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osztrák

A Tisza-kormány folytatja a közpénz kiáramoltatását hazánkból a két osztrák óriáscégen keresztül

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A Tisza-kormány ismét bemutatta, hogy kinek az érdekeit akarja kiszolgálni. Miközben újabb közpénz milliárdokat adnak osztrák kézre, aközben ellehetetlenítik a több ezer családnak munkát adó magyar céget.
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3,9 milliárd forintért csinálhat meg egy újabb vasúti építést az osztrák Swietelsky, miközben volt olyan magyar pályázó, amelyik 2,9 milliárd forintért is megcsinálta volna – hívta fel a figyelmet az Ellenpólus. A portál még azt is jelezte, hogy a második legjobb ajánlat is magyar volt, de mindkettőt kizárták a közbeszerzésből. Miközben, ha a magyar vállalatok nyernek, akkor az nem csak közpénzt spórolt volna, de magyar embereknek adott volna munkát.

Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv kapcsán tartott sajtótájékoztató, Magyar Péter, Vitézy Dávid, 2026.07.22 közpénz
A Tisza-kormány osztrák cégeken keresztül játssza ki a közpénzt hazánkból Fotó: Origo

Mindeközben a sok ezer magyar embernek munkát adó, magyar kézben lévő V-Híd Zrt-t kizárták az összes vasúti közbeszerzésből, holott nincs még semmilyen bírósági ítélet ellenük.

Az is figyelemre méltó, hogy a Tisza-kormány felállása óta a vasúti beruházásokat a két osztrák cégóriás, a Swietelsky és a Strabag uralja, a magyar cégek kárára. A Swietelsky már korábban is két esetben is úgy lett győztes, hogy a magyar cég egymilliárd forinttal olcsóbban vállalta volna a vasútfelújítási munkát. Ráadásul eközben augusztusban a munkanélküliségi ráta tíz éves rekordot döntött, 4,7 százalékkal.

A Vitézy Dávid-féle Közlekedési és Beruházási Minisztériumtól

  • a Swietelsky megkapta az Almásfüzitő–Komárom közötti vasúti vonalszakasz átépítését 36 328 648 144 forintért,
  • míg a Strabag a Magyar Közúttól kapott részeket egy nagy uniós közbeszerzésből, de több vidéki helyszínen is hozzájutott aszfaltozási munkákhoz.

Újabb milliárdokat kaphat az osztrák cég

Október 7-én, néhány nappal ezelőtt, újabb közbeszerzést nyert el az osztrák cég hivatalosan a MÁV-tól. A szerződés tárgya „A 100 számú Budapest – Szolnok – Debrecen – Nyíregyháza – Záhony vasútvonal, Városliget elágazás – Kőbánya-Teher szakasza ~ 2,5 km hosszúságú, villamosított, kétvágányú vasútvonal felújítása.”

Ezzel az osztrák Swietelsky egy újabb 3,9 milliárd forintos megbízáshoz jutott hozzá.

Ráadásul ez a vasúti felújítás is kiemelt fontosságú, hiszen ahogy az a leírásból kiderült, „az elővárosi és távolsági személyforgalom szempontjából is az ország egyik kiemelt fontosságú vonalszakasza, melyen a teherforgalom is számottevő.”

A felújítás magában foglalja a felépítmény cseréjét földmunkás technológiával, valamint a vasúti terhet viselő acélszerkezetű műtárgy felújítását úgy, mint a vasúti terhet viselő vasbetonszerkezetű műtárgy felújítását is. A kivitelezésre 210 nap áll rendelkezésre a dokumentumok szerint. 

Ezt a közbeszerzést is komoly harc előzte meg a magyar és osztrák szereplők között.

  • Egy magyar cég, a Vasútépítők Pályatervező, Kivitelező és Iparvágányfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság 3,4 milliárd forintért, tehát 500 millió forinttal kevesebbért is megvalósította volna a beruházást. 
  • A szintén magyar Homlok Fővállalkozó Építőipari és Kereskedelmi Kft. pedig 1 milliárd forinttal kevesebbért, 2,9 milliárd forintért vállalta volna a beruházást. 
  • A V-Híd Zrt 4,5 milliárd forintos, tehát 600 millió forinttal drágább ajánlatot tett, mint a győztes Swietelsky
  • A győztes Swietelsky ajánlata pedig 3,9 milliárd forintra vonatkozott.

Az október 7-i osztrák győzelmet, egy komoly jogi hercehurca előzte meg: a MÁV ugyanis először itt is az 1 milliárd forinttal olcsóbban vállaló Homlok Kft-t hozta ki győztesnek. Hiszen ők tették a legolcsóbb ajánlatot, és a műszaki feltételeknek is mind megfeleltek. 

Azonban az osztrákok a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz fordultak, mivel szerintük a MÁV nem megfelelően járt el a nyertes Homlok Kft. egyes részköltségeinek elszámolása során a költségvetésben. A Közbeszerzési Döntőbizottság részben igazat adott az osztrák félnek és megsemmisítette a MÁV döntését, vagyis érvénytelennek minősítette a magyar szereplő legolcsóbb ajánlatát.

A vasúttársaság aztán második bírálati körben a Swietelskynél 500 millió forinttal olcsóbb ajánlatot tevő szintén magyar Vasútépítők ajánlatát is érvénytelennek minősítette, az üzleti titok nem megfelelő tisztázására hivatkozással. Vagyis ezzel a második magyar szereplő is kiesett a versenyből, így maradt az osztrák.

Így jutottunk el a néhány nappal ezelőtti Swietelsky győzelemhez, amely cég 1 milliárd, illetve félmilliárd forinttal drágában valósíthatja meg a magyar beruházást, mint a fenti két magyar cég. 

A V-Híd feketelistára került egy feltételezés miatt

A szintén magyar tulajdonban lévő és a fenti eljáráson is induló V-Híd Zrt-t egy több évvel ezelőtti cégfelvásárlási ügy és az Európai Számvevőszék megállapításai miatt kizárták minden folyamatban lévő vasúti közbeszerzésből. 

Miközben jogerős ítélet még nincs, egyelőre csak feltételezések vannak.

Ez pedig a cégcsoport többi vállalkozását is érinti. 

Ezzel azt a magyar vállalkozást zárták ki a közbeszerzésekből, amely az elmúlt évtizedben olyan beruházásokat valósított meg fennakadás és nagyobb problémák nélkül, mint a: 

  • Dél-Balaton II. ütem – Szántód-Kőröshegy–Balatonszentgyörgy és Fonyód–Kaposvár,
  • Kelenföld–Százhalombatta vasútvonal teljes korszerűsítése,
  • Püspökladány–Ebes és Ebes–Debrecen korszerűsítése,
  • Kelenföld–Pusztaszabolcs térségének további fejlesztése, illetve az Érd–Érd alsó összekötő vágány,
  • Budapest–Hatvan vonal,
  • Szeged–Röszke vasútvonal újjáépítése,
  •  Debrecen–Füzesabony térségének fejlesztése,
  • Békéscsaba–Lőkösháza–országhatár,
  • Budapest–Belgrád / Budapest–Kelebia vasútvonal.

A V-Híd közvetlenül 293 főnek, közvetve viszont több ezer főnek, vagyis több ezer családnak ad munkát Magyarországon.

 

 

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