Kiakadtak a taxisok a kata megduplázása miatt – a tüntetést sem zárják ki

Élesen bírálták a kata megduplázását azok a taxisok, akik Bohár Dániel videójában szólaltak meg. A megszólalók szerint a megemelt adóteher különösen nehéz helyzetbe hozhatja őket, hiszen már jelenleg is hosszú munkaórákkal tudják biztosítani megélhetésüket. Az egyik taxis a tiltakozás lehetőségét is felvetette:
Szóhoz se tudnék jutni. Ki kell menni tüntetni, vagy ha nem, akkor be kell nyelni. Ennyi.”
Magyar Péter adócsökkentést ígért, a taxisok most a növekvő terhekre panaszkodnak
A videóban egy másik taxis részletesen beszélt arról, milyen következményekkel járhat számára a kata megduplázása. Elmondása szerint már most is egyre nehezebb megélni a személyszállításból, miközben a munkával töltött órák száma továbbra is rendkívül magas.
Nem örülünk neki, mert duplája lesz, és többet kell fizetnünk, kevesebb a címünk, kevesebb a pénzünk, nagyon-nagyon sokat dolgozunk. Napi szinten 10-12 órát megyünk ahhoz, hogy fenntartsuk magunkat”
– panaszolta.
Bohár Dániel bejegyzésében felidézte Magyar Péter egyik korábbi kampányígéretét is. A miniszterelnök akkor még a kisadózó vállalkozók helyzetének javításáról beszélt:
Ellehetetlenítették a katások százezreit. A Tisza ezzel szemben az adócsökkentések kormánya lesz.”
Bohár szerint azonban a kormány eddigi intézkedései ellentmondanak a kampányban elhangzott ígéreteknek. A bejegyzésben úgy fogalmazott, hogy az adócsökkentések helyett eddig csak adóemelések történtek.
És hol van még a vége?”
– tette fel a kérdést Bohár Dániel.