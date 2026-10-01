Október 1-jétől Kovács András vezeti a Terrorelhárítási Központot. A személyi változás egy nagyobb átalakítással esik egybe: a TEK önálló rendvédelmi szervként megszűnt, és az Országos Rendőr-főkapitányság közvetlen irányítása alatt működik tovább.

Kovács András lett a Terrorelhárítási Központ (TEK) parancsnoka Forrás: Police.hu

Kovács András több mint 15 éve dolgozik a TEK-nél

2022-től Hajdu János mellett a Terrorelhárítási Központ főigazgató-helyettese volt. 2026. május 28-án megbízott főigazgatóvá nevezték ki, október 1-jétől pedig már parancsnokként vezeti a szervezetet.

Ugyanezen a napon lépett életbe a TEK szervezeti átalakítása is.

A Terrorelhárítási Központ megtartotta nevét és országos hatáskörét, de már az ORFK közvetlen irányítása alatt működik.

A Belügyminisztérium korábbi indoklása szerint az átalakítás célja az egységesebb szakmai irányítás, a párhuzamosságok megszüntetése és a hatékonyabb működés.