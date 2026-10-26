Rétvári Bence: Eltüntette a Tisza Párt a 9 százalékos SZJA ígéretének nyomait

Ahogyan azt lapunk is összefoglalta, sorra hátrál ki választási ígéretei mögül a Tisza-kormány, és úgy tűnik, a sor folytatódik. Rétvári Bence közösségi oldalán közzétett bejegyzésében élesen bírálta a Tisza Pártot, amiért szerinte a kormánypárt megpróbálja eltüntetni korábbi választási ígéreteinek nyomait. A politikus az szja9.hu honlap példáját hozta fel, amelyen a kampány idején a választók kiszámolhatták, mennyivel maradna több pénz a zsebükben, ha a Tisza Párt megvalósítaná az egységes, 9 százalékos személyi jövedelemadót. Rétvári szerint azonban mára nemcsak az oldal tűnt el, hanem az eredeti vállalás is.

Ilyen és hasonló hangzatos szavakkal kampányolt tavaly a Tisza Párt az adócsökkentéssel kapcsolatban (Fotó: Facebook/Tisza Párt)

Rétvári Bence szerint a Tisza Párt átírta a múltat

A politikus emlékeztetett, hogy a választási kampányban Magyar Péter személyesen is népszerűsítette az adókalkulátort, és arra biztatta az embereket, hogy ellenőrizzék, mennyit takaríthatnának meg a Tisza Párt kormányzása alatt.

Látogassatok el az szja9.hu honlapra is, számoljátok ki ti is”

– idézte fel Rétvári Bence Magyar Péter korábbi felhívását.

A politikus szerint azonban a választási ígéretből végül nem lett semmi.

Na, ez a honlap úgy tűnt el, mint a Tisza Párt választási ígérete”

– fogalmazott, hozzátéve, hogy már sem a kalkulátor, sem a honlap, sem az általános, 9 százalékos személyi jövedelemadó nem létezik.