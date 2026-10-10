Telefonlopási ügy: Deák Dániel leleplezte Magyar Pétert, a Központi Nyomozó Főügyészséghez fordult

Egy 2024-ben megjelent Telex-cikk érdemben megkérdőjelezi a miniszterelnök telefonlopási ügyben tett egyik konkrét kijelentését. Az ügyben a Központi Nyomozó Főügyészséghez is fordultam – tájékoztatta az Origót Deák Dániel. A politikai elemző közleményében emlékeztetett:

Magyar Péter a 2026. október 9-i Kormányinfón személyét is összefüggésbe hozta a két évvel ezelőtti Ötkert-botránnyal.

Magyar Péter telefonlopási ügyben tett kijelentéseit gyorsan megcáfolták Fotó: Gábor Zoltán

A miniszterelnök azt állította, hogy az ügy sértettjének telefonjáról a hatóságok megállapították, hogy az érintett személy Deák Dánielnek és a Megafonnak videófelvételeket küldött. A miniszterelnök azt is kijelentette, hogy ezeket a felvételeket Deák Dániel közzétette, és azt a látszatot keltette, mintha a politikai elemzőnek köze lett volna az események megszervezéséhez.

A Telex cikke cáfolja Magyar Pétert a telefonlopási ügy kapcsán

A személyemet érintő állításokat határozottan visszautasítom. Az érintett férfit nem ismerem, vele soha nem találkoztam, tőle semmilyen videófelvételt nem kaptam, és az események megszervezésében semmilyen formában nem vettem részt

– szögezte le Deák, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy időközben azonban talált egy különösen érdekes, 2024. július 3-án megjelent Telex-cikket, amely közvetlenül az Ötkert-botrány után vizsgálta a Megafon tartalomgyártóinak tevékenységét.

A Telex rólam azt írta, hogy június 10-e után jelentősen visszafogtam a Magyar Péterrel kapcsolatos bejegyzéseimet, és inkább a labdarúgással, valamint más politikai témákkal foglalkoztam. Az Ötkert-botránnyal kapcsolatban pedig szó szerint így fogalmaztak: egyetlen alkalommal sem foglalkoztak Magyar Péter ötkertes bulijával, ahonnan a politikust biztonsági őrök vezették ki

– fogalmazott a politikai elemző, aki szerint ez komoly ellentmondás a miniszterelnök által állítottakkal szemben, amely magyarázatra szorul.

Deák Dániel azt is elmondta, hogy a jelzett időszakban, az európai parlamenti és önkormányzati választás után műtéte volt, majd a labdarúgó-Európa-bajnokságon szurkolt a magyar válogatottnak, ezt követően pedig külföldön pihent.

Mivel a miniszterelnök kifejezetten hatósági megállapításokra hivatkozott, a politikai elemző levélben fordult a Központi Nyomozó Főügyészséghez. Hivatalos tájékoztatást kért arról, hogy valóban született-e olyan hatósági megállapítás, amely szerint az ügy sértettje neki videófelvételeket küldött, illetve rendelkezésre áll-e bármilyen adat, amely a sértettel fennálló kapcsolatára vagy az események megszervezésében való közreműködésére utalna.

Nem kérem a folyamatban lévő büntetőeljárás bizonyítékainak nyilvánosságra hozatalát, kizárólag a személyemet érintő, nagy nyilvánosság előtt elhangzott állítások tényszerű tisztázását szeretném elérni – jegyezte meg, majd úgy folytatta:

Magyar Pétertől továbbra is azt kérem, hogy amennyiben nem tudja bizonyítani a velem kapcsolatos kijelentéseit, vonja vissza azokat, és kérjen nyilvánosan bocsánatot.

Botrány az Ötkertben

Ismert, a Tisza Párt elnökének botránya 2024 nyarán tört ki, amikor az európai parlamenti mandátumának megszerzése után a budapesti Ötkert nevű helye szórakozott. Viselkedése miatt végül a biztonsági szolgálat vezette ki a diszkóból, ahová a testőrei kíséretében érkezett.

Több szemtanú egybehangzó állítása szerint Magyar Péter nagy mennyiségű szeszes ital elfogyasztása után órákon át minősíthetetlenül viselkedett. A történtekről a jelenlévők több videófelvételt is készítettek. Az egyiken az látható, hogy a miniszterelnök egyikük kezéből erőszakkal kivette a telefonját, nem adta vissza, majd miután a biztonságiak kivezették a klubból, a Dunába dobta a készüléket.

Mivel pedig több feljelentés is érkezett az ügyben, hamar megindult a rendőrségi nyomozás.