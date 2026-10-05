Hatalmas érdeklődés fogadta Szijjártó Pétert a parlamentben, ahol meghallgatja a nemzetbiztonsági bizottság

Egész Magyarország számára nagy sikernek tartja a volt külgazdasági és külügyminiszter a BYD kínai autógyártó szegedi gyárépítését. Szijjártó Péter az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának ülése előtt újságíróknak azt mondta: a gyárépítéshez adott kormányzati támogatások bőven az ilyen nagyságrendű beruházások esetében szokásos támogatások keretén belül maradtak.

Szijjártó Péter a nemzetbiztonsági bizottság ülése előtt (Forrás: Facebook)

Szijjártó Péter szerint a beruházással kapcsolatban súlyos félreértések és hamis információk jelentek meg. A volt miniszter arról is beszélt, hogy

az elmúlt évek kormányzati munkájának legsikeresebb területe volt a beruházásösztönzés.

A nemzetbiztonsági bizottság szeptember 16-án döntött a Szijjártó Péter BYD-nél vállalt pozíciójával kapcsolatos vizsgálat megindításáról. A volt miniszter júliusban jelentette be, hogy lemond a parlamenti mandátumáról, és a kínai BYD autóipari vállalatnál fog dolgozni a cég külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként.

A bizottsági vizsgálat Szijjártó Péternek a BYD kínai autóvállalattal fennálló munkaviszonyának körülményeiről és esetleges nemzetbiztonsági kockázatainak feltárásáról szól.

Hatalmas érdeklődés fogadta Szijjártó Pétert

Szijjártó Pétert rengeteg újságíró várta a Parlamentben, amikor megjelent a nemzetbiztonsági bizottság előtt, és még a zárt ülés előtt nyilvánosan reagált a BYD-val kapcsolatban megfogalmazott kormánypárti vádakra – számolt be Deák Dániel. A volt külügyminiszter hangsúlyozta: jogilag nem lett volna köteles megjelenni, de 24 évig volt országgyűlési képviselő, ezért természetesnek tartja, hogy elfogadja a meghívást. Felidézte, hogy

minisztersége alatt 2305 beruházási megállapodást kötöttek, összesen 23 500 milliárd forint értékben, amelyek 187 ezer munkahely létrejöttéhez járultak hozzá.

A BYD ügyében három fő állításra válaszolt:

A szegedi gyárhoz biztosított állami támogatás „abszolút szokásos mértékű” volt, sőt több más európai autóipari beruházás támogatási szintje alatt maradt.

Az infrastruktúra-fejlesztések sem jelentettek kivételt: az előző kormány minden hasonló méretű beruházásnál utakat, vasutat vagy más kapcsolódó fejlesztéseket hajtott végre, amelyek az adott város és térség érdekeit is szolgálták.

A kínai vendégmunkások ügyében a csoportos keretengedély célja az volt, hogy az új technológiát alkalmazó gyárak felépítését és beüzemelését külföldi szakemberek segítségével gyorsítsák fel, majd a betanítás után ők elhagyják Magyarországot, a technológiát pedig már magyar munkavállalók működtessék.

Szijjártó Péter tehát nem kerülte el a politikailag kényelmetlen ügyet, hanem megjelent és vállalta a kérdéseket – mutatott rá Deák Dániel. Az elemző emlékeztetett: a Tisza továbbra is azt állítja, hogy miniszterként olyan döntéseket hozott, amelyek későbbi munkaadójának kedveztek, Szijjártó Péter viszont azzal érvel, hogy ezek a támogatások és fejlesztések a nagyberuházásoknál megszokott gyakorlat részét képezték.