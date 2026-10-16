„Gyorsan megindulhatnak lefelé” – Tarlós István szerint hamar elfogyhat a Tisza lendülete

Tarlós István szerint a Fidesz túlzott önbizalma megbosszulta magát, a Tisza Párt népszerűsége pedig korántsem tekinthető tartósnak. Budapest korábbi főpolgármestere a 24.hu-nak adott interjújában arról is beszélt, hogy Magyar Péter egyelőre kampányüzemmódban működik, miközben a kormányzati munka legfontosabb kérdéseiről kevés szó esik.
Tarlós István szerint a Fidesz túlzott önbizalma megbosszulta magát
Szinte minden téren túlzott önbizalom jellemezte a Fideszt, ami megbosszulta magát”
– fogalmazott Tarlós István, aki szerint a párt működésében olykor a szakmaiság fölé kerekedett a szervilitás. Úgy vélte, a Fidesszel és Orbán Viktorral szembeni elégedetlenség egy része megalapozott volt, más része azonban nem.
A korábbi főpolgármester arról is beszélt, hogy a Fidesz-kormányok idején egy viszonylag szűk kör aránytalanul meggazdagodott, és közülük néhányan közel álltak a miniszterelnökhöz. Orbán Viktor politikai tehetségét ugyanakkor elismerte, de úgy látja, nem túl valószínű, hogy a volt kormányfő visszatér a miniszterelnöki székbe.
Magyar Péter még mindig kampányüzemmódban működik
Tarlós István szerint egyelőre korai lenne megítélni a Tisza-kormány egészét, hiszen az új minisztereket – Vitézy Dávid kivételével – nem ismeri személyesen. Vitézyről azt mondta, korábban nem volt ennyire látványosan Fidesz-ellenes: a Fidesztől jelentős támogatást kapott. Magyar Péterrel korábban néhányszor találkozott, többek között a bécsi főpolgármester fogadásán, ahol egy asztalnál ültek. Határozott véleményt azonban nem alakított ki róla, és hozzátette, hogy azóta sokat változott a helyzet.
A miniszterelnök jelenlegi politikai működését úgy jellemezte, mintha továbbra is kampányüzemmódban lenne.
Tarlós szerint a Tisza igyekszik fenntartani a választási győzelmét megalapozó protesthangulatot, miközben a fajsúlyos kormányzati kérdésekről kevesebb szó esik.
A Tisza népszerűségéről így nyilatkozott az egykori főpolgármester:
Úgy gondolom, illékony, mert nem úgy néz ki, hogy az emberek rövid időn belül jobban fognak élni. Ha nem érzékelik a saját életszínvonalukon a változást, vagy esetleg beüt valamilyen botrány – akár túlkapások, akár intézkedések elmaradása miatt –, gyorsan megindulhat lefelé a Tisza.”
A közvélemény-kutatásokkal kapcsolatban is szkeptikus volt:
A szememben ezek a kutatások annyit érnek, mint a tavalyi hó”
– mondta.
Tarlós István a vagyonvisszaszerzési hivatalt is bírálta
A Magyar Péter által létrehozott vagyonvisszaszerzési hivatalról Tarlós István azt mondta, hogy szerinte túl széles jogosítványokkal rendelkező, politikai irányítás alatt álló párhuzamos hatósági szervezetről van szó. Úgy vélte, az ártatlanság vélelme, a törvény előtti egyenlőség és a hatalmi ágak szétválasztása olyan alapelvek, amelyeket politikai hatékonyságra vagy elszámoltatásra hivatkozva sem lehet felfüggeszteni.
Azt is kifogásolta, hogy szerinte egyes letartóztatásokból politikai látványosságot csinálnak, és a vizsgálatok lezárása előtt bűnösnek állítanak be embereket.
Tarlós szerint a hivatal működése körül komoly kérdések merülhetnek fel, például akkor, ha az ügyészség és az új szervezet álláspontja eltér egymástól.
A Tisza kampányígéreteiről szólva úgy vélte, több vállalás megvalósítása nehézségekbe ütközhet. Az uniós források hazahozatalánál a határidőket tartja kockázatosnak, emellett szerinte a pénzek felhasználásához szükséges állami önrész előteremtése is komoly feladat lehet. A kormányzati propagandakiadások csökkentését ugyanakkor dicséretesnek nevezte, de úgy látja, ez önmagában nem elegendő, a vagyonvisszaszerzés pedig hosszú jogi folyamat lehet.
A főváros és a kormány viszonyáról Tarlós azt mondta, hogy a politikai vitákból a Fidesz sem profitált, ugyanakkor szerinte Karácsony Gergelyék csúsztatnak, amikor Budapest tudatos kivéreztetéséről beszélnek. Úgy véli, ha a kormány és a főváros együttműködik, abból Budapest is profitálhat.