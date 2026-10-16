Nem tagadja a Pénzügyminisztérium, hogy megemelnék a társasági adót

A társasági adó kulcsának emeléséről és a sporttao-rendszer esetleges átalakításáról kérdezte a Pénzügyminisztériumot a Magyar Nemzet. A lap kérdésére a tárca azt válaszolta, hogy dolgozik az adó részletszabályainak kidolgozásán, és szakmai egyeztetéseket is folytat az ügyben.

A társasági adó 9-ről 15 százalékra emelése a vállalkozások adóterheit, a sporttao átalakítása pedig a sportegyesületek finanszírozását is érintheti (Fotó: unsplash.com)

A társasági adó kulcsa 9-ről 15 százalékra nőhet

A tárca közlése szerint a jogszabályjavaslat minden részletéről a végleges kormányzati döntés után adnak tájékoztatást. A minisztérium tehát nem erősítette meg az adóemelésről szóló értesülést, ugyanakkor nem is cáfolta azt.

A kérdés a jövő évi költségvetés szempontjából is jelentős, hiszen annak véglegesítése ezekben a hetekben zajlik. Amennyiben a kormány valóban a 15 százalékos kulcs bevezetéséről dönt, annak a költségvetésben is meg kell jelennie.

A társasági adó, vagyis a tao a vállalkozások nyereségét terhelő adó. Jelenlegi, 9 százalékos kulcsa 2017-ben váltotta fel a korábbi sávos rendszert, amelyben 10, illetve 19 százalékos adókulcs volt érvényben. Az esetleges emelés közvetlenül növelné a nyereséges vállalkozások adóterheit, és a beruházási, illetve fejlesztési döntéseikre is hatással lehetne.

A sportegyesületek támogatása is veszélybe kerülhet

A társasági adó lehetséges emelése mellett a sporttao-rendszer szűkítése, akár teljes megszüntetése is felmerült.

A 2011-ben bevezetett rendszer lehetővé teszi, hogy a vállalkozások társaságiadó-felajánlásokkal támogassák a látvány- és csapatsportokat. A támogatásokból sportegyesületek, utánpótlás-nevelő műhelyek és sportszövetségek egyebek mellett működési költségeiket, a versenyeztetést, a sporteszközök beszerzését és a létesítményfejlesztéseket finanszírozhatják. A rendszer az elmúlt másfél évtizedben a magyar sportfinanszírozás meghatározó elemévé vált.

Az Állami Számvevőszék adatai szerint 2022 és 2025 között 367,5 milliárd forint sporttao-támogatást folyósítottak. Ez a sportcélú államháztartási kiadások mintegy 15–20 százalékát tette ki. A támogatott sportszervezetek száma a 2011-es 7563-ról 2024-re 10 466-ra emelkedett.