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Pócs János: Hétfőn nem lesz parlament, helyette lesz ügyészségi meghallgatás Magyar Péter telefonlopási ügyében

1 órája
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Az Országgyűlés döntött a miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztéséről, így elhárult az akadály a büntetőeljárás lefolytatása elől. Az ügyészség hétfőn tart meghallgatást Magyar Péter telefonlopási ügyében.
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Hétfőn nem lesz parlament, nem lesz napirend előtti, de lesz ügyészségi meghallgatás. A világtörténelemben elsőként egy miniszterelnököt telefonlopás és egyéb garázdaság miatt hallgat ki az ügyészség – mondta el a Fidesz országgyűlési képviselője közösségi oldalán megosztott videójában. Pócs János szerint a kormányfő meghallgatásán lesz reflektorfény, átkozódás, meghatódottság és minden, amit megkíván a Magyar Nemzeti Filmszínház.

Hétfőn hallgatja meg az ügyészség Magyar Pétert, a telefonlopási ügyben
Hétfőn hallgatja meg az ügyészség Magyar Pétert a telefonlopási ügyben
(Fotó: Havran Zoltán)

Amint arról az Origo beszámolt, az Országgyűlés szeptember 28-án döntött Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről, így elhárult az akadály a büntetőeljárás további lefolytatása elől. Erre tekintettel a nyomozás a továbbiakban az általános eljárási szabályok szerint folytatódik.

Magyar Péter telefonlopási ügye

Emlékezetes, a Tisza Párt elnökének egyik első botránya 2024 nyarán történt, amikor az európai parlamenti mandátumának megszerzése után a budapesti Ötkert nevű szórakozóhelyen nagy mennyiségű szeszes ital elfogyasztása után annyira botrányosan viselkedett, hogy végül a biztonsági szolgálat a nyakánál fogva vezette ki a diszkóból.

A történtekről a jelenlévők több videófelvételt is készítettek. Az egyiken az látható, hogy Magyar Péter egyikük kezéből erőszakkal kivette a telefonját, majd miután a biztonságiak kivezették a klubból, a Dunába dobta a készüléket. Az ügyben több feljelentés is érkezett, ezért megindult a rendőrségi nyomozás.

Magyar Péter azonban európai parlamenti képviselőként mentelmi joggal rendelkezett, amit a magyar ügyészség kérése ellenére az Európai Parlament nem volt hajlandó felfüggeszteni. Az eljárás most folytatódik, miután a magyar parlament szeptember 28-án felfüggesztette a miniszterelnök mentelmi jogát.

 

 

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