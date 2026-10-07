Súlyos feszültségek és ellentétek alakultak ki a Tisza-kormányban, kerülik az újságírók kérdéseit

Alábbhagyott a Tisza-kormány tájékoztatási kedve, már hetek óta nem álltak ki a sajtó elé, hogy beszámoljanak a legfrissebb döntéseikről, miközben többször is tartottak kormányülést. Mindez annak fényében különösen érdekes, hogy a Tisza rendszeresen hangoztatja a transzparencia fontosságát, amelynek jegyében a korábbi kormányokkal ellentétben három kormányszóvivőt is kineveztek. Ám jelenleg és az eddigi tapasztalatok alapján úgy tűnik, hogy a három szóvivő úgy vesz fel havonta több millió forintos fizetést az adófizetők pénzéből, hogy egyre kevesebb a munkájuk. A kormányzati tájékoztatók egyre ritkábbak, ráadásul amikor tart ilyet a kormány, akkor is főleg Magyar Péter beszél, Köböl Anitának, Szondi Vandának és Magyar Évának csak a döntések rövid ismertetése maradt, és az újságírók felszólítása, ráadásul ezt is egymást váltva végzik.
A Tisza-kormány eddig tizenöt kormányzati vagy kormányszóvivői sajtótájékoztatót tartott, ebből tíz alkalommal maga a miniszterelnök is részt vett, így a döntések mélyebb ismertetése és a sajtó kérdéseire való válaszolás a kormányfőre maradt. De a maradék öt tájékoztatóból is több alkalommal csatlakozott a kormányszóvivők mellé Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter,
így valójában csupán két olyan alkalom volt, amikor a Tisza-kormány szóvivőinek önállóan is helyt kellett állniuk az újságírói kérdések előtt.
Emiatt többen olyan a kritikát fogalmaznak meg a Tisza-kormánnyal szemben, hogy feleslegesen fizetik a három kormányszóvivőt közpénzből, hiszen nincs valójában annyi munka, hogy ennyi szóvivőre legyen szükség. Ahogy az is megfogalmazódott sokaknál, hogy a Tisza-kormány azért nem akar tájékoztatót tartani, mert nem akarják valójában részletesen tájékoztatni az embereket. De az is felmerült már problémaként, hogy a független média képviselői ritkábban kapnak szót, így például az Origo a Tisza-kormány felállása óta összesen egyetlen alkalommal kérdezhetett a miniszterelnöktől egy ilyen sajtótájékoztatón. Az sem segít a dolgokon, hogy a kritikusabb kérdésekre a miniszterelnök rendszeresen agresszíven reagál, a válaszadást pedig kikerüli.
Feszültség a kormányon belül?
A Fidesz is kifogásolta, hogy a kormányülések után az utóbbi időben nem álltak ki a sajtó elé a szóvivők.
Röhögő emojik kommentelése helyett tájékoztatást, kínos pulcsiban való pózolás helyett cselekvést várnak el a magyar emberek
– mutatott rá a párt a közösségi oldalán azzal kapcsolatban, hogy a kormány nem tart sajtótájékoztatót, így ha nincsenek kérdések, nincs mire válaszolni.
Emellett a kormánypárttal egyet nem értők arra is rámutattak, hogy a miniszterelnök ahelyett, hogy kiállna a valódi kérdések elé, inkább a Facebookon terjeszti a saját narratíváját, és a történésekkel kapcsolatban csak annyit kell megosztania, amennyi számára kényelmes, és nem tud senki belekérdezni.
Hasonló a helyzet a kormányszóvivők közösségi médiában történő kommunikációja kapcsán is. A Demokrata hívta fel a figyelmet, hogy Köböl Anita nemrég a közösségi oldalán számolt be a hétvégi kormányülésről. Azonban tények vagy a döntések részletei helyett inkább csak „életérzést” adott át. Bár a sorok között több is kiolvasható, mint elsőre látszik, ugyanis a kormányszóvivő arról írt, hogy komoly szakmai viták, érvek és ellenérvek ütköztek.
A tárcáktól kiszivárgó információk szerint a heves viták hétfőn már a minisztériumok folyosóin folytatódtak.
Sajtóértesülések szerint ráadásul Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter annyira összekülönbözött Magyar Péterrel, hogy még a távozását is felvetette.
Ismerős lehet a Tisza-kormány módszere
Nem először láthatjuk azt a módszert, hogy valaki a Fidesz által bevezetett tájékoztatókat igyekszik megszüntetni és szépen lassan leépíteni, hogy ne kelljen számot adni a döntésekről. Ahogy most a Tisza-kormány a kormányinfók hagyományától igyekszik megszabadulni, korábban Karácsony Gergely a Budapestinfókkal tette ugyanezt, ráadásul a főpolgármester tervét siker is koronázta.
A Budapestinfók ugyanúgy, ahogy jelenleg a kormányzati tájékoztatók, először csak elmaradoztak, egyre ritkábban tartották meg, majd teljesen megszűnt. Ahogy most Magyar Péter, akkor Karácsony Gergely is praktikusabbnak látta a Facebookra áthelyezni a kommunikációt, hiszen
ott nem kell olyan témákról beszélni, amelyek adott esetben kellemetlenek lehetnek, és kérdéseket sem kap ezekkel kapcsolatban.
Bár még nem jelentette be a Tisza-kormány, hogy megszüntetné a kormányzati intézkedésekről szóló tájékoztatókat, az események ritkulása arra utal, hogy ez sem lenne elképzelhetetlen. Azt, hogy a miniszterelnök viselkedése a sajtóval megváltozott a választási győzelme óta, legutóbb a norvég közmédia munkatársai is megtapasztalhatták, amikor hosszas egyeztetés és ígéret ellenére sem tudtak interjút készíteni Magyar Péterrel.