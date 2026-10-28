Takács Péter az Origónak: A Covid alatt sem volt olyan zavar a budapesti egészségügyben, mint most

Éles kritikával értékelte a Tisza-kormány eddigi egészségpolitikai teljesítményét Takács Péter korábbi egészségügyi államtitkár, aki lapunknak adott interjújában több súlyos problémára és szerinte elfogadhatatlan intézkedésre is felhívta a figyelmet. A politikus nem kímélte utódját, Hegedűs Zsoltot sem, akinek szakmai alkalmasságáról és vezetői döntéseiről lesújtó véleményt fogalmazott meg. A beszélgetés során szóba kerültek a kórházakban tapasztalható állapotok, a mentőszolgálat körüli visszásságok és a beígért béremelések is. A volt államtitkár úgy véli, hogy a Tisza-kormány érdemi intézkedések helyett továbbra is az előző tizenhat évre mutogat, miközben a betegek és az egészségügyi dolgozók várják a megoldásokat.
Takács Péter: „Egy miniszternek meg kell oldania a problémákat”
– Korábban egészségügyi államtitkárként irányította az ágazatot. Mi lepte meg leginkább a kormányváltás óta eltelt időszakban?
– Már a kampányban is azt hangoztatták, hogy több ezer szakértő segíti a munkájukat, és kész reformcsomaggal érkeznek. Hegedűs úr a miniszteri meghallgatásán azt ígérte, hogy már az első száz napban hozzányúlnak a várólistákhoz, és megerősítik az alapellátást. Majd végül nem történt semmi. Az egész nyár eltelt érdemi intézkedések nélkül. Augusztus 15-re Magyar Péter határidős feladatot adott neki, hogy dolgozzon ki egy várólista-csökkentési programot. Én azon csodálkoztam, hogy ez már hogyan nincs kész. Először október 1-jére ígérték az indulást, aztán október 15-ére, most pedig novemberre halasztották.
Amikor összeomlott a budapesti belgyógyászati ellátás, semmi más nem történt, csak visszafelé mutogatás és „elmúlttizenhatévezés”.
Azt mondták, a választások előtt is volt ilyen. Nem, miniszter úr, nem volt ilyen. A Covid alatt sem volt ilyen.
Már a saját követőik is arra próbálják sarkallni a tárcát, hogy lassan túl kellene jutni a múlt feltérképezésén. Reméljük, hogy sikerül nekik, és néha dolgozni is elkezdenek, mert ezt egyelőre nem látom.
– Ennyire nehéz megalkotni egy várólista-csökkentési programot, vagy egyszerűen nincs meg hozzá a képességük?
– Nem tudom. Nekünk kétszer sikerült. Amikor 2022-ben átvettem az ágazat irányítását, 26 olyan műtéttípus volt, amelynél 60 napnál hosszabb volt az átlagos várakozási idő. Amikor leadtam az államtitkárságot, három ilyen maradt: a térdprotézis, a csípőprotézis és a kiterjesztett gerincstabilizáló műtét.
A magyar egészségügy képes volt ledolgozni a hátralék nagyjából 90 százalékát.
A kórházak között persze vannak különbségek.
Lehet, hogy az Uzsokiban 250 napot kell várni csípőprotézisre, Dunaújvárosban viszont csak 53-at.
Mi bevezettük, hogy a betegnek fel kell ajánlani, ha másik intézményben hamarabb elláthatják.
Most viszont nagyon kézivezérelni akarják a kórházakat. Éjszakai és hétvégi műtétekről beszélnek, miközben van, ahol három műtőből csak kettő működik. Miért ne lehetne előbb a meglévő kapacitásokat kihasználni? Ráadásul a betegeknek joguk van a kipihent orvoshoz és szakdolgozóhoz. Nem szabad ennyire beleszólni a szakma dolgába.
– A fővárosi kórházakból egészen elképesztő állapotokról érkeztek beszámolók: rüh, ágyi poloska, utcára tett betegek. Miben látja Hegedűs Zsolt felelősségét?
– A problémákat megoldani kell. Neki most egyetlen politikai terméke van: bemutatja azokat a szerinte mulasztásokat, amelyek az előző tizenhat évben történtek. Ha valahol leesett egy csempe, rámutatnak. Ha finanszírozási hiányosságot tapasztalnak, rámutatnak. De egy miniszternek nem ez a feladata. Egy ellenzéki politikusnak igen, én is megmutatom, hogyan kell ezt csinálni. Egy miniszternek viszont meg kell oldania a problémákat.
Meghirdették a kórházi fertőzések elleni küzdelmet, de fél év alatt mindössze egy webes felületet hoztak létre az adatok közzétételére. Ettől jobbak lettek a statisztikák? Nem.
Közben csontkukacok voltak egy beteg testén az egyik budapesti kórházban, rühjárvány a másikban, ágyipoloska-invázió a harmadikban. Attól, hogy létrehoznak egy weboldalt, ezek nem oldódnak meg.
A budapesti belgyógyászatok helyzete pedig súlyos ellátásszervezési mulasztás. Folyamatosan figyelni kellene az osztályok terheltségét, és szükség esetén átirányítani a munkaerőt.
A mi időnkben olyan zavar, mint ami most Budapesten van, még a Covid alatt sem volt.
– Többször bírálta Hegedűs Zsolt vezetői alkalmasságát is. Miért?
