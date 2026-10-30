„Mennyibe kerül ez a magyaroknak?” – számonkérték a kommentelők a Tisza-kormány utazgató tagjait

Orbán Anita a Marco Rubióval folytatott első hivatalos találkozójáról és két együttműködési megállapodás aláírásáról számolt be, Kapitány István pedig a magyar–cseh kormányülést követő sörözésről osztott meg képet. A Tisza-kormány tagjainak beszámolója alatt több hozzászóló is azt firtatta: mennyibe kerültek az utak a magyar embereknek, és pontosan milyen eredményeket hoztak?

A Tisza-kormány tagjain az utazások költségeit és a találkozók eredményeit kérték számon a kommentelők (Fotó: Borsos Mátyás / Orbán Anita/ Facebook)

A Tisza-kormány washingtoni megállapodásai mellé a Salis-ügyet is felidézték

Orbán Anita elmondása szerint az egyik megállapodás a terrorizmus elleni fellépést, azon belül a szélsőséges, erőszakos baloldali szervezetekkel kapcsolatos együttműködést és információcserét erősíti. Példaként az Antifa Ostot említette. A másik, a Trump Peace Pipelines Framework amerikai kezdeményezésre épülő megállapodás a közép-kelet-európai és délkelet-európai gáz- és kőolaj-infrastruktúra fejlesztéséről szól.

A kommentelők közül többen az előző kormány szerepét hangsúlyozták. Egyikük úgy fogalmazott:

Ja, azt írtad alá amit az előző kormány letárgyalt. Fantasztikus achievement!”

Másvalaki a találkozó elhalasztását is felhozta:

Többnapos előszobáztatás után aláíratták vele az Orbán által letárgyalt megállapodásokat!”

Egy hozzászóló az előző kabinet munkájának emlegetése mellett arra is kitért, hogy Magyar Péter nem szavazta meg Ilaria Salis mentelmi jogának felfüggesztését. Ahogy arról az Origo is beszámolt, Orbán Balázs tegnap ugyanezt az ellentmondást kérte számon: miközben Orbán Anita a szélsőbaloldali erőszak elleni fellépésről kötött megállapodást, Magyar Péter korábban távol maradt a Salis mentelmi jogáról szóló szavazástól, és a Tisza többi EP-képviselőjét is tartózkodásra vagy távolmaradásra kérte.

Az utazás költségeire érkezett a legtöbb kérdés:

Egy számlát is közzétenne? Mennyibe is került ez a nesze semmi.”

A kormánytagok sörözős fotói alatt is az eredményeket keresték

Kapitány István Prágából jelentkezett: a magyar–cseh kormányülés után Bohumil Hrabal kedvelt helyén, az Aranytigrisben koccintottak. Bejegyzésében hosszú és eredményes napról írt, a kormányülést pedig történelminek nevezte, mert közlése szerint először rendeztek ilyen találkozót – az érdemi tájékoztatás azonban elmaradt.