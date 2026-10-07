„Gyanúsított lett Magyar Péter” - fideszes képviselők is reagáltak a kormányfő meghallgatására

– A mentelmi jogának felfüggesztése után a Nyomozó Főügyészség gyanúsítottként hallgatta ki Magyar Pétert, a lopás vétsége miatt indult büntetőügyben – ismertette a ügyészség közleményét Németh Balázs a közösségi oldalára feltöltött videójában. A Fidesz országgyűlési képviselője összegezve elmondta: „gyanúsított lett a magyar miniszterelnök a 2024 nyári szórakozóhelyi balhé és telefonlopás ügyében.”

Magyar Péter kihallgatták a telefonlopás ügyében

Fotó: Havran Zoltán - Magyar Nemzet

A képviselő emlékeztetett: 2024 nyárán egy V. kerületi szórakozóhelyről a biztonsági őrök vitték ki Magyar Pétert, miután összebalhézott fiatal fiúkkal és lányokkal, valaki ezt videóra vette, a miniszterelnök elvette tőle a telefont és a Dunába dobta.

– Azt írja még az ügyészség, hogy Magyar Péter nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, és érdemi védekezést terjesztett elő – tudatta. Hozzátette: az ügyben jelenleg további adat nem közölhető

Tehát Magyar Péter hivatalosan is gyanúsítottja lett a telefonlopási ügynek lopás vétsége miatt ő nem ismert el, az ügy természetesen folytatódik, de Magyar Péter hazamehetett, szabadlábon védekezhet

– emelte ki Németh Balázs.

Szűcs Gábor, a Fidesz másik országgyűlési képviselője a közösségi oldalára feltöltött videójában azt jelezte: a miniszterelnök nem ismeri el a terhére rótt bűncselekményt.

Miniszterelnök úr, hát akkor miért mondta azt, hogy „ma sem tennék másképp”? Ha nem csinált semmit, akkor mégis mit nem tenne másként?

– tette fel a kérdéseket. Majd megjegyezte: „egyébként óriási büszkeség ez a hazának, hogy a miniszterelnököt már a kormányra kerülése után rögtön ki kell hallgatnia az ügyészségnek”. „Az első telefonlopással gyanúsított miniszterelnök” – tette hozzá a politikus.

Ahogy az Origo már beszámolt róla, a miniszterelnök szűkszavúan így írta le a történteket: „ma este, előre egyeztetett időpontban kihallgatott a Központi Nyomozó Főügyészség a 2024. június 21-én történtek miatt. Rövid vallomást tettem, nem ismertem el a terhemre rótt bűncselekményt. Minden további fejleményről tájékoztatást adok”. Ezekhez azt is hozzátette a miniszterelnök, hogy az eljárás ellen nem tett panaszt.