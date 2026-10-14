Újabb államtitkár távozhat a Tisza-kormányból, egyre nagyobb a belső feszültség

Az energetikai államtitkár váratlan távozása és Tárkányi Zsolt nyilvános kritikája ismét felszínre hozta a Tisza-kormány belső konfliktusait. Deák Dániel közösségi oldalán arról számolt be, hogy az elmúlt hetekben több információ is eljutott hozzá a kabineten belüli ellentétekről. Értesülései szerint Magyar Péter és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter között már a kihelyezett kormányülésen komoly konfliktus alakult ki, amelynek hátterében politikai, szakmai és gazdasági érdekellentétek egyaránt állnak.
A Tisza-kormányban az adóemelésekről és a rezsicsökkentésről is vita zajlik
Deák Dániel három fő okot nevezett meg a Magyar Péter és Kapitány István közötti feszültség hátterében. Az első politikai természetű:
Kapitány számára komoly presztízsveszteséget jelenthet, hogy nem ő, hanem Kármán András pénzügyminiszter vezeti a Gazdasági és Költségvetési Kabinetet. A testület feladatkörei ugyanis jelentős részben a gazdasági és energetikai miniszter tárcáját is érintik.
A második konfliktus szakmai természetű, és az akkumulátoripar jövőjéről szól. Kapitány István és munkatársai stratégiai jelentőségűnek tartják az ágazatot, amelyért Európa-szerte komoly verseny zajlik. Magyarország az elmúlt években jelentős beruházásokat vonzott az akkumulátoriparba, amely az autóipar jövője szempontjából is meghatározó.
A kormányon belül azonban nem mindenki támogatja ezt az irányt. Deák Dániel Tárkányi Zsolt államtitkár nyilvános kritikáját emelte ki, aki a debreceni akkumulátoripari rendezvényt támadta. Az eseményen Tótth András, a most távozó energetikai államtitkár is részt vett volna. A nyilvános bírálat így tovább élezhette a kabineten belüli szakmai ellentéteket.
A harmadik konfliktus a gazdaságpolitikát érinti. Deák Dániel információi szerint az új költségvetés előkészítése során adóemelések és megszorítások is napirendre kerültek.
Az elemző példaként a társasági adó és a személyi jövedelemadó emelésének lehetőségét említette.
A rezsicsökkentés jövője szintén komoly viták forrása lehet. Deák szerint a kormány egyes tagjai hozzányúlnának a rendszerhez, Magyar Péter és politikai szövetségesei azonban attól tartanak, hogy egy ilyen lépés súlyos politikai következményekkel járna. A rezsicsökkentés átalakítása ugyanis közvetlenül érintené a magyar családok megélhetési költségeit, ezért a kérdés nemcsak gazdasági, hanem politikai szempontból is kiemelt jelentőségű.
A tél küszöbén távozik az energetikai államtitkár
Deák Dániel különösen figyelemre méltónak nevezte, hogy az ország hosszú távú energiastratégiájának kidolgozásáért is felelős államtitkár éppen a tél küszöbén távozik. Az energiaellátás a hidegebb hónapok közeledtével eleve komoly feladatokat ró az államigazgatásra, így a személyi változás időzítése is kérdéseket vet fel.
Az energetikai államtitkár távozása és az azt övező nyilvános konfliktusok arra utalhatnak, hogy a kormányon belüli nézeteltérések már nem maradnak a zárt ajtók mögött. A gazdaságpolitikai irányvonalról, az iparstratégiáról és a lakosságot közvetlenül érintő intézkedésekről szóló viták egyaránt megnehezíthetik a kabinet egységes fellépését.
Még nincs vége, újabb minisztériumi vezető távozhat
Deák Dániel szerint ráadásul további személyi változás is várható. Értesülései alapján
a következő hetekben újabb államtitkár távozhat, ezúttal a Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumból.
Ha ez bekövetkezik, az energetikai államtitkár távozása nem elszigetelt esetként jelenhet meg, hanem egy szélesebb kormányzati folyamat részeként. A következő hetekben kiderülhet, hogy a kabinet képes-e rendezni a belső ellentéteket, vagy újabb nyilvános konfliktusok és személyi változások következnek.