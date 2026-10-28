Takács Péter az Origónak: A Covid alatt sem volt olyan zavar a budapesti egészségügyben, mint most

Éles kritikával értékelte a Tisza-kormány eddigi egészségpolitikai teljesítményét Takács Péter korábbi egészségügyi államtitkár, aki lapunknak adott interjújában több súlyos problémára és szerinte elfogadhatatlan intézkedésre is felhívta a figyelmet. A politikus nem kímélte utódját, Hegedűs Zsoltot sem, akinek szakmai alkalmasságáról és vezetői döntéseiről lesújtó véleményt fogalmazott meg. A beszélgetés során szóba kerültek a kórházakban tapasztalható állapotok, a mentőszolgálat körüli visszásságok és a beígért béremelések is. A volt államtitkár úgy véli, hogy a Tisza-kormány érdemi intézkedések helyett továbbra is az előző tizenhat évre mutogat, miközben a betegek és az egészségügyi dolgozók várják a megoldásokat.

Takács Péter szerint mikor összeomlott a budapesti belgyógyászati ellátás, csak visszafelé mutogatás történt (Fotó: Hatlaczki Balazs)

Takács Péter: „Egy miniszternek meg kell oldania a problémákat”

– Korábban egészségügyi államtitkárként irányította az ágazatot. Mi lepte meg leginkább a kormányváltás óta eltelt időszakban?

– Már a kampányban is azt hangoztatták, hogy több ezer szakértő segíti a munkájukat, és kész reformcsomaggal érkeznek. Hegedűs úr a miniszteri meghallgatásán azt ígérte, hogy már az első száz napban hozzányúlnak a várólistákhoz, és megerősítik az alapellátást. Majd végül nem történt semmi. Az egész nyár eltelt érdemi intézkedések nélkül. Augusztus 15-re Magyar Péter határidős feladatot adott neki, hogy dolgozzon ki egy várólista-csökkentési programot. Én azon csodálkoztam, hogy ez már hogyan nincs kész. Először október 1-jére ígérték az indulást, aztán október 15-ére, most pedig novemberre halasztották.

Amikor összeomlott a budapesti belgyógyászati ellátás, semmi más nem történt, csak visszafelé mutogatás és „elmúlttizenhatévezés”.

Azt mondták, a választások előtt is volt ilyen. Nem, miniszter úr, nem volt ilyen. A Covid alatt sem volt ilyen.

Már a saját követőik is arra próbálják sarkallni a tárcát, hogy lassan túl kellene jutni a múlt feltérképezésén. Reméljük, hogy sikerül nekik, és néha dolgozni is elkezdenek, mert ezt egyelőre nem látom.

– Ennyire nehéz megalkotni egy várólista-csökkentési programot, vagy egyszerűen nincs meg hozzá a képességük?