Béremelés, áfacsökkentés, nyugdíj: sorra hátrál ki a választási ígéreteiből a Tisza-kormány

Már eltelt több mint fél év a kormányváltás óta, de a Tisza Párt egyre több választási vállalásáról derült ki, hogy nem, vagy csak részlegesen tudják úgy teljesíteni, ahogy a kampányban ígérték. A választási kampányban többek között azonnali béremeléseket, adócsökkentéseket és a nyugdíjasok támogatásának bővítését helyezte kilátásba, azonban a 2027-es költségvetés részleteinek ismertetésekor azonban több intézkedésnél módosítottak az eredeti elképzeléseken, más vállalások megvalósítását pedig későbbre halasztották.

Egyre több területen okoznak csalódást a Tisza-kormány bejelentései: a béremeléseknél, az adócsökkentéseknél és a nyugdíjasok támogatásánál is eltérés mutatkozik a korábbi vállalásokhoz képest (Fotó: Mediaworks)

Ilyen például a szociális és gyermekvédelmi területen dolgozók bérrendezése: a Tisza Párt a választási programjában azonnali, 25 százalékos béremelést ígért a szociális ágazatban dolgozóknak. Magyar Péter később már két lépcsőben megvalósuló, összességében 20–25 százalékos növekedésről beszélt. Ráadásul a tervezett emelés mértékének megítélését az is bonyolítja, hogy a minimálbér emelkedését és az adójóváírás hatását is figyelembe vehetik a teljes növekedés kiszámításakor.

A szociális ágazati érdekképviseletek kifogásolták, hogy nem született megállapodás az eredetileg követelt, egységes, 25 százalékos, visszamenőleges béremelésről. A szakszervezetek szerint az ágazatban dolgozók keresete továbbra is jelentősen elmarad a nemzetgazdasági átlagtól.

A kormány később a 2027-es költségvetés részeként átlagosan 17,8 százalékos béremelést jelentett be a szociális ágazatban. Ez ugyanakkor nem azonos az eredetileg ígért, azonnali és egységes, 25 százalékos emeléssel.

Az egészségügyi szakdolgozók is többet vártak

Az egészségügyi szakdolgozók béremelésnél szintén hasonló a helyzet: Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szombati bejelentésében egy 2027-re tervezett bérrendezésről beszélt, amelynek részeként a szakdolgozók bére átlagosan 17 százalékkal emelkedhet. A bejelentés ugyanakkor nem jelent azonnali, minden érintettre egységesen kiterjedő béremelést. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) a bejelentés kapcsán hangsúlyozta, nem volt előzetes egyeztetés a több mint százezer szakdolgozót tömörítő szakmai szervezettel.