Súlyos feszültségek és ellentétek alakultak ki a Tisza-kormányban, kerülik az újságírók kérdéseit

Feszültség a kormányon belül?

A Fidesz is kifogásolta, hogy a kormányülések után az utóbbi időben nem álltak ki a sajtó elé a szóvivők.

Röhögő emojik kommentelése helyett tájékoztatást, kínos pulcsiban való pózolás helyett cselekvést várnak el a magyar emberek

– mutatott rá a párt a közösségi oldalán azzal kapcsolatban, hogy a kormány nem tart sajtótájékoztatót, így ha nincsenek kérdések, nincs mire válaszolni.

Emellett a kormánypárttal egyet nem értők arra is rámutattak, hogy a miniszterelnök ahelyett, hogy kiállna a valódi kérdések elé, inkább a Facebookon terjeszti a saját narratíváját, és a történésekkel kapcsolatban csak annyit kell megosztania, amennyi számára kényelmes, és nem tud senki belekérdezni.

Hasonló a helyzet a kormányszóvivők közösségi médiában történő kommunikációja kapcsán is. A Demokrata hívta fel a figyelmet, hogy Köböl Anita nemrég a közösségi oldalán számolt be a hétvégi kormányülésről. Azonban tények vagy a döntések részletei helyett inkább csak „életérzést” adott át. Bár a sorok között több is kiolvasható, mint elsőre látszik, ugyanis a kormányszóvivő arról írt, hogy komoly szakmai viták, érvek és ellenérvek ütköztek.

A tárcáktól kiszivárgó információk szerint a heves viták hétfőn már a minisztériumok folyosóin folytatódtak.

Sajtóértesülések szerint ráadásul Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter annyira összekülönbözött Magyar Péterrel, hogy még a távozását is felvetette.

Ismerős lehet a Tisza-kormány módszere

Nem először láthatjuk azt a módszert, hogy valaki a Fidesz által bevezetett tájékoztatókat igyekszik megszüntetni és szépen lassan leépíteni, hogy ne kelljen számot adni a döntésekről. Ahogy most a Tisza-kormány a kormányinfók hagyományától igyekszik megszabadulni, korábban Karácsony Gergely a Budapestinfókkal tette ugyanezt, ráadásul a főpolgármester tervét siker is koronázta.

A Budapestinfók ugyanúgy, ahogy jelenleg a kormányzati tájékoztatók, először csak elmaradoztak, egyre ritkábban tartották meg, majd teljesen megszűnt. Ahogy most Magyar Péter, akkor Karácsony Gergely is praktikusabbnak látta a Facebookra áthelyezni a kommunikációt, hiszen

ott nem kell olyan témákról beszélni, amelyek adott esetben kellemetlenek lehetnek, és kérdéseket sem kap ezekkel kapcsolatban.

Bár még nem jelentette be a Tisza-kormány, hogy megszüntetné a kormányzati intézkedésekről szóló tájékoztatókat, az események ritkulása arra utal, hogy ez sem lenne elképzelhetetlen. Azt, hogy a miniszterelnök viselkedése a sajtóval megváltozott a választási győzelme óta, legutóbb a norvég közmédia munkatársai is megtapasztalhatták, amikor hosszas egyeztetés és ígéret ellenére sem tudtak interjút készíteni Magyar Péterrel.