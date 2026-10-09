Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter kiakadt a közmédiára, mert a Kisvárost adják a sajtótájékoztatója helyett – élőben az Origón!

taxis

Kiakadtak a taxisok a kata megduplázása miatt – a tüntetést sem zárják ki

24 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Felháborodást váltott ki a taxisok körében a kata megduplázása, amely jelentősen növelheti a vállalkozók terheit. Bohár Dániel bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyar Péter a választási kampányban még adócsökkentést ígért, most azonban az érintettek éppen az ellenkezőjét tapasztalják. A taxisok egy esetleges tüntetést sem zártak ki.
Link másolása
Vágólapra másolva!
taxiskataadócsökkentéstüntetéskampányígéretbohár dánielMagyar Péteradóemelés

Élesen bírálták a kata megduplázását azok a taxisok, akik Bohár Dániel videójában szólaltak meg. A megszólalók szerint a megemelt adóteher különösen nehéz helyzetbe hozhatja őket, hiszen már jelenleg is hosszú munkaórákkal tudják biztosítani megélhetésüket. Az egyik taxis a tiltakozás lehetőségét is felvetette:

taxis
Felháborodást váltott ki a taxisok körében a kata megduplázása, különösen, hogy Magyar Péter a kampányban egészen mást ígért (Fotó: Facebook/Péter Magyar)

 

Szóhoz se tudnék jutni. Ki kell menni tüntetni, vagy ha nem, akkor be kell nyelni. Ennyi.”

Magyar Péter adócsökkentést ígért, a taxisok most a növekvő terhekre panaszkodnak

A videóban egy másik taxis részletesen beszélt arról, milyen következményekkel járhat számára a kata megduplázása. Elmondása szerint már most is egyre nehezebb megélni a személyszállításból, miközben a munkával töltött órák száma továbbra is rendkívül magas.

Nem örülünk neki, mert duplája lesz, és többet kell fizetnünk, kevesebb a címünk, kevesebb a pénzünk, nagyon-nagyon sokat dolgozunk. Napi szinten 10-12 órát megyünk ahhoz, hogy fenntartsuk magunkat”

 – panaszolta.

„Húsba vágó lehet a változás” – megszólaltak a taxisok a KATA emeléséről

Bohár Dániel bejegyzésében felidézte Magyar Péter egyik korábbi kampányígéretét is. A miniszterelnök akkor még a kisadózó vállalkozók helyzetének javításáról beszélt:

Ellehetetlenítették a katások százezreit. A Tisza ezzel szemben az adócsökkentések kormánya lesz.” 

Bohár szerint azonban a kormány eddigi intézkedései ellentmondanak a kampányban elhangzott ígéreteknek. A bejegyzésben úgy fogalmazott, hogy az adócsökkentések helyett eddig csak adóemelések történtek.

És hol van még a vége?” 

– tette fel a kérdést Bohár Dániel.

 

Kata adózás 2027
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!