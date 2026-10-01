Október 1-jétől Kovács András vezeti a Terrorelhárítási Központot. A személyi változás egy nagyobb átalakítással esik egybe: a TEK önálló rendvédelmi szervként megszűnt, és az Országos Rendőr-főkapitányság közvetlen irányítása alatt működik tovább.
Kovács András több mint 15 éve dolgozik a TEK-nél
2022-től Hajdu János mellett a Terrorelhárítási Központ főigazgató-helyettese volt. 2026. május 28-án megbízott főigazgatóvá nevezték ki, október 1-jétől pedig már parancsnokként vezeti a szervezetet.
Ugyanezen a napon lépett életbe a TEK szervezeti átalakítása is.
A Terrorelhárítási Központ megtartotta nevét és országos hatáskörét, de már az ORFK közvetlen irányítása alatt működik.
A Belügyminisztérium korábbi indoklása szerint az átalakítás célja az egységesebb szakmai irányítás, a párhuzamosságok megszüntetése és a hatékonyabb működés.
A police.hu oldalon elérhető információk szerint Kovács András rendőr dandártábornokként és rendőrségi tanácsosként vette át a Terrorelhárítási Központ irányítását, emellett különleges védelmi országos rendőrfőkapitány-helyettesi feladatokat is ellát. Több mint másfél évtizede dolgozik a TEK-nél: 2010-ben ügyeletvezetőként került a szervezethez, később osztályvezető, majd igazgató és főigazgató-helyettes lett, 2026 májusától pedig megbízott főigazgatóként vezette a központot. 2023-ban köztársasági elnöki döntéssel rendőr dandártábornokká nevezték ki, korábban több magas rangú szakmai kitüntetést is kapott.