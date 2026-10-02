Feljelentés a Szuverenitásvédelmi Hivatal költései miatt: nem találnak egy 19 milliós tanulmányt

Több mint 46 millió forintot fizetett ki 2025-ben és 2026-ban a Szuverenitásvédelmi Hivatal két ügyvédi irodának tanácsadásért és tanulmánykészítésért – közölte a Miniszterelnökség. A nyáron megszüntetett állami szervezet átvilágítása során feltárt dokumentumok alapján egyik megbízásnál sem alakult ki valódi verseny.

Szuverenitásvédelmi Hivatal.

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Újabb gyanús szerződések a Szuverenitásvédelmi Hivatalnál

Az egyik ügyvéd 27,4 millió forintot kapott két személyes konzultáció megtartásáért. A találkozókat az ügyvéd saját irodájában rendezték meg, mindkét alkalommal ugyanannak a 16 embernek. A Miniszterelnökség szerint a beszerzésben két részfeladat szerepelt, az ügyvéd azonban csak az egyikre tett ajánlatot, a hivatal mégis kifizette a teljes díjat.

Egy másik ügyvédi iroda 19 millió forintot kapott az Európai Unió „lopakodó hatáskör-bővítéséről” szóló tanulmány elkészítéséért. A dokumentum a megrendeléstől számítva 17 napon belül elkészült, és ki is fizették. Az Igazságügyi Minisztérium tájékoztatása szerint azonban maga a tanulmány, az átvételét igazoló irat és a díj szakmai megalapozása sem található.

A feltárt iratok szerint mindkét eljárásban ugyanazt a szűk ügyvédi kört kérték fel, ráadásul csak néhány napot adtak az ajánlatok elkészítésére. Többen nem pályáztak, mások pedig a kiírás szövegét szó szerint átvevő, magasabb összegű ajánlatot adtak be.

A Miniszterelnökség álláspontja szerint a kifizetett összegek nem álltak arányban az elvégzett munkával, és rendes közbeszerzési eljárásra lett volna szükség. A tárca ezért kiegészítette az ügyben korábban, ismeretlen tettes ellen tett feljelentését, mivel a két megbízással kapcsolatban is felmerült a hűtlen kezelés gyanúja.