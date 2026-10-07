Fordulat Magyar Péter ügyében: kihallgatták a miniszterelnököt

„Ma este, előre egyeztetett időpontban kihallgatott a Központi Nyomozó Főügyészség a 2024. június 21-én történtek miatt. Rövid vallomást tettem, nem ismertem el a terhemre rótt bűncselekményt. Minden további fejleményről tájékoztatást adok” – írta közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök, aki posztja alatti kommentben azt is jelezte, az eljárás ellen nem tett panaszt.

Magyar Pétert kihallgatták a telefonlopási ügyben (Fotó: Markovics Gábor)

A Tisza Párt elnökének botránya 2024 nyarán tört ki, amikor az európai parlamenti mandátumának megszerzése után a budapesti Ötkert nevű helye szórakozott. Viselkedése miatt végül a biztonsági szolgálat vezette ki a diszkóból, ahová a testőrei kíséretében érkezett.

Több szemtanú egybehangzó állítása szerint Magyar Péter nagy mennyiségű szeszes ital elfogyasztása után órákon át minősíthetetlenül viselkedett. A történtekről a jelenlévők több videófelvételt is készítettek. Az egyiken az látható, hogy a miniszterelnök egyikük kezéből erőszakkal kivette a telefonját, nem adta vissza, majd miután a biztonságiak kivezették a klubból, a Dunába dobta a készüléket. Mivel pedig több feljelentés is érkezett az ügyben, hamar megindult a rendőrségi nyomozás.

Magyar Péter európai parlamenti képviselőként mentelmi joggal rendelkezett, így amikor az ügyészség 2024. szeptemberében kezdeményezte az Európai Parlamentnél a mentelmi jog felfüggesztését, hogy az eljárás lefolytathassák, de az EP az indítványt elutasította. Az ügy azonban most folytatódik, miután a magyar parlament felfüggesztette a miniszterelnök mentelmi jogát, lapunk megkeresésére pedig a Központi Nyomozó Főügyészség korábban meg is erősítette: a nyomozás folytatódik.

A bejelentésre Deák Dániel politikai elemző is felhívta a figyelmet közösségi oldalán. Rámutatott: a következő fejlemény az lesz, hogy az ügyészség a nyomozás eredménye alapján milyen további eljárási lépésekről dönt.