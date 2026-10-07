Ötmillióba is kerülhet egy olyan oroszlán kilövése, amelynek teteme előtt az Élő Környezetért Felelős Bizottság tiszás alelnöke pózolt

Magyar Péter a közösségi oldalán jelentette be, hogy a Tisza Párt vezető testületei elé viszi Kaprinyák Tibor ügyét – számolt be a TV2 Híradója. A képviselő azután került a figyelem középpontjába, hogy több olyan fotó is nyilvánosságra került róla, amelyeken afrikai vadászatokon elejtett egzotikus állatokkal, köztük oroszlánnal látható. A csatorna utánajárt az afrikai vadászatok költségeinek is:

A Tisza Párt hétfőn hoz döntést Kaprinyák Tibor luxusvadászatainak ügyében (Fotó: Facebook/Hadházy Ákos)

beszámolójuk szerint egy oroszlán elejtése 15 700 euróba, vagyis mintegy 5,8 millió forintba, míg egy bivalyvadászat nagyságrendileg 5 millió forintba kerülhet.

Az ügy különös súlyt kapott amiatt, hogy Kaprinyák az Országgyűlés Élő Környezetért Felelős Bizottságának alelnöke.