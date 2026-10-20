Ezért ment be Szabó Bálint a Parlamentbe – az Origónak elárulta, mi történt Magyar Péterrel

Újabb feszült jelenetek zajlottak hétfőn az Országgyűlésben. Magyar Péter miniszterelnök felszólalása közben a vendégpáholyban ülő Szabó Bálint bekiabált a kormányfőnek, miután annak egyik korábbi megjegyzését egyértelműen magára vonatkoztatta. Forsthoffer Ágnes házelnök ezt követően felszólította a korábbi politikust, hogy hagyja el a páholyt, Szabó azonban csak többszöri figyelmeztetés után tett eleget a kérésnek. Magyar Péter a közjáték során több negatív megjegyzést is tett rá, sürgette a kivezetését, sőt a Fidesz-frakciót is felszólította, hogy küldjék el. Szabó Bálint végül nemcsak az üléstermet, hanem az Országház épületét is elhagyta, távozását követően azonban az Origo munkatársának nyilatkozott.

Szabó Bálint a Parlamentből való kivezetése ellenére nem tervezi elhagyni a politikát (Fotó: Facebook/ITT AZ IDŐ)

Pócs János vendégeként érkezett a parlamentbe Szabó Bálint

Szabó Bálint az Origónak elmondta, hogy Pócs János országgyűlési képviselő vendégeként érkezett a hétfői ülésre. Mint fogalmazott, többen is megkérdezték tőle, hogy Pócs embere-e, ám szerinte éppen fordítva kell feltenni a kérdést: a képviselőnek kell a választópolgárokat szolgálnia.

Pócs János országgyűlési képviselő a mi emberünk, mármint a választópolgároké. Azért fizetjük, azért tartjuk, hogy képviseljen minket”

– fogalmazott, hozzátéve, hogy elégedett a fideszes politikus elmúlt fél éves teljesítményével, ezért személyesen is kíváncsi volt arra, hogyan dolgozik a parlamentben.

A Magyar Péterrel kialakult konfliktusról szólva Szabó azt mondta, az előzmények ismeretében számított hasonló bánásmódra, a miniszterelnök viselkedése mégis meglepte. Állítása szerint eredetileg csupán egy kérdést szeretett volna feltenni a kormányfőnek a parlament folyosóján.

Szabó arra lett volna kíváncsi, hogy Magyar Péter milyen alapon emlegeti „Mészáros Lőrinc-frakcióként” a fideszes képviselőket, miközben állítása szerint szeptember 30-án maga is együtt reggelizett Mészáros Lőrinccel egy belvárosi luxusszállodában.

A korábbi politikus szerint Magyar Péter ezen annyira felháborodott, hogy a parlamenti páholyba is kiszólt neki. Szabó úgy idézte fel a történteket, hogy a miniszterelnök egy ponton azt mondta:

Itt a bolond!”

Szabó Bálint hangsúlyozta, hogy az ilyen megjegyzéseket nem hagyja szó nélkül.