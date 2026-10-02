Új felmérés érkezett: jelentősen csökkent a Tisza támogatottsága, a Fidesz erősödik

Alaposan megmozgatta a pártpreferenciákat az áprilisi országgyűlési választás eredménye. A 21 Kutatóközpont májusi, telefonos adatfelvétele szerint a Fidesz a választás utáni hetekben elveszítette szavazótáborának több mint egyharmadát, miközben a Tisza Párt hasonló mértékben erősödött.
Visszaesett a Tisza támogatottsága
A választást követő euforikus hangulat azonban őszre mérséklődött.
A pártot választani tudók körében a Tisza támogatottsága a májusi 69 százalékról szeptemberre 60 százalékra esett vissza.
Ez ugyanakkor még mindig magasabb az áprilisi választáson belföldön elért 56 százalékos eredménynél.
A Fidesz eközben némileg erősödött: támogatottsága 23-ról 26 százalékra emelkedett. A párt azonban továbbra is jelentősen elmarad a választáson megszerzett 36 százalékos eredményétől.
Nagyot erősödött a Mi Hazánk
Az elmúlt négy hónap egyértelmű nyertese a Mi Hazánk. A párt a választani tudók körében
csaknem megduplázta támogatottságát: a májusban mért 6 százalékról 11 százalékra erősödött.
A többi pártnak együttesen mindössze 3 százaléknyi választója van. Közülük a Demokratikus Koalíció a legerősebb, támogatottsága azonban csupán 1 százalék.
A biztos részvételt ígérő választók körében Magyar Péter pártja 62 százalékon áll. A Fideszt ebben a csoportban 26, a Mi Hazánkat pedig 10 százalék támogatja. A többi párt együttes eredménye 2 százalék.
A teljes népességben a Tisza 51, a Fidesz 23, a Mi Hazánk pedig 9 százalékon áll. A többi pártot összesen a megkérdezettek 2 százaléka választaná, míg 15 százalék nem tudott vagy nem kívánt pártot megnevezni.
A 21 Kutatóközpont értékelése szerint nem feltétlenül a Tisza most mért 60 százalékos támogatottsága tekinthető rendkívülinek, hanem inkább a választást követő euforikus időszakban elért 69 százalékos májusi eredmény.
Módszertan
A telefonos adatfelvétel 2026. szeptember 28. és 30. között zajlott, 1000 fő megkérdezésével. A minta reprezentatív a teljes lakosságra nézve, a mintában kapott értékek +/- 3 százalékponttal térnek el attól, amit a teljes lakosság megkérdezése esetén kaptak volna. A részsokaságok vizsgálata során a hibahatár ennél valamivel nagyobb is lehet, ugyanakkor a kispártoknál a hibahatár is kisebb: egy 3 százalékos pártnál +/-1 százalékpont. A teljes minta súlyozása a KSH 2022-es népszámlálási adatai szerint történt, lakóhely, nem, kor, iskolai végzettség szerint.
A 21 Kutatóközpontnak ez a kutatása omnibuszként valósult meg, ami azt jelenti, hogy több megrendelő is volt a kérdőívre, a pártpreferencia-kérdést pedig az intézet a saját költségén kérdezte le.