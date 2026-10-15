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Hatalmas tartozásokkal döntötte be cégeit az RTL pénzügyi sztárja

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Az RTL szerint sikeres üzletasszony, most azonban kiderült, hogy a számok mást mutathatnak. Egy tulajdoni lapból most kiderült, hogy Tóth Ildikó cégei hatalmas tartozásokat halmoztak fel.
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cápák közöttdeák dánieltóth ildikó

Kiderült, hogy Tóth Ildikónak és édesapjának is több olyan cége volt, amely a NAV fekete listájára került, azaz több mint 100 millió forintos tartozást halmozott fel, de az is kiderült, hogy Seychelle-szigeteki offshore-cégre íratta a balatoni luxusnyaralóját – hívta fel a figyelmet Deák Dániel a közösségi oldalán. Az elemző szerint ezek után már nem véletlen, hogy az RTL nem válaszol a Tóth Ildikóról írt levelére.

Tóth Ildikó, tartozás
hatalmas tartozásokat halmozott fel az RTL pénzügyi műsorának sztárja céheivel Fotó: Fcebook/Tóth Ildikó

Elmondta: pont azt kérdezte a kormánypárti csatornától, hogy milyen konkrét, ellenőrizhető gazdasági és cégadatok alapján mutatják be a Cápák között befektetőjét „sikeres üzletasszonyként”. Majd jelezte, hogy egy automatikus visszaigazoláson túl továbbra sem kapott érdemi választ levelére.

Az elemző felhívta a figyelmet, hogy eközben az Ellenpólus egy tulajdoni lapra hivatkozó cikke szerint a Tóth család balatonszárszói vízparti villájának fele 2016-ban egy Seychelle-szigeteki offshore-cég, a Florenceville Trading Limited tulajdonába került. A másik fele Tóth Ildikó édesanyjáé lett. Vagyis egy balatoni luxusingatlan tulajdonosi hátterében egy távoli adóparadicsomba bejegyzett társaság is megjelent – szögezte le.
Elmondása szerint a cikk több családi érdekeltség felszámolásáról és jelentős adótartozásairól is ír. A Délpest Forza és az Észak-Délpest Motor esetében százmillió forint feletti tartozást említ, az édesapjához kötött Mediát Autóháznál pedig 853 millió forintos adótartozásról számol be. 

Ezek a cikkben megnevezett cégek tartozásai, amelyek mellett különösen indokolt lenne bemutatni, pontosan milyen üzleti eredményekre épül az RTL sikertörténete

– jegyezte meg.

A csatorna korábban arról is beszámolt, hogyan segített Tóth Ildikó Hadházy Ákosnak feltárni a Fidesz-közeli szereplők életét. Ha mások vagyonának háttere képernyőre kívánkozik, a saját műsoruk befektetőjének üzleti múltja is megérdemelne néhány alapos kérdést – mutatott rá az elemző. Majd több kérdést is feltett: tudtak ezekről a céges előzményekről? Megvizsgálták őket, mielőtt üzleti példaképként mutatták be? És mit tudnak a balatoni ingatlanban tulajdont szerző offshore-cég hátteréről?

Kedves RTL, a »sikeres üzletasszony« jelzőt már sokszor leírták. Most már az azt alátámasztó adatokat is szívesen elolvasnám...

– hangsúlyozta Deák Dániel.

A Cápák között című RTL-es műsorból ismertté vált, magát tiszásnak mondó  „befektető”balatonszárszói ingatlanának tulajdoni lapjáról kiderült, hogy 2016-ban részben átkerült egy Seychelles-szigeteki offshore-cég tulajdonába. A cég székhelyével kapcsolatban még jelezte, hogy szerepelt a Panama-papers néven futó kiszivárgott offshore-iratokban is, mint számos nemzetközi offshore-cég központja.

Miközben Tóth Ildikó korábban arról lett ismert, hogy elmosása szerint  a választások előtt ő „leplezte le” a fideszes emberek luxus életvitelét, addig most azonban kiderült, hogy a valóságban 

ő maga is luxus életkörülmények között él, úgy, hogy több családi céget bizonyítottan bedöntött már, némelyiket hatalmas adótartozással

 

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