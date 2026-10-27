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Szerencsejáték Zrt.

Új vezérigazgatója lett a Szerencsejáték Zrt.-nek

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Kármán András kinevezte a Szerencsejáték Zrt. új vezérigazgatóját, Sólyom Zoltánt. Magyarország pénzügyminisztere keddi bejegyzésében kiemelte, hogy komoly feladat áll az új igazgató előtt.
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Szerencsejáték Zrt.vezérigazgatóKármán András

Kármán András, Magyarország pénzügyminisztere kedden Facebook-oldalán jelentette be, hogy a Szerencsejáték Zrt.-nek Sólyom Zoltán lett az új vezérigazgatója. Posztjában kiemelte, hogy rendkívül komoly feladat áll az új vezérigazgató előtt.

Új vezérigazgatója lett a Szerencsejáték Zrt.-nek
Új vezérigazgatója lett a Szerencsejáték Zrt.-nek. (Képünk illusztráció) Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Új vezérigazgatója lett a Szerencsejáték Zrt.-nek

A mai nappal Sólyom Zoltán a Szerencsejáték Zrt. új vezérigazgatója. Az ország egyik legnagyobb állami vállalata ezzel végre jó kezekbe került – a magyar emberek pénzével ugyanis nem hazardírozunk!

- írta bejegyzésében.

Hozzátette, hogy "az elmúlt évek során Magyarország egyik legnagyobb vállalata és kizárólagos szerencsejáték-szervezője, a Szerencsejáték Zrt. a NER kifizetőhelyévé vált."

A vállalaton keresztül adófizetői milliárdokat osztottak szét átláthatatlanul, indoklás nélkül és politikai alapon a Fideszhez közel álló cégeknek, köztük a bukott kormánypárt legfelső köreihez, Rogán Antalhoz, Habony Árpádhoz vagy éppen Szijjártó Péterhez köthető társaságok között. Miután a Szerencsejáték Zrt. 100%-ban állami tulajdonú vállalat, költéseit illetően felelősséggel tartozik a magyar emberek felé – ezért váltottam le még nyáron a vállalat előző vezetőjét.

Kármán András hozzátette, hogy az új vezérigazgató kinevezésével lezárul az átláthatatlanság és a visszaélések korszaka a Szerencsejáték Zrt.-nél. Ugyanis Sólyom Zoltán személyében olyasvalakit nevezett ki, aki meggyőzte őt arról, hogy a vállalatnak jó vezetője és gondos gazdája lesz.

Szakmai tapasztalatához és tudásához kétség sem férhet. Hitem szerint képes lesz visszaadni a magyar állam egyik legnagyobb vállalatának tisztességét és becsületét. Sólyom Zoltán közel harminc éve alapította meg vállalati biztosítási tanácsadó cégét, amely mára a piac egyik meghatározó szereplőjévé vált. Számos pénzügyi és biztosító társaságnál szerzett vezetői tapasztalatokat, idén augusztus óta pedig az én felkérésemre két állami cég, a Szerencsejáték Zrt. és a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. felügyelőbizottságainak is tagja volt. Ez idő alatt alkalma nyílt mélyebben megismerni a Szerencsejáték Zrt. működését, és most nagy tervekkel lát neki a munkához

Bejegyzését azzal zárta le, hogy várakozásai szerint a Szerencsejáték Zrt. egy modern, hatékony és mindenekelőtt, a magyar adófizetők érdekei szerint működő vállalat lesz.

 

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