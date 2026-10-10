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tanács zoltán

Feljelentéseket tett csaknem 20 milliárd forintnyi informatikai szerződés miatt Tanács Zoltán minisztériuma

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Csaknem 20 milliárd forint értékű informatikai szerződés és kifizetés ügyében kezdeményezett vizsgálatot a Tudományos és Technológiai Minisztérium, és hat feljelentést is tettek. Tanács Zoltán miniszter szerint luxusszállodai költségek, ékszerek és nehezen igazolható kifizetések is szerepelnek a kifogásolt tételek között, miközben a hűtlen kezelés gyanúja is felmerült.
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Csaknem húszmilliárd forintnyi informatikai szerződés és kifizetés felhasználását vizsgálja a Tudományos és Technológiai Minisztérium – közölte Tanács Zoltán. A tárcavezető több olyan esetet is ismertetett, amelyek kérdéseket vetnek fel a közpénzek felhasználásával kapcsolatban.

Tanács Zoltán
Tanács Zoltán minisztériuma csaknem 20 milliárd forintnyi informatikai szerződés és kifizetés felhasználását vizsgálja (Forrás: Facebook)

A miniszter arról is beszámolt, hogy a feltárt ügyek miatt összesen hat feljelentést tettek, és a hatóságoktól várják az esetleges bűncselekmények tisztázását.

Tanács Zoltán minisztériuma hat feljelentést tett

Tanács Zoltán szerint a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség elszámolásaiban több olyan költségtétel is szerepelt, amelynek indokoltsága kérdésessé vált.

A miniszter az alábbi példákat említette:

  • Luxusszállodai kiadások, amelyek az ügynökség elszámolásaiban jelentek meg.
  • Gin és ékszerek, amelyek költségeit szintén feltüntették.
  • Felnőtteknek szóló társasjáték, amelynek beszerzése ugyancsak szerepelt az elszámolásokban.
  • Milliárdos informatikai szerződések, amelyeknél párhuzamos elszámolás és nem megfelelően igazolt teljesítés gyanúja merült fel.
  • Akár 156 millió forintos külső megbízás, amelynél nem minden esetben egyértelmű, pontosan milyen munkát végeztek el.
Tanács Zoltán bejelentette: ismét feljelentést tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium

A tárcavezető szerint a vizsgálatok során azt is tisztázni kell, hogy a kifogásolt kifizetések mögött tényleges teljesítések álltak-e, illetve keletkezett-e vagyoni hátrány. A miniszter hangsúlyozta, hogy a hatóságok feladata az esetleges büntetőjogi felelősség megállapítása.

Hat feljelentést tettünk; azt várjuk a hatóságoktól, hogy tárják fel, történt-e bűncselekmény, keletkezett-e vagyoni hátrány, és minden esetben megfelelően használták-e fel a közpénzeket

– fogalmazott Tanács Zoltán. A miniszter szerint a cél a közpénzek felhasználásának tisztázása és az esetlegesen jogosulatlanul kifizetett összegek visszaszerzése. Hozzátette, hogy a minisztérium a vizsgálatok mellett folytatni kívánja a digitális állam fejlesztését.

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