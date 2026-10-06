Magyar Péterék eladhatják, amit az Orbán-kormányok visszaszereztek, és már az IMF is újra képbe került

A Mol-részvénycsomag, a gáztárolók, a közműszolgáltatók, a bankrendszer, a telekommunikáció és végül a Budapest Airport: 2010 után az Orbán-kormányok több stratégiai ágazatban is növelték az állami, illetve magyar tulajdon arányát. A Tisza 2026-os választási programja ugyanakkor kevés konkrétumot tartalmaz arról, milyen szerepet szán hosszú távon az államnak tulajdonosként. Ez önmagában is kérdéseket vet fel, most azonban új körülmény jelent meg: a Magyar Nemzet szerint a Tisza-kormánynak jelentős forrásokra lehet szüksége az uniós beruházások előfinanszírozásához.

Nem lehet tudni, hogy mit tervez a Tisza-kormány a stratégiai vállalatokkal, például a Budapest Airporttal (Fotó: Baranyi Robert)

Másfél évtized alatt visszaszerezték a stratégiai vagyont

A 2010-es kormányváltás után alapvetően megváltozott az állam tulajdonpolitikája. Míg a rendszerváltást követő két évtizedet a privatizáció határozta meg, a második Orbán-kormány idején az állam több stratégiai területen is vevőként jelent meg.

Másfél évtized alatt több nagy jelentőségű tulajdonszerzés követte egymást:

Mol: 2011-ben a magyar állam 1,88 milliárd euróért visszavásárolta az orosz Szurgutnyeftegaz 21,2 százalékos Mol-részvénycsomagját.

Gáztárolók és energia: 2013-ban az MVM megszerezte az E.On magyarországi földgázkereskedelmi és gáztároló érdekeltségeit, majd az állam a lakossági energiaellátásban is egyre erősebb pozíciókat épített ki.

Bankrendszer: állami tulajdonba került többek között a Budapest Bank és az MKB, az állam pedig 15 százalékos részesedést szerzett az Erste Bank Hungaryben. Utóbbi csomagot később nyereséggel értékesítették: a 38,9 milliárd forintért megvásárolt részesedésért 87,5 milliárd forintot kapott az állam.

Telekommunikáció: előbb a Telenorban jelent meg állami érdekeltség, majd 2023-ban következett a Vodafone Magyarország 660 milliárd forintos felvásárlása, amelyben az állami Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. is szerepet vállalt.

Budapest Airport: 2024-ben a magyar állam és a francia Vinci Airports megvásárolta a repülőteret üzemeltető társaságot. A magyar állam 80 százalékos részesedést szerzett a korábban privatizált Budapest Airportban.

A folyamat szimbolikus csúcspontját kétségkívül a Budapest Airport visszaszerzése jelentette. Ehhez képest különösen érdekes Kapitány István jelenlegi miniszter korábbi kijelentése. A Shell volt globális alelnöke még 2026 januárjában, a Tisza gazdaságfejlesztési és energetikai felkészülésének vezetőjeként úgy fogalmazott:

Nem az az állam dolga, hogy luxusberuházásokra vagy repterekre költse a polgárok pénzét, miközben az alapvető szolgáltatások összeomlanak.

Ez természetesen önmagában nem jelenti azt, hogy a Tisza-kormány el akarná adni a Budapest Airport állami tulajdonrészét. Arra azonban rámutat, hogy Kapitány államfelfogása jelentősen eltér attól a politikától, amelynek jegyében az Orbán-kormányok stratégiai ágazatokban növelték az állami tulajdont.