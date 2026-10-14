Újabb államtitkár távozhat a Tisza-kormányból, egyre nagyobb a belső feszültség

Az energetikai államtitkár váratlan távozása és Tárkányi Zsolt nyilvános kritikája ismét felszínre hozta a Tisza-kormány belső konfliktusait. Deák Dániel közösségi oldalán arról számolt be, hogy az elmúlt hetekben több információ is eljutott hozzá a kabineten belüli ellentétekről. Értesülései szerint Magyar Péter és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter között már a kihelyezett kormányülésen komoly konfliktus alakult ki, amelynek hátterében politikai, szakmai és gazdasági érdekellentétek egyaránt állnak.

Kapitány István és Magyar Péter között a kihelyezett kormányülésen is komoly konfliktus alakulhatott ki, egyre nőhet a belső feszültség a Tisza-kormányban (Fotó: Magyar Nemzet)

A Tisza-kormányban az adóemelésekről és a rezsicsökkentésről is vita zajlik

Deák Dániel három fő okot nevezett meg a Magyar Péter és Kapitány István közötti feszültség hátterében. Az első politikai természetű:

Kapitány számára komoly presztízsveszteséget jelenthet, hogy nem ő, hanem Kármán András pénzügyminiszter vezeti a Gazdasági és Költségvetési Kabinetet. A testület feladatkörei ugyanis jelentős részben a gazdasági és energetikai miniszter tárcáját is érintik.

A második konfliktus szakmai természetű, és az akkumulátoripar jövőjéről szól. Kapitány István és munkatársai stratégiai jelentőségűnek tartják az ágazatot, amelyért Európa-szerte komoly verseny zajlik. Magyarország az elmúlt években jelentős beruházásokat vonzott az akkumulátoriparba, amely az autóipar jövője szempontjából is meghatározó.

A kormányon belül azonban nem mindenki támogatja ezt az irányt. Deák Dániel Tárkányi Zsolt államtitkár nyilvános kritikáját emelte ki, aki a debreceni akkumulátoripari rendezvényt támadta. Az eseményen Tótth András, a most távozó energetikai államtitkár is részt vett volna. A nyilvános bírálat így tovább élezhette a kabineten belüli szakmai ellentéteket.

A harmadik konfliktus a gazdaságpolitikát érinti. Deák Dániel információi szerint az új költségvetés előkészítése során adóemelések és megszorítások is napirendre kerültek.

Az elemző példaként a társasági adó és a személyi jövedelemadó emelésének lehetőségét említette.

A rezsicsökkentés jövője szintén komoly viták forrása lehet. Deák szerint a kormány egyes tagjai hozzányúlnának a rendszerhez, Magyar Péter és politikai szövetségesei azonban attól tartanak, hogy egy ilyen lépés súlyos politikai következményekkel járna. A rezsicsökkentés átalakítása ugyanis közvetlenül érintené a magyar családok megélhetési költségeit, ezért a kérdés nemcsak gazdasági, hanem politikai szempontból is kiemelt jelentőségű.