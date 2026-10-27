Kapitány István több szélerőművet akar, de ez a település most egyhangúlag kimondta: náluk biztos nem lesznek turbinák

Parázs vita alakult ki Fejér megyei Előszálláson, miután a Pannonia Bio Zrt. bejelentette: hét turbinát telepítene a település külterületére. Október 20-án egy lakossági fórumon bemutatták a tervezett szélerőműpark koncepcióját, a Pannonia Bio Zrt. elképzelése szerint hét turbinát telepítenének a település külterületére. A tervek szerint a tornyok magassága 130 méter, a lapátok hossza pedig 90 méter lenne.

Nem kérnek a tervezett szélturbinákból Előszálláson

A polgármester, Kanik Péter már akkor hangsúlyozta, hogy semmilyen döntés nem született még a lakossági fórumot megelőzően. A Feol tudósítása szerint október 26-án ült össze a képviselőtestület megvitatni a döntést, ma délelőtt pedig a polgármester bejelentette: Előszállás nem kér a szélturbinákból.

– ​A hétfői, munkaterv szerinti képviselő-testületi ülés egyhangúlag nem támogatja a Pannonia Ethanol cég szélerőmű-telepítési tervét, és nem járul hozzá szélturbinák Előszállás és Nagykarácsony közötti külterületén történő telepítéséhez. Meghallgattuk a lakosság véleményét, mérlegeltük az elhangzottakat, és ezek figyelembevételével hoztuk meg felelősségteljes döntésünket – fogalmazott Kanik Péter.

Kapitány István több szélerőművet szeretne Magyarországra

Emlékezetes, Kapitány István energetikai miniszter szeptember elején jelentette be, új szélerőművi kapacitások létesítése előtt nyitják meg az utat Magyarországon. A cél olyan beruházások megvalósítása, amelyek erősítik az ország energiarendszerét, munkát és megrendelést adnak a magyar vállalkozásoknak, valamint a fejlesztéseknek helyet adó települések is profitálhatnak belőlük.

Érdemes azonban felidézni, már a nyáron téma volt, hogy több településre is vannak tervek szélerőűvek létrehozására. Például Jánosháza, Keléd, Duka és Kissomlyó térségében egy jelenleg előkészítés alatt álló elképzelés alapján akár 71, egyenként 150–200 méter magas szélturbina is megjelenhet. A környék lakói elsősorban a tájkép és a környezet megváltozásától tartanak, miközben több információt követelnek a beruházásról. Az érintett önkormányzatok hangsúlyozták, egyelőre csak előzetes vizsgálatok és egyeztetések zajlanak, hivatalos beruházási döntés még nem született.