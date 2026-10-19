A Tisza-kormány folytatja a közpénz kiáramoltatását hazánkból a két osztrák óriáscégen keresztül

3,9 milliárd forintért csinálhat meg egy újabb vasúti építést az osztrák Swietelsky, miközben volt olyan magyar pályázó, amelyik 2,9 milliárd forintért is megcsinálta volna – hívta fel a figyelmet az Ellenpólus. A portál még azt is jelezte, hogy a második legjobb ajánlat is magyar volt, de mindkettőt kizárták a közbeszerzésből. Miközben, ha a magyar vállalatok nyernek, akkor az nem csak közpénzt spórolt volna, de magyar embereknek adott volna munkát.

A Tisza-kormány osztrák cégeken keresztül játssza ki a közpénzt hazánkból Fotó: Origo

Mindeközben a sok ezer magyar embernek munkát adó, magyar kézben lévő V-Híd Zrt-t kizárták az összes vasúti közbeszerzésből, holott nincs még semmilyen bírósági ítélet ellenük.

Az is figyelemre méltó, hogy a Tisza-kormány felállása óta a vasúti beruházásokat a két osztrák cégóriás, a Swietelsky és a Strabag uralja, a magyar cégek kárára. A Swietelsky már korábban is két esetben is úgy lett győztes, hogy a magyar cég egymilliárd forinttal olcsóbban vállalta volna a vasútfelújítási munkát. Ráadásul eközben augusztusban a munkanélküliségi ráta tíz éves rekordot döntött, 4,7 százalékkal.

A Vitézy Dávid-féle Közlekedési és Beruházási Minisztériumtól

a Swietelsky megkapta az Almásfüzitő–Komárom közötti vasúti vonalszakasz átépítését 36 328 648 144 forintért,

míg a Strabag a Magyar Közúttól kapott részeket egy nagy uniós közbeszerzésből, de több vidéki helyszínen is hozzájutott aszfaltozási munkákhoz.

Újabb milliárdokat kaphat az osztrák cég

Október 7-én, néhány nappal ezelőtt, újabb közbeszerzést nyert el az osztrák cég hivatalosan a MÁV-tól. A szerződés tárgya „A 100 számú Budapest – Szolnok – Debrecen – Nyíregyháza – Záhony vasútvonal, Városliget elágazás – Kőbánya-Teher szakasza ~ 2,5 km hosszúságú, villamosított, kétvágányú vasútvonal felújítása.”

Ezzel az osztrák Swietelsky egy újabb 3,9 milliárd forintos megbízáshoz jutott hozzá.

Ráadásul ez a vasúti felújítás is kiemelt fontosságú, hiszen ahogy az a leírásból kiderült, „az elővárosi és távolsági személyforgalom szempontjából is az ország egyik kiemelt fontosságú vonalszakasza, melyen a teherforgalom is számottevő.”