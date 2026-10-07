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Tisza Párt

Ötmillióba is kerülhet egy olyan oroszlán kilövése, amelynek teteme előtt az Élő Környezetért Felelős Bizottság tiszás alelnöke pózolt

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Magyar Péter kezdeményezte, hogy a Tisza Párt frakciója és elnöksége hétfőn tárgyalja meg Kaprinyák Tibor ügyét, miután sorra kerültek elő a képviselő afrikai vadászatairól készült fotók. Az Országgyűlés Élő Környezetért Felelős Bizottságának alelnökét ábrázoló képek állatvédő szervezetek körében is felháborodást váltottak ki.
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Tisza PártKaprinyák Tibortárgyalásegzotikus állatokvadászatMagyar Péter

Magyar Péter a közösségi oldalán jelentette be, hogy a Tisza Párt vezető testületei elé viszi Kaprinyák Tibor ügyét – számolt be a TV2 Híradója. A képviselő azután került a figyelem középpontjába, hogy több olyan fotó is nyilvánosságra került róla, amelyeken afrikai vadászatokon elejtett egzotikus állatokkal, köztük oroszlánnal látható. A csatorna utánajárt az afrikai vadászatok költségeinek is: 

Tisza Párt
A Tisza Párt hétfőn hoz döntést Kaprinyák Tibor luxusvadászatainak ügyében (Fotó: Facebook/Hadházy Ákos)

beszámolójuk szerint egy oroszlán elejtése 15 700 euróba, vagyis mintegy 5,8 millió forintba, míg egy bivalyvadászat nagyságrendileg 5 millió forintba kerülhet. 

Az ügy különös súlyt kapott amiatt, hogy Kaprinyák az Országgyűlés Élő Környezetért Felelős Bizottságának alelnöke. 

Magyar Péter lépett: a TISZA elé kerül a luxusvadászatokon részt vevő képviselő ügye

Magyar Péter szerint tisztázni kell, mi fér bele a Tisza Párt közösségébe

A TV2 Híradó szerint a Greenpeace magyarországi szervezete úgy véli, hogy aki elejtett állatokkal pózol, annak természetvédelmi hitelessége megkérdőjelezhető. 

A beszámoló szerint külföldi, köztük olasz és osztrák állatvédők részéről is érkeztek olyan felszólítások, amelyek Kaprinyák távozását követelik.

Kaprinyák Tibort a TV2 Híradó kereste az ügyben, de nem érte el, és a Tisza-frakciótól sem érkezett válasz az adásig. Magyar Péter ugyanakkor kedden bejelentette, hogy kezdeményezi az ügy párton belüli megtárgyalását. 

Tegyük egyértelművé, hogy mi az, ami elfogadható a közösségünkben, és mi az, ami nem”

 – fogalmazott a miniszterelnök.

A Tisza frakciója és elnöksége a tervek szerint hétfőn tárgyalja meg Kaprinyák Tibor ügyét. 

Magyar Péter egyelőre nem közölte, milyen konkrét következményt tartana indokoltnak, illetve kezdeményezi-e, hogy a képviselő távozzon az Élő Környezetért Felelős Bizottság alelnöki posztjáról.

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