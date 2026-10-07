Nem volt vezetőszár, se bilincs – érkeznek a reakciók Magyar Péter kihallgatására

Fordulat történt szerda este Magyar Péter telefonlopási ügyében: a miniszterelnököt kihallgatták a Központi Nyomozó Főügyészségen. A kormányfő elmondása szerint rövid vallomást tett, és nem ismerte el a terhére rótt bűncselekményt. Posztja alatti kommentben azt is jelezte, az eljárás ellen nem tett panaszt.

Alig jelentette be Magyar Péter, hogy kihallgatták, máris érkeztek a kemény reakciók (Fotó: Mediaworks)

A bejelentés után alig telt el pár perc, és a hírre több közéleti szereplő is reagált. Bohár Dániel arra hívta fel a figyelmet a hír kapcsán, hogy a miniszterelnök tagadta, hogy bűncselekményt követett el az érintett éjszakán és szabadon távozhatott az ügyészségről.

Se kommandós, se vezetőszár

– mutatott rá a riporter, utalva arra, ahogy Hankó Balázzsal bántak a hatóságok, amikor elkezdődött ellene az eljárás. Dornfeld László, az Alapjogokért Központ elemzője szintén arra hívta fel a figyelmet Magyar Péter bejegyzése kapcsán, hogy állítása szerint mindent tagadott.

Mi lett azzal, hogy ő büszke az egészre és felelősségvállalásra nevelték?

– jegyezte meg.

Magyar Péter telefonlopási ügye

A Tisza Párt elnökének botránya 2024 nyarán tört ki, amikor az európai parlamenti mandátumának megszerzése után a budapesti Ötkert nevű helyen szórakozott. Viselkedése miatt végül a biztonsági szolgálat vezette ki a diszkóból, ahová a testőrei kíséretében érkezett.

Több szemtanú egybehangzó állítása szerint Magyar Péter nagy mennyiségű szeszes ital elfogyasztása után órákon át minősíthetetlenül viselkedett. A történtekről a jelenlévők több videófelvételt is készítettek. Az egyiken az látható, hogy a miniszterelnök egyikük kezéből erőszakkal kivette a telefonját, nem adta vissza, majd miután a biztonságiak kivezették a klubból, a Dunába dobta a készüléket. Mivel pedig több feljelentés is érkezett az ügyben, hamar megindult a rendőrségi nyomozás.

Magyar Péter európai parlamenti képviselőként mentelmi joggal rendelkezett, így amikor az ügyészség 2024. szeptemberében kezdeményezte az Európai Parlamentnél a mentelmi jog felfüggesztését, hogy az eljárás lefolytathassák, de az EP az indítványt elutasította. Az ügy azonban most folytatódik, miután a magyar parlament felfüggesztette a miniszterelnök mentelmi jogát, lapunk megkeresésére pedig a Központi Nyomozó Főügyészség korábban meg is erősítette: a nyomozás folytatódik.