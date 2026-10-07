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parris island

Kőkemény amerikai tengerészgyalogos kiképzésen állt helyt a magyar katonanő

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Az őrmester, az MH 1. vitéz Reviczky László Területvédelmi Ezred kiképző altisztje 11 hetet töltött az Egyesült Államok tengerészgyalogos bázisán, Parris Island-en. Böröcz Nóra kiképzőként a Magyar Honvédségnél hasznosíthatja a hollywoodi háborús filmekből megismert bázison tanultakat.
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parris islandkiképzéstengerészgyalogság

Böröcz Nóra őrmester, az MH 1. vitéz Reviczky László Területvédelmi Ezred kiképző altisztje 11 hetet töltött az Egyesült Államok tengerészgyalogságának Parris Island-i Drill Instructor School képzésén – számolt be a Honvédelem.hu. A feladat nehézségét jól mutatja, hogy a 46 résztvevő közül mindössze 24-en teljesítették sikeresen a tengerészgyalogság követelményeit, köztük Böröcz Nóra őrmester, aki első magyar női katonaként végezte el a képzést.

Böröcz Nóra, a Magyar Honvédség őrmestere saját jogán viselheti a tengerészgyalogos kiképzők ikonikus kalapját Fotó: Facebook

A legtöbbet a „drilleket” gyakoroltuk, amelyek parancsok kiosztásával és egy szakasz folyamatos vezetésével járnak. Ezeket parancsnokként és végrehajtóként is megtapasztaltuk

 – nyilatkozta a lapnak a Magyar Honvédség őrmestere, aki egy kiképző század mindennapjaiba is bekapcsolódhatott. A programban rengeteg testnevelés és fizikai feladat volt. Különböző akadálypályákat teljesítettek, és úgynevezett bátorságpályákon is végigmentek.

A vízi túlélés különösen hangsúlyos része volt a képzésnek, ennek több szintjét is teljesítenünk kellett. Részt vettünk több menetgyakorlaton is, ahol főként az alakzatok igazítását gyakoroltuk. Emellett alaki fogásokat, fegyverkezelést, történelmet és vezetési ismereteket is tanultunk

 – számolt be Böröcz Nóra.

A magyar őrmesternek papírja is van arról, hogy sikeresen  elvégezte a kiképzést Fotó: Facebook

Parris Island több mint tengerészgyalogos kiképzőbázis

A Marine Corps Recruit Depot Parris Island (gyakran csak Parris Island) az Amerikai Egyesült Államok Tengerészgyalogságának (USMC) egyik legfontosabb és legikonikusabb kiképzőbázisa. A dél-karolinai Port Royal közelében fekvő, mocsarakkal és sós vizű patakokkal szabdalt szigeten kapják meg az alapkiképzést a leendő tengerészgyalogosok.

Kemény tengerészgyalogosok a vásznon

Olvasóink számára a bázis Stanley Kubrick kultikus vietnami háborús filmjéből, az Acéllövedékből (Full Metal Jacket) lehet a leginkább ismerős. A hollywoodi háborús film első fele hitelesen (a korábbi valódi Parris Island-i kiképző, R. Lee Ermey zseniális alakításában) mutatja be az itt uralkodó kíméletlen fegyelmet és hangulatot. 

A kiképzőbázis szintén megjelenik az 1991-es Öböl-háborút sajátságos szempontból feldolgozó Bőrnyakúak (Jarhead, 2005), valamint az Oliver Stone rendezte, Tom Cruise főszereplésével készült Született július 4-én (Born on the Fourth of July, 1989).


 

 

 

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