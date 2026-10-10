Feljelentéseket tett csaknem 20 milliárd forintnyi informatikai szerződés miatt Tanács Zoltán minisztériuma

Csaknem húszmilliárd forintnyi informatikai szerződés és kifizetés felhasználását vizsgálja a Tudományos és Technológiai Minisztérium – közölte Tanács Zoltán. A tárcavezető több olyan esetet is ismertetett, amelyek kérdéseket vetnek fel a közpénzek felhasználásával kapcsolatban.

Tanács Zoltán minisztériuma csaknem 20 milliárd forintnyi informatikai szerződés és kifizetés felhasználását vizsgálja (Forrás: Facebook)

A miniszter arról is beszámolt, hogy a feltárt ügyek miatt összesen hat feljelentést tettek, és a hatóságoktól várják az esetleges bűncselekmények tisztázását.

Tanács Zoltán minisztériuma hat feljelentést tett

Tanács Zoltán szerint a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség elszámolásaiban több olyan költségtétel is szerepelt, amelynek indokoltsága kérdésessé vált.

A miniszter az alábbi példákat említette: