péter miniszterelnök és a vendégpáholyban ülő Szabó Bálint között szóváltás alakult ki, amelynek végén a korábbi politikusnak el kellett hagynia az Országházat. A trombitásként is ismert Szabó Bálint az eset után exkluzív interjút adott az Origónak, amelyben beszélt a történtekről, a kormány költségvetési terveiről és saját politikai ambícióiról is.
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Szabó BálintExkluzív interjúOrszággyűlésOrigoPócs JánosMagyar Péter

Újabb feszült jelenetek zajlottak hétfőn az Országgyűlésben. Magyar Péter miniszterelnök felszólalása közben a vendégpáholyban ülő Szabó Bálint bekiabált a kormányfőnek, miután annak egyik korábbi megjegyzését egyértelműen magára vonatkoztatta. Forsthoffer Ágnes házelnök ezt követően felszólította a korábbi politikust, hogy hagyja el a páholyt, Szabó azonban csak többszöri figyelmeztetés után tett eleget a kérésnek. Magyar Péter a közjáték során több negatív megjegyzést is tett rá, sürgette a kivezetését, sőt a Fidesz-frakciót is felszólította, hogy küldjék el. Szabó Bálint végül nemcsak az üléstermet, hanem az Országház épületét is elhagyta, távozását követően azonban az Origo munkatársának nyilatkozott.

Szabó Bálint
Szabó Bálint a Parlamentből való kivezetése ellenére nem tervezi elhagyni a politikát (Fotó: Facebook/ITT AZ IDŐ)

Pócs János vendégeként érkezett a parlamentbe Szabó Bálint

Szabó Bálint az Origónak elmondta, hogy Pócs János országgyűlési képviselő vendégeként érkezett a hétfői ülésre. Mint fogalmazott, többen is megkérdezték tőle, hogy Pócs embere-e, ám szerinte éppen fordítva kell feltenni a kérdést: a képviselőnek kell a választópolgárokat szolgálnia.

Pócs János országgyűlési képviselő a mi emberünk, mármint a választópolgároké. Azért fizetjük, azért tartjuk, hogy képviseljen minket”

 – fogalmazott, hozzátéve, hogy elégedett a fideszes politikus elmúlt fél éves teljesítményével, ezért személyesen is kíváncsi volt arra, hogyan dolgozik a parlamentben.

A Magyar Péterrel kialakult konfliktusról szólva Szabó azt mondta, az előzmények ismeretében számított hasonló bánásmódra, a miniszterelnök viselkedése mégis meglepte. Állítása szerint eredetileg csupán egy kérdést szeretett volna feltenni a kormányfőnek a parlament folyosóján.

Szabó arra lett volna kíváncsi, hogy Magyar Péter milyen alapon emlegeti „Mészáros Lőrinc-frakcióként” a fideszes képviselőket, miközben állítása szerint szeptember 30-án maga is együtt reggelizett Mészáros Lőrinccel egy belvárosi luxusszállodában.

A korábbi politikus szerint Magyar Péter ezen annyira felháborodott, hogy a parlamenti páholyba is kiszólt neki. Szabó úgy idézte fel a történteket, hogy a miniszterelnök egy ponton azt mondta: 

Itt a bolond!”

Szabó Bálint hangsúlyozta, hogy az ilyen megjegyzéseket nem hagyja szó nélkül.

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„Magyar Péter nem bírja türtőztetni magát” – így látta a miniszterelnök viselkedését

Szabó Bálint elmondása szerint a miniszterelnök viselkedése azért érte váratlanul, mert a költségvetési felszólalás alatt korábban visszafogottnak látta.

A mai napon úgy tűnt, mintha leszedálták volna, mert legalább 120 percen keresztül azzal foglalkozott, amit odaírtak neki”

 – jelentette ki. Szabó szerint Magyar Péter addig képes uralkodni az indulatain, amíg a beszédére koncentrál, ám amint valaki kizökkenti, elveszíti a türelmét.

Most már látom a receptet is: amíg lefelé néz a papírjára, addig ez működik”

 – fogalmazott.

Az interjúban a hétfői költségvetési beszéd is szóba került. Szabó Bálint szerint a Tisza-kormány intézkedései nem tükrözik a választási kampányban elhangzott ígéreteket.

A korábbi politikus elmondta, hogy a parlamentben szolgálatot teljesítő készenléti rendőrökkel is beszélgetett, akik állítása szerint elégedetlenek az elmaradt béremeléssel.

 Úgy fogalmazott, hogy a rendőröknek a korábban ígért juttatások helyett mindössze egy szabadnap jutott.

Szabó a kormány adópolitikáját is kifogásolta. Mint mondta, hiába keresi a választási és a kormányprogramban a kata terheinek megduplázását, nem találja. Rámutatott:

Az adóemelésekről egy szót sem ejtettek. Azt csinálják, amiről nem beszéltek, amit pedig megígértek, az valamiért nem sikerül.”

Szabó Bálint országgyűlési képviselőként térne vissza a parlamentbe

A parlamentből történt kivezetése ellenére Szabó Bálint nem tervezi, hogy végleg távol maradjon a politikától. Az Origónak adott interjú végén arról beszélt, hogy a történtek nem vették el a kedvét az Országgyűléstől, sőt hosszabb távon maga is képviselőként szeretne visszatérni. Leszögezte:

Mondanám azt, hogy egy életre elment a kedvem tőle, de nem ilyen vagyok. Ha kidobnak az ajtón, akkor bemászom az ablakon.”

Szabó Bálint végül egyértelművé tette politikai ambícióit: szeretné megtalálni a módját annak, hogy egyszer országgyűlési képviselőként ülhessen szemben Magyar Péterrel.

Meg fogom találni a módját annak, hogy országgyűlési képviselőként ott üljek Magyar Péterrel szemben. Remélem, hogy ő akkor már ellenzékben lesz”

 – zárta az Origónak adott interjút.

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