– Mert sem neki, sem az Országos Kórházi Főigazgatóság új vezetőjének nincs megfelelő vezetői előélete.
Hegedűs úr 58 éves korára sehol nem lett vezető. Nemhogy kórházat nem vezetett, de még osztályvezető főorvosnak sem választották ki.
Az első vezetői megbízása rögtön az egészségügyi miniszteri poszt. Egy ekkora rendszer irányításához komoly tapasztalat és szaktudás kell.
– A mentőszolgálattal kapcsolatban arról számolt be, hogy állítása szerint stabil állapotú betegeket is szirénával szállítanak. Honnan származnak ezek az információk?
– Mentős bajtársaktól. Magyar Péter és Hegedűs úr a kampányban azt ígérték, hogy mindenkihez 15 percen belül kiér a mentő.
Mi azt mondtuk, szakmailag az a reális cél, hogy az azonnali életveszélyben lévőkhöz érjenek ki ennyi idő alatt. Ez az ország túlnyomó többségében 90–95 százalékos arányban teljesült.
Most megváltoztatták a mérési módszert, és kijött, hogy a mentők 24–26 perc alatt érnek ki a legsürgősebb esetekhez. Csakhogy szerintem szakmaiatlanul mérnek. A telefon első megcsörrenésétől számolnak, miközben a mentésirányítónak előbb ki kell kérdeznie a beteget, hogy megállapítsa a sürgősségi kategóriát. Ez akár több percig is eltarthat.
Ráadásul hónapról hónapra romlottak a kiérkezési idők. Hegedűs bepánikolt, és olyan utasításokat adtak ki, hogy stabil állapotú beteget is szirénázva kell vinni.
Valaki például elvágja a lábát a Balatonban, és szirénázva viszik a siófoki kórházba. Nonszensz!
– Ez milyen következményekkel járhat a mentődolgozók számára?
– A mentős kollégák ki vannak akadva.
Arra kényszerítik őket, hogy a 12 órás műszak végén könyveljék le a napi eseteket, miközben korábban két beteg között rögzíthették az adatokat.
Emlékezzenek akkor arra, hogy a műszak elején kit, hogyan és milyen állapotban szállítottak! Ráadásul a dokumentációért ők felelnek. Nagy terhet raktak a nyakukba.
Ehhez jön még, hogy korrupcióval vádolják őket. Hegedűsék feljelentést tettek a mentőautó-beszerzések és a javítási szerződések miatt.
Csakhogy ebből szerintem öngól lett: a beszerzések egyik legnagyobb érintettje a Tisza padsoraiban ül. László Endre Márton képviselő úrra gondolok, aki korábban egy érintett cég ügyvezetője volt.
Ha itt korrupció volt – meggyőződésem, hogy nem volt –, akkor a Tisza embere is a korrupció nyertese lenne. Érdeklődve várom a vizsgálatok eredményét.
– Magyar Péter 20–25 százalékos azonnali béremelést ígért az egészségügyi dolgozóknak, ehhez képest 17 százalékról van szó, ráadásul nem azonnal. Mekkora az elégedetlenség a szakmán belül?
– Elégedetlenség van, de ez teljesen normális.
Ha nekem 20–25 százalékos azonnali emelést ígérnének, aztán valamikor kapnék 15-öt, én is elégedetlen lennék.
A 17 százalék is kozmetikázott szám: 15 százalék a béremelés, további 2 százalék pedig állítólag adójóváírásokból és az adószabályok változásából folyik be. Ezt kétlem.
Ráadásul benyújtott költségvetést még nem láttunk. Úgy beszélgetünk róla, hogy a Tisza még be sem nyújtotta.
Az egészségügyi dolgozók egyelőre azt sem tudják, mikor kapják meg a pluszpénzt. Január 1-jére új bértáblát ígértek, de ez nem jelenti azt, hogy akkor meg is érkezik az emelés.
– Az orvosok számára mit tartogatnak a bejelentett intézkedések?
– Nagy vesztesek lehetnek. Semmilyen bérintézkedés nincs rájuk vonatkozóan, még az ügyeleti óradíjakat sem akarják emelni. Hegedűs úr korábban, a Magyar Orvosi Kamara vezetőségi tagjaként, erősen követelte ezek rendezését. Most, hogy miniszteri bársonyszékbe került, erről megfeledkezett.
A legnagyobb vesztesek pedig a többgyermekes szakorvosnők, édesanyák lesznek, akik elveszítik az adómentességüket. Többen jelezték nekem, hogy számításaik szerint havi 180–220 ezer forint lehet a mínusz.
Ezért tartom rendkívül cinikusnak, hogy Hugonnai Vilmáról, az első magyar orvosnőről nevezték el az egészségügyi programjukat, miközben szerintem éppen az orvosnőket büntetik meg a legjobban.
– Milyen üzenetet közvetít ez azoknak az édesanyáknak, akik próbálják összeegyeztetni a munkát az anyasággal?
– Semmiképpen nem jót. Meg kellene becsülni ezeket az embereket, különösen azokat, akik többletmunkát vállalnak. Egy szakdolgozó ügyeletekkel, éjszakai műszakokkal és pótlékokkal már most is átlépheti az egymillió forintos határt. De kétszer meggondolja majd, vállal-e további műszakot, ha emiatt magasabb adósávba kerül.
Ha többet dolgozol, büntetőadót kapsz. Így néz ki ez a tipikus tiszás költségvetés.