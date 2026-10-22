Kiderült, hogy a Szőlő utcai ügy „koronatanúja” egy kampányhazugság eszköze volt

Egy napja tudjuk egy ügyészségi dokumentumból, hogy a Szőlő utcai ügy állítólagos „koronatanúja” utólag konstruálta a történetet, tehát az egész egy óriási kampányhazugság volt – hívta fel a figyelmet Dömötör Csaba. A Fidesz Európai Parlamenti képviselője a közösségi oldalán jelezte: ez a kampányhazugság a legaljasabb fajta volt, ugyanis egy gyereket használtak hozzá.

Bangó a Szőlő utcai botrány egyik legismertebb szereplője volt

Fotó: YouTube/képernyőkép

Embereket tettek tönkre, és egy egész közösséget bélyegeztek a kitalált ügyön keresztül a legsúlyosabb váddal. Közben a felhergelt hívektől 100 milliós összeget kaszáltak adományozásnak álcázva

– emelte ki. Rámutatott: az „ügyet” cikkek százaival felemelő médiumoknak egyetlen nyomorult kérdése nincs arról, hogy valóban kaphatott-e milliókat a „koronatanú”, miközben az erről szóló információk régóta ott vannak a placcon.

Tényfeltárás sehol, bocsánatkérés pláne

– jegyezte meg EP-képviselő.

A következményeket sokan szenvedték, a vád beégett, a kampányakció kitalálói áprilisban nyertek. De nem véglegesen. A rendszerváltás óta látott legmélyebb kampányhazugság nem marad következmények nélkül, mert nem maradhat – jelentette ki Dömötör Csaba. Hozzátette: Odakinn tényleg szörnyek jártak. Ki fog derülni, hogy pontosan kicsodák.

Megbukott a Szőlő utcai botrány „koronatanúja”

Dömötör Csaba arra a tegnapi történésre reagált, miszerint jelentős fordulat történt a Szőlő utcai botrányban: az ügyészség megszüntette a javítóintézet korábbi igazgatója, Juhász Péter Pál ellen a Bangó Sándor sérelmére elkövetett szexuális visszaélés és gyermekprostitúció kihasználásának gyanúja miatt indult eljárást. A hatóság arra jutott, hogy a vizsgált cselekmény nem bűncselekmény. A döntés különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy Bangó a Szőlő utcai botrány egyik legismertebb szereplőjévé vált, tavasszal pedig az úgynevezett Zsolti bácsi-ügyben is súlyos állításokkal állt elő.