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Szijjártó Pétert hétfőn várja a nemzetbiztonsági bizottság

Szijjártó Péter

Szijjártó Pétert hétfőn várja a nemzetbiztonsági bizottság

15 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Hétfőn kellemetlen kérdésekkel találhatja szemben magát a volt külügyminiszter: a nemzetbiztonsági bizottság a BYD-ról kérdezné. Szijjártó Péter tizenkét évig vezette a külügyi tárcát, majd röviddel távozása után vezető pozíciót vállalt a kínai óriásvállalatnál.
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Szijjártó Péternemzetbiztonsági bizottságBYD

A parlament nemzetbiztonsági bizottsága hétfőn hallgatná meg Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminisztert, akit a BYD kapcsán kérdeznének – közölte a Tisza-frakció pénteken az MTI-vel.

A parlament nemzetbiztonsági bizottsága hétfőn hallgatná meg Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminisztert, akit a BYD kapcsán kérdeznének (Forrás: Facebook)
A parlament nemzetbiztonsági bizottsága hétfőn hallgatná meg Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminisztert, akit a BYD kapcsán kérdeznének (Forrás: Facebook)

Azt írták, Szijjártó Péter 12 éven keresztül irányította Magyarország külügyi és külgazdasági tárcáját, és miniszterként az ország legérzékenyebb külpolitikai, gazdaságdiplomáciai és nemzetbiztonsági információihoz férhetett hozzá. Távozása után rövid időn belül felsővezetői pozíciót vállalt annál a külföldi óriásvállalatnál, amellyel miniszterként maga is tárgyalt és stratégiai megállapodást írt alá. A bizottság értékelése szerint ez súlyos nemzetbiztonsági, összeférhetetlenségi és morális kérdéseket vet fel.

Hangsúlyozták, hogy a külügyi tárca iratai szerint a BYD beruházásához több mint 70 milliárd forint értékű állami infrastruktúra-fejlesztés kapcsolódott, Szijjártó Péter emellett szorgalmazta a beruházás kiemelt nemzetgazdasági státuszát és a kínai munkavállalók vízumkérelmeinek gyorsított eljárását.
„A magyar embereknek joguk van a tisztánlátáshoz”, ezért kezdeményezték Szijjártó Péter meghallgatását a nemzetbiztonsági bizottság előtt – fogalmaztak.

Lemondott a parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter

Emlékezetes, Szijjártó Péter még júliusban mondott le országgyűlési képviselői mandátumáról, mert nemzetközi vezetői pozíciót vállalt a BYD-nál. A volt külgazdasági és külügyminiszter közlése szerint a világ vezető új energiájú járműgyártójánál a vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felel majd. A bejelentés szerint Szijjártó Péter a megtisztelő ajánlat miatt döntött úgy, hogy befejezi parlamenti képviselői munkáját. 

Magyar Péter megfenyegette Szijjártó Pétert a BYD-s kinevezése miatt

Érdemes azt is felidézni, Magyar Péter olyan összeférhetetlenségi szabályok bevezetését helyezte kilátásba, amelyek megakadályozhatják a volt magyar külügyminisztert abban, hogy elfoglalja új vezetői pozícióját a BYD-nál. A miniszterelnök szerint Szijjártó Péter kinevezése korrupciógyanút vet fel, és a kínai óriásvállalat magyarországi beruházásáért járó utólagos „hálaként” is értelmezhető.

 

 

 

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