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Tarr Zoltán

Tarr Zoltán: Felülvizsgáljuk a Lakiteleki Népfőiskola Alapítványhoz kötődő intézet szerződését

17 perce
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Felülvizsgálják a minisztérium és a Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány által létrehozott Nemzeti Művelődési Intézet között kötött közszolgáltatási szerződést. Tarr Zoltán, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter csütörtökön a Facebook-oldalán jelentette be a döntést.
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Tarr Zoltán közlése szerint a szerződés alapján az állam közfeladatainak egy részét szervezte ki a Népfőiskolához kötődő intézetnek, amely az elmúlt években több milliárd forintnyi közpénzből működött. A miniszter azt írta, céljuk, hogy a közpénzek útja és felhasználása átlátható és indokolt legyen.

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter (Fotó: Ladóczki Balázs / MW)
Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter (Fotó: Ladóczki Balázs / MW)

Tarr Zoltán szerint átláthatóbbá kell tenni a közpénzek felhasználását

A Lakitelek Alapítványt Lezsák Sándor és felesége alapította 1991-ben. Egy évvel később létrehozták a Népfőiskola Alapítványt is, azzal a céllal, hogy kollégiumi és tanfolyami felnőttképzésekkel a legkisebb településekre is eljuttassanak olyan szellemi és gyakorlati erőforrásokat, amelyek javíthatják az ott élők életminőségét.

A Népfőiskola Alapítvány hozta létre a Nemzeti Művelődési Intézet NKKft.-t. Az intézet honlapján elérhető tájékoztató szerint 2017. január 1-je óta a Kulturális és Innovációs Minisztériummal kötött közszolgáltatási szerződés keretében látják el azokat a közművelődési szakmai szolgáltató és módszertani feladatokat, amelyeket korábban a jogelőd Nemzeti Művelődési Intézet költségvetési szervként végzett.

A tájékoztató szerint a gazdasági társaság egyedülálló szervezeti kereteivel, országos és határokon átívelő partneri hálózatával, valamint korszerű tudásanyagot mozgósító szakembergárdájával a kulturális alapellátás operatív bázisszervezeteként működik.

 

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