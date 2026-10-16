„Gyorsan megindulhatnak lefelé” – Tarlós István szerint hamar elfogyhat a Tisza lendülete

Tarlós István szerint a Fidesz túlzott önbizalma megbosszulta magát, a Tisza Párt népszerűsége pedig korántsem tekinthető tartósnak. Budapest korábbi főpolgármestere a 24.hu-nak adott interjújában arról is beszélt, hogy Magyar Péter egyelőre kampányüzemmódban működik, miközben a kormányzati munka legfontosabb kérdéseiről kevés szó esik.

Tarlós István Magyar Péter kormányzásáról és a Tisza intézkedéseiről is kifejtette véleményét (Forrás: Magyar Nemzet)

Tarlós István szerint a Fidesz túlzott önbizalma megbosszulta magát

Szinte minden téren túlzott önbizalom jellemezte a Fideszt, ami megbosszulta magát”

– fogalmazott Tarlós István, aki szerint a párt működésében olykor a szakmaiság fölé kerekedett a szervilitás. Úgy vélte, a Fidesszel és Orbán Viktorral szembeni elégedetlenség egy része megalapozott volt, más része azonban nem.

A korábbi főpolgármester arról is beszélt, hogy a Fidesz-kormányok idején egy viszonylag szűk kör aránytalanul meggazdagodott, és közülük néhányan közel álltak a miniszterelnökhöz. Orbán Viktor politikai tehetségét ugyanakkor elismerte, de úgy látja, nem túl valószínű, hogy a volt kormányfő visszatér a miniszterelnöki székbe.

Magyar Péter még mindig kampányüzemmódban működik

Tarlós István szerint egyelőre korai lenne megítélni a Tisza-kormány egészét, hiszen az új minisztereket – Vitézy Dávid kivételével – nem ismeri személyesen. Vitézyről azt mondta, korábban nem volt ennyire látványosan Fidesz-ellenes: a Fidesztől jelentős támogatást kapott. Magyar Péterrel korábban néhányszor találkozott, többek között a bécsi főpolgármester fogadásán, ahol egy asztalnál ültek. Határozott véleményt azonban nem alakított ki róla, és hozzátette, hogy azóta sokat változott a helyzet.

A miniszterelnök jelenlegi politikai működését úgy jellemezte, mintha továbbra is kampányüzemmódban lenne.

Tarlós szerint a Tisza igyekszik fenntartani a választási győzelmét megalapozó protesthangulatot, miközben a fajsúlyos kormányzati kérdésekről kevesebb szó esik.

A Tisza népszerűségéről így nyilatkozott az egykori főpolgármester:

Úgy gondolom, illékony, mert nem úgy néz ki, hogy az emberek rövid időn belül jobban fognak élni. Ha nem érzékelik a saját életszínvonalukon a változást, vagy esetleg beüt valamilyen botrány – akár túlkapások, akár intézkedések elmaradása miatt –, gyorsan megindulhat lefelé a Tisza.”

A közvélemény-kutatásokkal kapcsolatban is szkeptikus volt:

A szememben ezek a kutatások annyit érnek, mint a tavalyi hó”

– mondta.