Megszüntették az eljárást Szakács István ellen

A Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) eredménytelenül, bizonyítottság hiányában zárta le Szakács István ellen folytatott büntetőeljárást.

Új hír érkezett Szakács Istvánról Fotó: Facebook

A Magyar Nemzet információi szerint a Fővárosi Főügyészség tájékoztatásából az is kirajzolódik, hogy az eljárás megszüntetését követően az egyik feljelentő ugyan fellebbezett a döntés ellen, ám panaszát érdemi vizsgálat nélkül elutasították, mivel nem minősült sértett félnek a jogi eljárásban. A főügyészség ezzel párhuzamosan hivatalból is áttekintette a nyomozó hatóság határozatát, és azt szakmailag megalapozottnak ítélte.

Mint ismert, Szakács István egy nyilvános felvételen közvetlenül üzent Magyar Péternek 2026 júliusában. A véleményvezér azt hangoztatta: ne próbálja meg rács mögé juttatni Orbán Viktort, mert a volt miniszterelnököt mindenhonnan ki fogják szabadítani, akárhol is tartják fogva.

A hatóságok napokon belül intézkedtek: a rendőrök átkutatták Szakács lakását, majd a családja szeme láttára megbilincselték és előállították. A hatóság eredetileg terrorcselekmény elkövetésével való fenyegetéssel gyanúsította meg.

Szakács István sorsáról döntöttek

Szakács István panasszal élt az eljárás ellen. Az ügyészség a beadványnak helyt adott, így a jogi státusza már ekkor visszaminősült: kikerült a gyanúsítotti körből.

Az ügyet októberben végül lezárták. Az NNI – bizonyítékok hiányában – a teljes nyomozást megszüntette. Szakács a nyilvánosság előtt hangsúlyozta: a rendőri intézkedés során emberségesen bántak vele, a hatóság tagjai csupán a felettesi utasításokat hajtották végre.