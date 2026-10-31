Változás az önkormányzatoknál: a kormány kivezet egy fontos kötelezettséget

– Az önkormányzatok a jövő évi költségvetés nagy nyertesei – mondta közösségi oldalára feltöltött videójában Lőrincz Viktória. A terület- és vidékfejlesztési miniszter bejelentette, hogy a Tisza-kormány 2027-től kivezeti a területfejlesztési alapba történő befizetést, ez nagyságrendileg 30-35 milliárd forint könnyebbséget jelent a településeknek.

Lőrincz Viktória szombat délelőtt bejelentette, a Tisza-kormány 2027-től kivezeti a területfejlesztési alapba történő befizetést (Forrás: Facebook)

A hírről közleményt is küldött a tárca, amelyben hangsúlyozták: Budapest és a fővárosi kerületek pénzügyi helyzete legalább 84 milliárd forinttal javul a 2027-es költségvetésnek köszönhetően. A megyei jogú városoknak jövőre az ágazati emeléseken túl 29 milliárd forinttal nagyobb összeg áll rendelkezésükre. A források felhasználásáról a helyi önkormányzatok dönthetnek majd a jövő évi feladatok és beruházási igényeik alapján.

A kormány szerint minden vidéki település jól jár majd

Mint írták, a kormány 25 milliárd forinttal többet biztosít jövőre a vidéki városoknak. A pluszforrások lehetőséget teremtenek

a helyi infrastruktúra fejlesztésére,

az utak felújítására,

a közintézmények modernizálására

és a lakossági szolgáltatások minőségének javítására.

A minisztérium állítja: a kisebb települések is jól járnak a 2027-es költségvetés alapján. A községek az ágazati emeléseken túl 37 milliárd forinttal több pénzből gazdálkodhatnak jövőre. Ez mozgásteret teremt arra, hogy a falvak és a kisebb települések hosszú távú terveket valósítsanak meg ahelyett, hogy csak a mindennapi működési költségeket próbálnák kigazdálkodni. A költségvetésben a korábbi emelések beépítésén túl biztosítja a kormány a béremelések fedezeteit, amit az önkormányzatok kapnak az oktatás, szociális és egészségügy területén végzett feladataik ellátásáért.