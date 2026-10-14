Az erzsébetvárosi önkormányzat nem fizeti be a szolidaritási hozzájárulás következő részletét – jelentette be szerdán Facebook-oldalán Niedermüller Péter, a VII. kerület polgármestere.

Az erzsébetvárosi önkormányzat nem utalja át a szolidaritási hozzájárulást. Fotó: Facebook/ Niedermüller Péter

Az erzsébetvárosi önkormányzat nem utalja át a szolidaritási hozzájárulást

A polgármester szerint a Fidesz által az önkormányzatokra kivetett szolidaritási hozzájárulás valójában büntetőadó, amelynek nincs valódi köze a szegényebb települések támogatásához. Ezt azzal indokolta, hogy egy közérdekű adatigénylésre sem kaptak elszámolást arról, mire fordították az Erzsébetváros által befizetett 2,7 milliárd forintot.

Befizettük, de nem tudjuk, hogy mire költötték, senki sem tudta megmondani, hogy az erzsébetvárosiak milliárdjaival melyik települést hogyan támogatták

- írta.

Niedermüller Péter arra is kitért, hogy bár "áprilisban a Fidesz ment, de a szolidaritási hozzájárulás maradt, csak most már az Alkotmánybíróság kimondta, hogy alaptörvénysértő a működése". Állítása szerint az Alkotmánybíróság már kimondta, hogy a rendszer működése alaptörvény-ellenes.

Pontosabban van, akinél változott, hiszen a főpolgármester a kerületek háta mögött egy olyan paktumot kötött a kormánnyal, amelynek értelmében a szolidaritási hozzájárulás a főváros számára csökkenni fog, miközben a kerületi önkormányzatoktól ellentételezés nélkül elvennék a parkolásból származó bevételeiket.

A polgármester azt írta, egyelőre nem tudják, hogy a szolidaritási hozzájárulás összege változik-e Erzsébetváros és más kerületek esetében. Azt viszont már látják, hogy a korábban befizetett 2,7 milliárd forinton felül további több mint egymilliárd forintot vonnának el a kerülettől. A polgármester szerint ebben Karácsony Gergelynek is jelentős szerepe van.

Hangsúlyozta, hogy a szolidaritás fontos alapelv, de elfogadhatatlannak tartja, hogy a pénzek felhasználása nem átlátható, és az érintettekkel sem egyeztetnek megfelelően. Úgy véli, ezen a téren semmi sem változott az áprilisi választás előtti időszakhoz képest, sőt, az önkormányzatoknak még nagyobb pénzügyi elvonásokkal kell szembenézniük.

Minderre és különösen az Alkotmánybíróság megállapításaira tekintettel a képviselő-testület többsége úgy döntött, hogy nem utaljuk át a szolidaritási hozzájárulás következő részletét. Tisztában vagyunk vele, hogy ezt követően le fogják emelni a pénzt a számlánkról, de utána jogi útra visszük a szolidaritási hozzájárulás ügyét

- jelentette ki.