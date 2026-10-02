Új felmérés érkezett: jelentősen csökkent a Tisza támogatottsága, a Fidesz erősödik

Alaposan megmozgatta a pártpreferenciákat az áprilisi országgyűlési választás eredménye. A 21 Kutatóközpont májusi, telefonos adatfelvétele szerint a Fidesz a választás utáni hetekben elveszítette szavazótáborának több mint egyharmadát, miközben a Tisza Párt hasonló mértékben erősödött.

Visszaesett a Tisza, kapaszkodik a Fidesz – itt vannak a friss számok

Fotó: Hatlaczki Balázs

Visszaesett a Tisza támogatottsága

A választást követő euforikus hangulat azonban őszre mérséklődött.

A pártot választani tudók körében a Tisza támogatottsága a májusi 69 százalékról szeptemberre 60 százalékra esett vissza.

Ez ugyanakkor még mindig magasabb az áprilisi választáson belföldön elért 56 százalékos eredménynél.

A Fidesz eközben némileg erősödött: támogatottsága 23-ról 26 százalékra emelkedett. A párt azonban továbbra is jelentősen elmarad a választáson megszerzett 36 százalékos eredményétől.

Nagyot erősödött a Mi Hazánk

Az elmúlt négy hónap egyértelmű nyertese a Mi Hazánk. A párt a választani tudók körében

csaknem megduplázta támogatottságát: a májusban mért 6 százalékról 11 százalékra erősödött.

A többi pártnak együttesen mindössze 3 százaléknyi választója van. Közülük a Demokratikus Koalíció a legerősebb, támogatottsága azonban csupán 1 százalék.

A biztos részvételt ígérő választók körében Magyar Péter pártja 62 százalékon áll. A Fideszt ebben a csoportban 26, a Mi Hazánkat pedig 10 százalék támogatja. A többi párt együttes eredménye 2 százalék.

A teljes népességben a Tisza 51, a Fidesz 23, a Mi Hazánk pedig 9 százalékon áll. A többi pártot összesen a megkérdezettek 2 százaléka választaná, míg 15 százalék nem tudott vagy nem kívánt pártot megnevezni.

A 21 Kutatóközpont értékelése szerint nem feltétlenül a Tisza most mért 60 százalékos támogatottsága tekinthető rendkívülinek, hanem inkább a választást követő euforikus időszakban elért 69 százalékos májusi eredmény.