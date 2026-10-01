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Több mint másfél évtizede dolgozik a Terrorelhárítási Központnál az a rendőri vezető, aki október 1-jétől már parancsnokként irányítja a szervezetet. Kovács András kinevezése egybeesik a TEK átalakításával, amely mostantól az Országos Rendőr-Főkapitányság (ORFK) közvetlen irányítása alatt működik tovább.
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terrorelhárítási központtekorfkkovács andrásrendőrbelügyminisztérium

Október 1-jétől Kovács András vezeti a Terrorelhárítási Központot. A személyi változás egy nagyobb átalakítással esik egybe: a TEK önálló rendvédelmi szervként megszűnt, és az Országos Rendőr-főkapitányság közvetlen irányítása alatt működik tovább.

Kovács András lett a Terrorelhárítási Központ (TEK) parancsnoka
Kovács András lett a Terrorelhárítási Központ (TEK) parancsnoka Forrás: Police.hu

Kovács András több mint 15 éve dolgozik a TEK-nél

2022-től Hajdu János mellett a Terrorelhárítási Központ főigazgató-helyettese volt. 2026. május 28-án megbízott főigazgatóvá nevezték ki, október 1-jétől pedig már parancsnokként vezeti a szervezetet.

Ugyanezen a napon lépett életbe a TEK szervezeti átalakítása is. 

A Terrorelhárítási Központ megtartotta nevét és országos hatáskörét, de már az ORFK közvetlen irányítása alatt működik.

A Belügyminisztérium korábbi indoklása szerint az átalakítás célja az egységesebb szakmai irányítás, a párhuzamosságok megszüntetése és a hatékonyabb működés.

A police.hu oldalon elérhető információk szerint Kovács András rendőr dandártábornokként és rendőrségi tanácsosként vette át a Terrorelhárítási Központ irányítását, emellett különleges védelmi országos rendőrfőkapitány-helyettesi feladatokat is ellát. Több mint másfél évtizede dolgozik a TEK-nél: 2010-ben ügyeletvezetőként került a szervezethez, később osztályvezető, majd igazgató és főigazgató-helyettes lett, 2026 májusától pedig megbízott főigazgatóként vezette a központot. 2023-ban köztársasági elnöki döntéssel rendőr dandártábornokká nevezték ki, korábban több magas rangú szakmai kitüntetést is kapott.

 

 

 

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