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Tisza-kormány

Újabb államtitkár távozhat a Tisza-kormányból, egyre nagyobb a belső feszültség

52 perce
Olvasási idő: 8 perc
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Váratlan államtitkári lemondás, nyilvános üzengetés és a kormányon belül egyre élesebb szakmai, politikai és gazdasági ellentétek jelzik, hogy komoly belső feszültségek alakultak ki Magyar Péter kabinetjében. Deák Dániel szerint a Tisza-kormányban az adóemelésekről, a rezsicsökkentés jövőjéről és az akkumulátoriparról is komoly viták zajlanak, ráadásul a következő hetekben újabb államtitkár távozhat.
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Tisza-kormányKapitány IstvánkonfliktusMagyar Péter

Az energetikai államtitkár váratlan távozása és Tárkányi Zsolt nyilvános kritikája ismét felszínre hozta a Tisza-kormány belső konfliktusait. Deák Dániel közösségi oldalán arról számolt be, hogy az elmúlt hetekben több információ is eljutott hozzá a kabineten belüli ellentétekről. Értesülései szerint Magyar Péter és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter között már a kihelyezett kormányülésen komoly konfliktus alakult ki, amelynek hátterében politikai, szakmai és gazdasági érdekellentétek egyaránt állnak.

Kapitány István és Magyar Péter között a kihelyezett kormányülésen is komoly konfliktus alakulhatott ki, egyre nőhet a belső feszültség a Tisza-kormányban
Kapitány István és Magyar Péter között a kihelyezett kormányülésen is komoly konfliktus alakulhatott ki, egyre nőhet a belső feszültség a Tisza-kormányban (Fotó: Magyar Nemzet)

A Tisza-kormányban az adóemelésekről és a rezsicsökkentésről is vita zajlik

Deák Dániel három fő okot nevezett meg a Magyar Péter és Kapitány István közötti feszültség hátterében. Az első politikai természetű: 

Kapitány számára komoly presztízsveszteséget jelenthet, hogy nem ő, hanem Kármán András pénzügyminiszter vezeti a Gazdasági és Költségvetési Kabinetet. A testület feladatkörei ugyanis jelentős részben a gazdasági és energetikai miniszter tárcáját is érintik.

A második konfliktus szakmai természetű, és az akkumulátoripar jövőjéről szól. Kapitány István és munkatársai stratégiai jelentőségűnek tartják az ágazatot, amelyért Európa-szerte komoly verseny zajlik. Magyarország az elmúlt években jelentős beruházásokat vonzott az akkumulátoriparba, amely az autóipar jövője szempontjából is meghatározó.

A kormányon belül azonban nem mindenki támogatja ezt az irányt. Deák Dániel Tárkányi Zsolt államtitkár nyilvános kritikáját emelte ki, aki a debreceni akkumulátoripari rendezvényt támadta. Az eseményen Tótth András, a most távozó energetikai államtitkár is részt vett volna. A nyilvános bírálat így tovább élezhette a kabineten belüli szakmai ellentéteket.

A harmadik konfliktus a gazdaságpolitikát érinti. Deák Dániel információi szerint az új költségvetés előkészítése során adóemelések és megszorítások is napirendre kerültek. 

Az elemző példaként a társasági adó és a személyi jövedelemadó emelésének lehetőségét említette.

A rezsicsökkentés jövője szintén komoly viták forrása lehet. Deák szerint a kormány egyes tagjai hozzányúlnának a rendszerhez, Magyar Péter és politikai szövetségesei azonban attól tartanak, hogy egy ilyen lépés súlyos politikai következményekkel járna. A rezsicsökkentés átalakítása ugyanis közvetlenül érintené a magyar családok megélhetési költségeit, ezért a kérdés nemcsak gazdasági, hanem politikai szempontból is kiemelt jelentőségű.

A tél küszöbén távozik az energetikai államtitkár

Deák Dániel különösen figyelemre méltónak nevezte, hogy az ország hosszú távú energiastratégiájának kidolgozásáért is felelős államtitkár éppen a tél küszöbén távozik. Az energiaellátás a hidegebb hónapok közeledtével eleve komoly feladatokat ró az államigazgatásra, így a személyi változás időzítése is kérdéseket vet fel.

Az energetikai államtitkár távozása és az azt övező nyilvános konfliktusok arra utalhatnak, hogy a kormányon belüli nézeteltérések már nem maradnak a zárt ajtók mögött. A gazdaságpolitikai irányvonalról, az iparstratégiáról és a lakosságot közvetlenül érintő intézkedésekről szóló viták egyaránt megnehezíthetik a kabinet egységes fellépését.

Még nincs vége, újabb minisztériumi vezető távozhat

Deák Dániel szerint ráadásul további személyi változás is várható. Értesülései alapján 

a következő hetekben újabb államtitkár távozhat, ezúttal a Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumból.

Ha ez bekövetkezik, az energetikai államtitkár távozása nem elszigetelt esetként jelenhet meg, hanem egy szélesebb kormányzati folyamat részeként. A következő hetekben kiderülhet, hogy a kabinet képes-e rendezni a belső ellentéteket, vagy újabb nyilvános konfliktusok és személyi változások következnek.

 

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