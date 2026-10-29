Beismerte Tarr Zoltán minisztériuma, sem módszertant, sem vizsgálati szempontokat nem határoztak meg a Terror Háza felülvizsgálatához

Nem határozott meg módszertant és szempontrendszert a Terror Háza Múzeum szakmai felülvizsgálatához a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium (TKKM) – derül ki a tárca Magyar Nemzetnek küldött válaszából. Tarr Zoltán minisztériuma azt is közölte a lappal, hogy a vizsgálathoz nem készült szerződés, nem áll rendelkezésre a szakmailag kifogásolt vagy felülvizsgálandó kiállítási elemeket felsoroló lista, és előzetes szakértői véleményt sem készítettek.

Több dolgot is beismert Tarr Zoltán Minisztériuma a Terror Háza kapcsán kapcsolatban Fotó: Ladóczki Balázs

Emlékezetes, hogy Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter korábban a közösségi oldalán jelentette be: megszüntette Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatói megbízását és elrendelte az intézmény szakmai, működési és tartalmi felülvizsgálatát, valamint a múzeum átmeneti bezárását.

A döntés jelentős felháborodást váltott ki, és demonstrációt hirdettek az intézmény elé. A kormányzat később bejelentette, hogy a múzeum ismét megnyithatja kapuit, a tiltakozás szervezői azonban a demonstráció megtartása mellett döntöttek.

A menesztett főigazgató később arról is beszámolt, hogy a múzeum újranyitása után olyan tábla fogadja majd a látogatókat, amelyet megalázónak tart az intézmény dolgozóira nézve.

Szakmai szempontrendszer nélkül függesztették fel Schmidt Máriát és zárták be a Terror Háza Múzeumot

A minisztérium elmondás szerint a szakmai vizsgálatot a miniszter és a közgyűjteményekért és levéltárakért felelős államtitkár megbeszélését követően az államtitkár szóban kezdeményezte az Eötvös Loránd Tudományegyetem Humán Tudományok Kutatóközpontja Történettudományi Kutatóintézetének vezetőjénél. A tárca az intézet munkatársait kérte fel arra, hogy tekintsék át és véleményezzék a Terror Háza Múzeum kiállítását, illetve az intézményt.

A lapnak küldött válaszból az is kiderül, hogy a felülvizsgálat elindítását nem előzte meg a minisztérium által írásban rögzített szakmai követelményrendszer.

Sem módszertant, sem vizsgálati szempontokat nem határoztak meg

– ismertette Tarr Zoltán minisztériuma. Közölték: a felülvizsgálat tárgyát képező, szakmai szempontból kifogásolt vagy ellenőrzendő kiállítási elemekről nem készült külön lista. A tárca szerint a vizsgálat szempontjait a felkért kutatóintézet határozza meg.