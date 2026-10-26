Vučić bukása után új korszak kezdődik Szerbiában, kiderült, mi forog kockán

Magyar Péter párhuzamot vont a szerbiai diákmozgalom győzelme és a Tisza Párt áprilisi választási sikere között (Fotó: Mediaworks)

Magyar Péter saját politikai sikertörténetébe illesztené a szerbiai fordulatot

A szerbiai választások eredményére Magyar Péter magyar miniszterelnök is gyorsan reagált: közösségi oldalán párhuzamot vont a szerbiai diákmozgalom győzelme és a Tisza Párt áprilisi választási sikere között, majd még a hivatalos végeredmény kihirdetése előtt telefonon gratulált a győzteseknek.

Deák Dániel szerint a két választás között valóban felfedezhetők hasonlóságok:

Mindkét országban egy új politikai mozgalom szorította háttérbe a hagyományos ellenzéki pártokat.

Meghatározó szerepet játszott a közösségi média.

Mindkét kampányban sikerült a választást a teljes politikai rendszer jövőjéről szóló döntéssé alakítani.

A különbségek azonban legalább ennyire jelentősek:

Magyarországon a Tisza Párt felemelkedése alapvetően Magyar Péter személyére épült, míg Szerbiában egy decentralizált, diákok által szervezett mozgalom vált a politikai változás motorjává.

A politológus szerint Magyar Péter számára kommunikációs szempontból előnyös, ha a szerbiai eseményeket saját politikai sikertörténetének folytatásaként mutathatja be. Ezzel ugyanis azt a benyomást erősítheti, hogy egy egész térséget átfogó politikai átalakulás meghatározó szereplője.

Deák Dániel ugyanakkor egy érdekes ellentmondásra is felhívta a figyelmet:

amikor az Alternatíva Németországért (AfD) ért el választási sikereket Németországban, Magyar Péter még azt hangsúlyozta, hogy külföldi választási eredményekből nem lehet közvetlen következtetéseket levonni a magyar belpolitikára.

Most viszont maga is párhuzamot vont két ország politikai folyamatai között, méghozzá egy számára kedvező választási eredmény kapcsán.

A politológus szerint Magyar Péter gyors gratulációjának legalább akkora belpolitikai jelentősége volt, mint diplomáciai.

A magyar miniszterelnök ugyanis a szerbiai választási eredmény után az „Ismerős?” kérdéssel utalt saját áprilisi győzelmére, később pedig azt is hangsúlyozta, hogy a magyarországi kormányváltás erőt adott a szerb diákmozgalomnak. Deák Dániel szerint azonban ez inkább politikai kommunikációs keretezés, mint bizonyított összefüggés, hiszen a szerbiai mozgalom saját társadalmi és politikai körülmények között jött létre.

A szerb diákmozgalom sikere nem Magyar Péter politikai teljesítményének bizonyítéka”

– hangsúlyozta az elemző.

Szerinte a magyar miniszterelnök valódi diplomáciai teljesítményét végül az mutatja majd meg, hogy képes lesz-e megőrizni az Orbán Viktor és Aleksandar Vučić idején kialakult stratégiai együttműködést.

A magyar–szerb gazdasági és energetikai kapcsolatok, valamint a vajdasági magyarság érdekei ugyanis Deák Dániel szerint jóval fontosabbak annál, hogy a szerbiai választási eredmény milyen belpolitikai kommunikációs lehetőséget kínál Magyar Péter számára.