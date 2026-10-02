Szijjártó Pétert hétfőn várja a nemzetbiztonsági bizottság

A parlament nemzetbiztonsági bizottsága hétfőn hallgatná meg Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminisztert, akit a BYD kapcsán kérdeznének – közölte a Tisza-frakció pénteken az MTI-vel.

A parlament nemzetbiztonsági bizottsága hétfőn hallgatná meg Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminisztert, akit a BYD kapcsán kérdeznének (Forrás: Facebook)

Azt írták, Szijjártó Péter 12 éven keresztül irányította Magyarország külügyi és külgazdasági tárcáját, és miniszterként az ország legérzékenyebb külpolitikai, gazdaságdiplomáciai és nemzetbiztonsági információihoz férhetett hozzá. Távozása után rövid időn belül felsővezetői pozíciót vállalt annál a külföldi óriásvállalatnál, amellyel miniszterként maga is tárgyalt és stratégiai megállapodást írt alá. A bizottság értékelése szerint ez súlyos nemzetbiztonsági, összeférhetetlenségi és morális kérdéseket vet fel.

Hangsúlyozták, hogy a külügyi tárca iratai szerint a BYD beruházásához több mint 70 milliárd forint értékű állami infrastruktúra-fejlesztés kapcsolódott, Szijjártó Péter emellett szorgalmazta a beruházás kiemelt nemzetgazdasági státuszát és a kínai munkavállalók vízumkérelmeinek gyorsított eljárását.

„A magyar embereknek joguk van a tisztánlátáshoz”, ezért kezdeményezték Szijjártó Péter meghallgatását a nemzetbiztonsági bizottság előtt – fogalmaztak.