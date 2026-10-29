Beismerte Tarr Zoltán minisztériuma, sem módszertant, sem vizsgálati szempontokat nem határoztak meg a Terror Háza felülvizsgálatához

Nem határozott meg módszertant és szempontrendszert a Terror Háza Múzeum szakmai felülvizsgálatához a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium (TKKM) – derül ki a tárca Magyar Nemzetnek küldött válaszából. Tarr Zoltán minisztériuma azt is közölte a lappal, hogy a vizsgálathoz nem készült szerződés, nem áll rendelkezésre a szakmailag kifogásolt vagy felülvizsgálandó kiállítási elemeket felsoroló lista, és előzetes szakértői véleményt sem készítettek.
Emlékezetes, hogy Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter korábban a közösségi oldalán jelentette be: megszüntette Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatói megbízását és elrendelte az intézmény szakmai, működési és tartalmi felülvizsgálatát, valamint a múzeum átmeneti bezárását.
A döntés jelentős felháborodást váltott ki, és demonstrációt hirdettek az intézmény elé. A kormányzat később bejelentette, hogy a múzeum ismét megnyithatja kapuit, a tiltakozás szervezői azonban a demonstráció megtartása mellett döntöttek.
A menesztett főigazgató később arról is beszámolt, hogy a múzeum újranyitása után olyan tábla fogadja majd a látogatókat, amelyet megalázónak tart az intézmény dolgozóira nézve.
Szakmai szempontrendszer nélkül függesztették fel Schmidt Máriát és zárták be a Terror Háza Múzeumot
A minisztérium elmondás szerint a szakmai vizsgálatot a miniszter és a közgyűjteményekért és levéltárakért felelős államtitkár megbeszélését követően az államtitkár szóban kezdeményezte az Eötvös Loránd Tudományegyetem Humán Tudományok Kutatóközpontja Történettudományi Kutatóintézetének vezetőjénél. A tárca az intézet munkatársait kérte fel arra, hogy tekintsék át és véleményezzék a Terror Háza Múzeum kiállítását, illetve az intézményt.
A lapnak küldött válaszból az is kiderül, hogy a felülvizsgálat elindítását nem előzte meg a minisztérium által írásban rögzített szakmai követelményrendszer.
Sem módszertant, sem vizsgálati szempontokat nem határoztak meg
– ismertette Tarr Zoltán minisztériuma. Közölték: a felülvizsgálat tárgyát képező, szakmai szempontból kifogásolt vagy ellenőrzendő kiállítási elemekről nem készült külön lista. A tárca szerint a vizsgálat szempontjait a felkért kutatóintézet határozza meg.
A Magyar Nemzet azt is tudni szerette volna, hogy milyen döntések, utasítások és dokumentumok alapján rendelték el a Terror Háza Múzeum szakmai, működési, pénzügyi és jogi átvilágítását, milyen írásban rögzített céljai vannak az eljárásnak, kik vesznek részt benne, illetve milyen szerződéseket kötöttek a közreműködő szakértőkkel.
A minisztérium erre közölte, hogy a hivatkozott tevékenységre nem készült szerződés. A tárca egyúttal azt is tisztázta, hogy a szakmai egyeztetés és áttekintés a Terror Háza Múzeumra terjed ki.
A vizsgálat dokumentációjának hiánya újabb kérdéseket vet fel az eljárás átláthatóságával kapcsolatban. Miközben a miniszter a főigazgatói megbízás megszüntetéséről és a múzeum átmeneti bezárásáról is döntött, a tárca mostani válasza szerint nem rögzített előzetes szakmai szempontrendszert a kiállítás felülvizsgálatához, és nem készített listát azokról az elemekről sem, amelyekkel kapcsolatban kifogás merült volna fel – állapította meg a lap.
Mindez azért is jelentős, mivel egy országos jelentőségű történelmi emlékhely kiállításának felülvizsgálatáról van szó. Ráadásul a nyilvánosság számára egyelőre nem világos, milyen konkrét szakmai kifogások indokolták az eljárás megindítását, és milyen előre meghatározott kritériumok alapján értékelik az intézmény munkáját.
A tárca közlése szerint a szakmai áttekintés a tervek alapján 2026 októberének végéig befejeződik. Részjelentés és előzetes szakértői vélemény nem készült, a minisztérium pedig azt ígérte, hogy a végleges jelentést annak elkészülte után nyilvánosságra hozza.