Feljelentéseket tett csaknem 20 milliárd forintnyi informatikai szerződés miatt Tanács Zoltán minisztériuma

Csaknem húszmilliárd forintnyi informatikai szerződés és kifizetés felhasználását vizsgálja a Tudományos és Technológiai Minisztérium – közölte Tanács Zoltán. A tárcavezető több olyan esetet is ismertetett, amelyek kérdéseket vetnek fel a közpénzek felhasználásával kapcsolatban.
A miniszter arról is beszámolt, hogy a feltárt ügyek miatt összesen hat feljelentést tettek, és a hatóságoktól várják az esetleges bűncselekmények tisztázását.
Tanács Zoltán minisztériuma hat feljelentést tett
Tanács Zoltán szerint a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség elszámolásaiban több olyan költségtétel is szerepelt, amelynek indokoltsága kérdésessé vált.
A miniszter az alábbi példákat említette:
- Luxusszállodai kiadások, amelyek az ügynökség elszámolásaiban jelentek meg.
- Gin és ékszerek, amelyek költségeit szintén feltüntették.
- Felnőtteknek szóló társasjáték, amelynek beszerzése ugyancsak szerepelt az elszámolásokban.
- Milliárdos informatikai szerződések, amelyeknél párhuzamos elszámolás és nem megfelelően igazolt teljesítés gyanúja merült fel.
- Akár 156 millió forintos külső megbízás, amelynél nem minden esetben egyértelmű, pontosan milyen munkát végeztek el.
A tárcavezető szerint a vizsgálatok során azt is tisztázni kell, hogy a kifogásolt kifizetések mögött tényleges teljesítések álltak-e, illetve keletkezett-e vagyoni hátrány. A miniszter hangsúlyozta, hogy a hatóságok feladata az esetleges büntetőjogi felelősség megállapítása.
Hat feljelentést tettünk; azt várjuk a hatóságoktól, hogy tárják fel, történt-e bűncselekmény, keletkezett-e vagyoni hátrány, és minden esetben megfelelően használták-e fel a közpénzeket
– fogalmazott Tanács Zoltán. A miniszter szerint a cél a közpénzek felhasználásának tisztázása és az esetlegesen jogosulatlanul kifizetett összegek visszaszerzése. Hozzátette, hogy a minisztérium a vizsgálatok mellett folytatni kívánja a digitális állam fejlesztését.