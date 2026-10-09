Kiakadtak a taxisok a kata megduplázása miatt – a tüntetést sem zárják ki

Élesen bírálták a kata megduplázását azok a taxisok, akik Bohár Dániel videójában szólaltak meg. A megszólalók szerint a megemelt adóteher különösen nehéz helyzetbe hozhatja őket, hiszen már jelenleg is hosszú munkaórákkal tudják biztosítani megélhetésüket. Az egyik taxis a tiltakozás lehetőségét is felvetette:

Felháborodást váltott ki a taxisok körében a kata megduplázása, különösen, hogy Magyar Péter a kampányban egészen mást ígért (Fotó: Facebook/Péter Magyar)

Szóhoz se tudnék jutni. Ki kell menni tüntetni, vagy ha nem, akkor be kell nyelni. Ennyi.”

Magyar Péter adócsökkentést ígért, a taxisok most a növekvő terhekre panaszkodnak

A videóban egy másik taxis részletesen beszélt arról, milyen következményekkel járhat számára a kata megduplázása. Elmondása szerint már most is egyre nehezebb megélni a személyszállításból, miközben a munkával töltött órák száma továbbra is rendkívül magas.

Nem örülünk neki, mert duplája lesz, és többet kell fizetnünk, kevesebb a címünk, kevesebb a pénzünk, nagyon-nagyon sokat dolgozunk. Napi szinten 10-12 órát megyünk ahhoz, hogy fenntartsuk magunkat”

– panaszolta.