Ötmillióba is kerülhet egy olyan oroszlán kilövése, amelynek teteme előtt az Élő Környezetért Felelős Bizottság tiszás alelnöke pózolt

Magyar Péter a közösségi oldalán jelentette be, hogy a Tisza Párt vezető testületei elé viszi Kaprinyák Tibor ügyét – számolt be a TV2 Híradója. A képviselő azután került a figyelem középpontjába, hogy több olyan fotó is nyilvánosságra került róla, amelyeken afrikai vadászatokon elejtett egzotikus állatokkal, köztük oroszlánnal látható. A csatorna utánajárt az afrikai vadászatok költségeinek is:
beszámolójuk szerint egy oroszlán elejtése 15 700 euróba, vagyis mintegy 5,8 millió forintba, míg egy bivalyvadászat nagyságrendileg 5 millió forintba kerülhet.
Az ügy különös súlyt kapott amiatt, hogy Kaprinyák az Országgyűlés Élő Környezetért Felelős Bizottságának alelnöke.
Magyar Péter szerint tisztázni kell, mi fér bele a Tisza Párt közösségébe
A TV2 Híradó szerint a Greenpeace magyarországi szervezete úgy véli, hogy aki elejtett állatokkal pózol, annak természetvédelmi hitelessége megkérdőjelezhető.
A beszámoló szerint külföldi, köztük olasz és osztrák állatvédők részéről is érkeztek olyan felszólítások, amelyek Kaprinyák távozását követelik.
Kaprinyák Tibort a TV2 Híradó kereste az ügyben, de nem érte el, és a Tisza-frakciótól sem érkezett válasz az adásig. Magyar Péter ugyanakkor kedden bejelentette, hogy kezdeményezi az ügy párton belüli megtárgyalását.
Tegyük egyértelművé, hogy mi az, ami elfogadható a közösségünkben, és mi az, ami nem”
– fogalmazott a miniszterelnök.
A Tisza frakciója és elnöksége a tervek szerint hétfőn tárgyalja meg Kaprinyák Tibor ügyét.
Magyar Péter egyelőre nem közölte, milyen konkrét következményt tartana indokoltnak, illetve kezdeményezi-e, hogy a képviselő távozzon az Élő Környezetért Felelős Bizottság alelnöki posztjáról.