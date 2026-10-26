Rétvári Bence: Eltüntette a Tisza Párt a 9 százalékos SZJA ígéretének nyomait

Ahogyan azt lapunk is összefoglalta, sorra hátrál ki választási ígéretei mögül a Tisza-kormány, és úgy tűnik, a sor folytatódik. Rétvári Bence közösségi oldalán közzétett bejegyzésében élesen bírálta a Tisza Pártot, amiért szerinte a kormánypárt megpróbálja eltüntetni korábbi választási ígéreteinek nyomait. A politikus az szja9.hu honlap példáját hozta fel, amelyen a kampány idején a választók kiszámolhatták, mennyivel maradna több pénz a zsebükben, ha a Tisza Párt megvalósítaná az egységes, 9 százalékos személyi jövedelemadót. Rétvári szerint azonban mára nemcsak az oldal tűnt el, hanem az eredeti vállalás is.
Rétvári Bence szerint a Tisza Párt átírta a múltat
A politikus emlékeztetett, hogy a választási kampányban Magyar Péter személyesen is népszerűsítette az adókalkulátort, és arra biztatta az embereket, hogy ellenőrizzék, mennyit takaríthatnának meg a Tisza Párt kormányzása alatt.
Látogassatok el az szja9.hu honlapra is, számoljátok ki ti is”
– idézte fel Rétvári Bence Magyar Péter korábbi felhívását.
A politikus szerint azonban a választási ígéretből végül nem lett semmi.
Na, ez a honlap úgy tűnt el, mint a Tisza Párt választási ígérete”
– fogalmazott, hozzátéve, hogy már sem a kalkulátor, sem a honlap, sem az általános, 9 százalékos személyi jövedelemadó nem létezik.
Arra is kitért, hogy a Tisza Párt nem kizárólag a kampányhonlapon népszerűsítette az adócsökkentést. A Nemzet Hangja elnevezésű szavazásban szintén megkérdezték a választókat, támogatják-e az egységes, mindenkire vonatkozó 9 százalékos személyi jövedelemadó bevezetését.
Különösen azt kifogásolta, hogy a 9 százalékos személyi jövedelemadót végül kizárólag a minimálbért keresők számára vezették be, miközben a többi munkavállaló továbbra is 15 százalékos adókulcs szerint adózik.
Rétvári úgy véli, hogy Magyar Péter a költségvetés parlamenti ismertetése során végleg elismerte a korábbi vállalástól való eltérést. A politikus szerint mindez azt bizonyítja, hogy a Tisza Párt a választási kampányban félrevezette az embereket, majd kormányra kerülve már nem teljesítette az általános adócsökkentésre vonatkozó ígéretét.